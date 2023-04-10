NASA, Mars’ın Google Earth halini yayınladı: Detay seviyesi inanılmaz!

Global CTX Mosaic of Mars haritası, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) siyah-beyaz Bağlam Kamerası (CTX) tarafından çekilen 110.000'den fazla görüntüden oluşuyor. Her piksel 25 metrekare gibi şaşırtıcı bir alanı temsil ediyor ve mozaik görüntünün tamamı 5,7 trilyon piksel içeriyor.
NASA, Mars'ın 3D haritasını yayınladı
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı