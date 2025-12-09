Giriş
    SpaceX, 800 milyar dolarlık rekor değerlemeye uzanıyor

    SpaceX, yeni ikincil hisse satışıyla değerini 800 milyar dolara taşımaya hazırlanırken şirketin gelecek yıl sonunda halka açılma ihtimali de yatırımcıların gündemine girdi.

    SpaceX, 800 milyar dolarlık rekor değerlemeye uzanıyor Tam Boyutta Gör

    Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve savunma girişimi SpaceX, şirketin değerini 800 milyar dolara kadar çıkarabilecek yeni bir ikincil hisse satışı sürecini başlatmaya hazırlanıyor. The Wall Street Journal’ın aktardığı bilgilere göre görüşmeler devam ederken, bu hamle SpaceX’i dünyanın en yüksek değerlemeye sahip özel teknoloji şirketlerinden biri haline getirebilir.

    SpaceX borsaya ilerliyor

    Şirket, bazı yatırımcılara gelecek yılın sonunda halka açılma ihtimalinin değerlendirildiğini de iletiyor. Eğer bu takvim hayata geçerse SpaceX uzun süredir ertelenen borsa planlarını ilk kez somut biçimde gündeme taşımış olacak. Bu değerleme seviyesinde SpaceX, geçtiğimiz ekimde 500 milyar dolar değerlemeyle hisse satışı tamamlayan OpenAI’ı da geride bırakıyor. Öte yandan yeni değerleme, şirketin 400 milyar dolarlık son değerlemesini de ikiye katlıyor.

    Son yıllarda yeniden kullanılabilir roketlerden fırlatma altyapısına, küresel geniş bant internet sağlayan Starlink uydularına kadar pek çok alanda agresif yatırımlar yapan SpaceX, aynı zamanda hükümet sözleşmeleri için Jeff Bezos’un Blue Origin’i gibi yeni rakiplerle yarışıyor. Buna rağmen şirket, düşük yörüngedeki dünyanın en büyük uydu filosunu çalıştırarak sektörde belirgin bir üstünlük sağlıyor. Starlink markası altında sunulan uydu internet hizmeti, SpaceX’in büyümesinde stratejik bir rol oynuyor ve olası bir halka arzda bu birim de pakete dahil olacak. Şirket daha önce Starlink’i ayrı bir kuruluş olarak ayırmayı değerlendirmişti ancak bu plan askıya alınmıştı.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

