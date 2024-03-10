Uzayda 'kaynayan okyanusa' sahip gezegen keşfedildi

NASA'nın James Webb uzay teleskobu (JWST) kullanılarak yapılan gözlemler, Dünya'nın iki katı çapında ve yaklaşık 70 ışık yılı mesafede bulunan bir gezegenin atmosferinde su buharı, metan ve karbondioksitin kimyasal izlerini açığa çıkardı.
Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılara göre, bu kimyasal karışım, okyanusun tamamını kapladığı bir su gezegeni ve hidrojen açısından zengin bir atmosfer manasına gelmektedir.
Bilim insanları gezegenin tüm yüzeyini kaplayan okyanusun sıcaklığının 100 derecenin üzerinde veya daha da fazla olabileceğini belirtiyor.
Oldukça yüksek bir atmosferik basınçta, bu denli sıcak bir okyanus hala sıvı olabilir ancak yaşanabilir olup olmayacağı net değil.
Bazı araştırmacılar ise gezegende aynı atmosferik kimyasalları belirledi ama gezegenin sıvı okyanus için fazla sıcak yani muhtemelen 4 bin derece olabileceğini belirtti.
Araştırmacılar gezegenin sıvı okyanus yerine yüksek derecede yoğun bir hidrojen ve su buharı atmosferiyle çevrili kayalık bir yüzeye sahip olacağını savundu.
Hangi görüş galip gelirse gelsin, bu son araştırmalar James Webb'in güneş sistemimizin dışındaki gezegenlerin doğasına dair sunduğu bulguları gözler önüne getiriyor.
Teleskop, mevcut kimyasal elementlerin ayrıntılı dökümünü vermek adına yörüngedeki gezegenlerin yıldız ışığını yakalıyor. Astronomlar bunu ele alarak gezegenin yüzeyindeki koşulları ve yaşam olasılığı olabileceğini tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.