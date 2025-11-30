Giriş
    Kodlarda ortaya çıktı: ChatGPT'ye reklam geliyor

    ChatGPT'nin Android uygulamasının son beta sürümünde reklam altyapısına ait kodların bulunması, OpenAI’nin platforma yakında reklam entegre edeceğine işaret ediyor.

    Kodlarda ortaya çıktı: ChatGPT'ye reklam geliyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin Android uygulamasının yeni beta sürümü (v1.2025.329) içerisinde bulunan kod satırları, OpenAI'ın reklam gösterimlerini hayata geçirmek için altyapı hazırladığını ortaya çıkardı. Sızıntılara göre şirket, arama sonuçlarına dayalı bir reklam modeli kurmak için çalışmalar yapıyor.

    Reklamlar arama sonuçlarına bağlanacak

    Kodlarda yer alan "SearchAd" değişkenleri, reklamların özellikle ChatGPT Search özelliği kullanıldığında görüneceğini gösteriyor. Ayrıca 'SearchAdsCarousel' ifadesi, reklamlara ait ürün veya bağlantıların yatay formatta -yani yan yana kaydırılabilir bir şerit halinde- cevabın üstünde ya da altında gösterileceğini işaret ediyor.

    Sızıntıda görülen "AdTarget" parametreleri ise reklamların konuşma bağlamına veya kullanıcı verilerine göre hedefleneceğini doğruluyor. Uzmanlara göre bu sistem, hâlihazırda Microsoft Bing Ads altyapısını kullanan ChatGPT arama motoruyla entegre çalışacak.

    Şu anda özellik yalnızca gizli test modunda bulunuyor ve OpenAI tarafından resmi bir duyuru yapılmış değil. Büyük olasılıkla reklamlar ilk olarak ücretsiz ChatGPT kullanıcılarına, özellikle ticari nitelikte arama yaptıklarında gösterilecek. Sızıntılar şimdilik sadece Android uygulamasında ortaya çıktı ancak reklam sisteminin zamanla tüm platformlara yayılması bekleniyor.

