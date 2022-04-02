Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Ay görevi için tasarladığı SLS roketinin test sürecine başlıyor

    NASA'nın yıllar sonra tekrardan Ay'a gidilmesi için düzenlediği Artemis 1 görevinde son test aşamalarına gelindi. 1 ve 3 Nisan tarileri arasında SLS roketini provaları gerçekleşecek.
    Oy Ver

    NASA, SLS roketinin test sürecine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketi ve Orion Uzay Aracı, geçtiğimiz günlerde 11 saatten fazla süren çalışmalar sonucunda Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştırılmıştı. NASA'nın yıllar sonra yeniden Ay'a gidilmesini sağlayacak görevi Artemis 1'in test süreci ise bu hafta sonu başlıyor. Testlerde fırlatma gerçekleştirilmeyecek ancak fırlatmaya kadar yapılacaklar prova edilecek.

    Artemis görevi üç aşamadan oluşmakta: Artemis 1, mürettebatsız bir gidiş-dönüş göreviyken Artemis 2, mürettebatla gerçekleştirilecek bir görev. İkinci görev kapsamındaysa uzay aracı Ay'a inmeyecek yalnızca yakınından geçip geri dönecek. Son aşama olan Artemis 3 ise mürettebatı Ay yüzeyine ulaştıracak.

    1 ve 3 Nisan tarihleri arasında Artemis 1 görevinin provaları gerçekleşecek

    NASA'nın Artemis görevindeki fırlatma direktörü Charlie Blackwell Thompson, prova hakkında düzenlediği basın toplantısında, 1 ve 3 Nisan tarihleri arasında Artemis 1 görevinin provalarının gerçekleşeceğini duyurdu. Beklenmedik bir şekilde NASA, prova için geri sayım döngüsünün canlı yorumunu veya canlı sesini sunmayacak. Fırlatma ekibi istasyonlarına ulaştığında, uçuş kontrolörleri hem SLS'yi hem de Orion'u çalıştıracak. 3 Nisan Pazar sabahında ise ekip roketin yakıt doldurulmaya hazır olup olmadığına karar verecek. Eğer her şey yolunda giderse SLS'nin tankları kriyojenik sıvı oksijen ve sıvı hidrojen yakıtıyla doldurulmaya başlanacak. Roketin bu test aşamalarını NASA'nın Twittter hesabından veya YouTube kanalından takip edebilirsiniz.

    NASA, SLS roketinin test sürecine başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    NASA, ITAR'ın veya Uluslararası Silah Ticareti Yönetmeliği'nin kapsamına giren roketlerin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgilerin yayınlanmasıyla ilgili kısıtlamalara da atıfta bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan ITAR, silah yapmak için kullanılabilecek belirli teknolojilerin ihracatını kontrol etmek için kullanılıyor. Yani bir teknoloji ABD Mühimmat Listesi olarak bilinen listede yer alıyorsa, o teknolojiyi yabancı bir ülkeye ihraç edilemez ya da bunu yapmak için onay almak gerekir.

    Roket yapımında kullanılan teknolojilerin çoğu aynı zamanda nükleer bomba taşıyabilen kıtalararası balistik füzeler oluşturmak için de kullanıldığından, roketler ABD Mühimmat Listesinde yer almakta. SLS ile ilgili olarak NASA, düşmanların bu bilgileri kendi silahlarını oluşturmak için kullanabileceğinden, geri sayım dizisi hakkında değerli bilgiler yayınlamaktan endişe duyduğunu söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 1 gün önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 2 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 2 gün önce

    direk 10k

    LooF 2 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C3i
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız