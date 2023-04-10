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    NASA, Mars’ın Google Earth halini yayınladı: Detay seviyesi inanılmaz!

    NASA, Mars’ın 3 boyutlu haritasını yayınladı. Tıpkı Google Earth gibi olan etkileşimli harita, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter'ından (MRO) elde edilen görsellerle oluşturuldu.
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    NASA, Mars’ın Google Earth halini yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA, şimdiye kadar yapılmış en ayrıntılı Mars haritasını yayınladı. Etkileşimli olan bu harita tıpkı Google Earth gibi çalışıyor ve gezegenin her detayı ayrıntılı bir şekilde gözlemlenebiliyor. Haritayı kullanarak Mars'ın herhanbi bir noktası topografik veya renksiz olarak keşfedilebiliyor. Bunun yanında Mars'ın ünlü konumlarına da hızlıca ulaşılabiliyor.

    Global CTX Mosaic of Mars haritası, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) siyah-beyaz Bağlam Kamerası (CTX) tarafından çekilen 110.000'den fazla görüntüden oluşuyor. Her piksel 25 metrekare gibi şaşırtıcı bir alanı temsil ediyor ve mozaik görüntünün tamamı 5,7 trilyon piksel içeriyor.

    NASA, Mars'ın 3D haritasını yayınladı

    NASA, Mars’ın Google Earth halini yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Kızıl Gezegenin yeni 3D haritası Caltech'in Bruce Murray Gezegen Görselleştirme Laboratuvarı tarafından 6 yıllık bir geliştirme ve on binlerce saat süren çalışma ile ortaya çıktığını ifade ediyor. Haritanın arkasındaki fikrin ise herkesin Mars'ın çeşitli farklı bölgelerini keşfetmesine izin veren etkileşimli bir deneyim yaratmak olduğu belirtiliyor.

     

    NASA, Mars’ın Google Earth halini yayınladı Tam Boyutta Gör
    Peki, harita nasıl oluşturuldu? Mars'ın bir haritasını oluşturmak için araştırmacılar, belirli özelliklere ve benzerliklere sahip görüntüleri bulmak ve eşleştirmek için tasarlanmış bir algoritma geliştirmeye yöneldiler. Algoritma 97.000 görüntüyü başarılı bir şekilde bir araya getirebildi ve kalan 13.000 görüntü Dickson tarafından manuel olarak bir araya getirildi. Mars’ın en ünlü yerlerini veya mevcut araştırma alanlarını bulmayı kolaylaştıran kısayol tuşları da arayüze eklenmiş durumda. Örneğin Güneş Sistemi'nde bilinen en yüksek volkan ve en yüksek dağ olan Olympus Mons’a veya 10 yıldır Sharp Dağı'na yavaş yavaş tırmanmakta olan NASA'nın Curiosity keşif aracına ev sahipliği yapan Gale Krateri'ne yakından bakabilirsiniz. İlgili haritaya buradaki bağlantıyı kullanarak gidebilirsiniz.
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 35 dakika önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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