Uzay istasyonunda yapay zeka devrimi: Robotun görev hızı yüzde 60 arttı

Yapay zeka uzayı da şekillendiriyor
ISS’in yoğun yerleşimli yapısı, kablolar, raflar, deney modülleri ve bilgisayarlarla dolu alanları nedeniyle robotlar için oldukça zorlu bir navigasyon ortamı oluşturuyor. Bu koşullar altında hareket planlaması yapmak, Dünya’daki robotik sistemlerde kullanılan geleneksel algoritmalarla mümkün olsa bile uzay donanımının sınırlı işlem gücü nedeniyle verimli şekilde uygulanamıyor.
Sistem ISS’e gönderilmeden önce NASA Ames Araştırma Merkezi’nde test edildi. İstasyonda başlatılan denemelerde ise mürettebat yalnızca hazırlık ve toparlama aşamalarına müdahil oldu. Tüm komutlar NASA’nın Johnson Uzay Merkezi’nden yer ekibi tarafından iletildi. Toplam 18 farklı rota iki kez denenerek karşılaştırma yapıldı. Bu denemelerde hem standart yöntem hem de AI destekli yöntem test edildi. Özellikle dar alanlarda ve dönüş gerektiren karmaşık manevralarda yüzde 50 ila 60 arasında hızlanma kaydedildi.
Bu başarıyla birlikte sistem NASA tarafından Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 olarak değerlendirildi. Bu statü, teknolojinin gerçek operasyon koşullarında başarıyla çalıştığını ve gelecekteki görevler için risk seviyesinin düştüğünü gösteriyor. Açıkçası robotlar, uzay keşifleri için insanların bir numaralı yoldaşı olabilir. Hatta otonom yapıya sahip robotlar, insanların tehlikeli keşiflere gitmesini bile önleyebilir. Bu bağlamda araştırmacılar, bu adımın sadece başlangıç olduğunu, gelecekte daha gelişmiş yapay zeka modelleriyle robotların uzayda çok daha bağımsız görev yapabileceğini ifade etti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ileri casusluk ekipmanı...