NASA, SpaceX'in Hubble teleskobu görevine izin vermedi

Tam Boyutta Gör Teleskobun uzaydaki hedeflere doğru yönlendirilmesini sağlayan üç jiroskoptan birinin doğru telemetri okumaları sağlayamadığı için 24 Mayıs'tan bu yana bilim görevleri duraklatıldı. Ortaya çıkan NASA e-postaları Hubble uzay teleskobu'nu kurtarmaya yönelik planlanan özel görevin ise riskli olduğunu açıkladı.

NASA, Hubble görevini riskli buldu

Hubble uzay teleskobu otuz yılı aşkın bir süredir uzak galaksilerin ve yıldızların çarpıcı görüntülerini yakalayarak gökbilimcilerin evrenin evrimini ve onun en gizemli kozmik olaylarını araştırmasına olanak tanıdı.

Ancak 2034 yılı civarında tüm bunlar sona erebilir. İşte o zaman, yavaş yavaş Dünya'ya doğru sürüklenen teleskopun, atmosfere girişi esnasında yanması bekleniyor. Zengin bir girişimci ise NASA'ya bunu önlemek istediğini söyledi.

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SpaceX kapsülü içinde Dünya'nın yörüngesinde dönen özel astronot Jared Isaacman, NASA'nın böyle bir göreve yeşil ışık yakması durumunda Hubble'a bir bakım ekibi götürmenin faturasını ödeyeceğini ve potansiyel olarak uzay ajansının yüz milyonlarca dolar tasarruf edeceğini söyledi.

Ancak NASA'nın astrofizik direktörü Mark Clampin Salı günü ajansın Isaacman'ın teklifini kabul etmeyeceğini doğruladı. Bunun yerine Hubble tek bir jiroskopa geçiş yapacak ve ikincisini gelecek on yılda çalışabileceğinden emin olmak için yedekte tutacak.

Isaacman'ın teklifi finansal açıdan cazip görünse de uzay aracına şahsen yapılan bir ziyaretle ilgili potansiyel risklerin faydadan çok daha fazla zarara neden olabileceği açıklandı. Bu riskler şöyle sıralandı:

- Operasyonel riskler: Bir aynanın astronot tarafından kirlenmesi Hubble'ın hassasiyetine zarar verebilir.

- Yerleştirme riskleri: Hubble'ın son ziyaretçisi 2009'da Uzay Mekiği ile geldi ve bu nedenle yeni bir uzay aracını yerleştirmeye çalışmak kısa sürede çok riskli olabilir.

- Teknolojik riskler: Hubble'ı inşa eden mühendislerin çoğunun emekli olmasından kaynaklı teleskobun inceliklerine ilişkin bilgi birikiminin eksikliği.

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