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    NASA, SpaceX'in Hubble teleskobu görevine izin vermedi

    NASA, SpaceX'in 34 yıllık Hubble teleskobunu onarmak için istediği seyahat iznine neden onay verilmediğine ilişkin bir dizi riske dikkat çekerek bu göreve izin vermedi.
    NASA, SpaceX'in Hubble teleskobu görevine izin vermedi Tam Boyutta Gör
    Teleskobun uzaydaki hedeflere doğru yönlendirilmesini sağlayan üç jiroskoptan birinin doğru telemetri okumaları sağlayamadığı için 24 Mayıs'tan bu yana bilim görevleri duraklatıldı. Ortaya çıkan NASA e-postaları Hubble uzay teleskobu'nu kurtarmaya yönelik planlanan özel görevin ise riskli olduğunu açıkladı.

    NASA, Hubble görevini riskli buldu

    Hubble uzay teleskobu otuz yılı aşkın bir süredir uzak galaksilerin ve yıldızların çarpıcı görüntülerini yakalayarak gökbilimcilerin evrenin evrimini ve onun en gizemli kozmik olaylarını araştırmasına olanak tanıdı.

    Ancak 2034 yılı civarında tüm bunlar sona erebilir. İşte o zaman, yavaş yavaş Dünya'ya doğru sürüklenen teleskopun, atmosfere girişi esnasında yanması bekleniyor. Zengin bir girişimci ise NASA'ya bunu önlemek istediğini söyledi.

    SpaceX kapsülü içinde Dünya'nın yörüngesinde dönen özel astronot Jared Isaacman, NASA'nın böyle bir göreve yeşil ışık yakması durumunda Hubble'a bir bakım ekibi götürmenin faturasını ödeyeceğini ve potansiyel olarak uzay ajansının yüz milyonlarca dolar tasarruf edeceğini söyledi.

    Ancak NASA'nın astrofizik direktörü Mark Clampin Salı günü ajansın Isaacman'ın teklifini kabul etmeyeceğini doğruladı. Bunun yerine Hubble tek bir jiroskopa geçiş yapacak ve ikincisini gelecek on yılda çalışabileceğinden emin olmak için yedekte tutacak.

    Isaacman'ın teklifi finansal açıdan cazip görünse de uzay aracına şahsen yapılan bir ziyaretle ilgili potansiyel risklerin faydadan çok daha fazla zarara neden olabileceği açıklandı. Bu riskler şöyle sıralandı:

    - Operasyonel riskler: Bir aynanın astronot tarafından kirlenmesi Hubble'ın hassasiyetine zarar verebilir.

    - Yerleştirme riskleri: Hubble'ın son ziyaretçisi 2009'da Uzay Mekiği ile geldi ve bu nedenle yeni bir uzay aracını yerleştirmeye çalışmak kısa sürede çok riskli olabilir.

    - Teknolojik riskler: Hubble'ı inşa eden mühendislerin çoğunun emekli olmasından kaynaklı teleskobun inceliklerine ilişkin bilgi birikiminin eksikliği.

    Kaynakça https://www.fastcompany.com/91136950/spacex-wont-be-taking-a-trip-to-the-hubble-telescope-anytime-soon https://www.npr.org/2024/05/16/1250250249/spacex-repair-hubble-space-telescope-nasa-foia
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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