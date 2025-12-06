NASA, Hubble'ın halefi Roman Teleskobu'nun montajını tamamladı

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör NASA, geniş alanlı kızılötesi gözlem yapacak yeni nesil Roman Uzay Teleskobu’nun montajının öngörülen tarihten önce tamamlandığını duyurdu. İlk olarak Mayıs 2027'de fırlatılması planlanan teleskop için yeni hedef, 2026 sonbaharı olarak değerlendiriliyor. Roman, Hubble ve James Webb ile aynı sınıfta görülen gelişmiş bir uzay gözlemevi olarak tasarlandı.

Teleskop, NASA'da üst düzey görev alan ilk kadınlardan biri olan Amerikalı astronom Nancy Grace Roman'ın adını taşıyor. "Hubble'ın annesi" olarak anılan Roman, ünlü Hubble Uzay Teleskobu'nun geliştirilmesinde kritik rol oynamıştı.

Yeni nesil kızılötesi gözlemevi

NASA'nın açıklamasına göre teleskop montajının ardından kapsamlı test süreçlerine girecek. Roman, iki ana bilimsel araca sahip: 288 megapiksellik geniş açılı kızılötesi kamera ve yeni nesil bir koronograf. 2026 yazında teleskop, Kennedy Uzay Merkezi'ne taşınacak ve SpaceX Falcon Heavy roketiyle yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzaktaki L2 Lagrange noktasına gönderilecek. Bu nokta, James Webb Uzay Teleskobu'nun da bulunduğu bölge.

Tam Boyutta Gör Roman'ın görevinin ilk beş yılında 100.000'den fazla gezegen, yüz milyonlarca yıldız ve milyarlarca galaksinin keşfedilmesi bekleniyor. Hubble'a kıyasla yüzlerce kat daha hızlı veri toplayacak olan teleskop, bu süre içinde 20.000 TB'tan (20 PB) fazla veri biriktirecek. Veriler özel bir radyo kanalıyla Dünya'ya aktarılacak ve NASA tarafından tüm bilim dünyasına açık şekilde paylaşılacak. Bu sayede küresel ölçekte astronomlar ortak araştırmalar yürütebilecek.

