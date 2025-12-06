NASA, Hubble'ın halefi Roman Teleskobu'nun montajını tamamladı

Teleskop, NASA'da üst düzey görev alan ilk kadınlardan biri olan Amerikalı astronom Nancy Grace Roman'ın adını taşıyor. "Hubble'ın annesi" olarak anılan Roman, ünlü Hubble Uzay Teleskobu'nun geliştirilmesinde kritik rol oynamıştı.
Yeni nesil kızılötesi gözlemevi
NASA'nın açıklamasına göre teleskop montajının ardından kapsamlı test süreçlerine girecek. Roman, iki ana bilimsel araca sahip: 288 megapiksellik geniş açılı kızılötesi kamera ve yeni nesil bir koronograf. 2026 yazında teleskop, Kennedy Uzay Merkezi'ne taşınacak ve SpaceX Falcon Heavy roketiyle yaklaşık 1.5 milyon kilometre uzaktaki L2 Lagrange noktasına gönderilecek. Bu nokta, James Webb Uzay Teleskobu'nun da bulunduğu bölge.