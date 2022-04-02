NASA, Ay görevi için tasarladığı SLS roketinin test sürecine başlıyor

Tam Boyutta Gör

NASA'nın Artemis 1 görevi için geliştirdiği Uzay Fırlatma Sistemi(SLS) roketi ve Orion Uzay Aracı, geçtiğimiz günlerde 11 saatten fazla süren çalışmalar sonucunda Kennedy Uzay Merkezi'ndeki fırlatma rampasına ulaştırılmıştı. NASA'nın yıllar sonra yeniden Ay'a gidilmesini sağlayacak görevi Artemis 1'in test süreci ise bu hafta sonu başlıyor. Testlerde fırlatma gerçekleştirilmeyecek ancak fırlatmaya kadar yapılacaklar prova edilecek.

Hubble, şimdiye kadarki en uzak yıldızı yakalamış olabilir 1 gün önce eklendi

Artemis görevi üç aşamadan oluşmakta: Artemis 1, mürettebatsız bir gidiş-dönüş göreviyken Artemis 2, mürettebatla gerçekleştirilecek bir görev. İkinci görev kapsamındaysa uzay aracı Ay'a inmeyecek yalnızca yakınından geçip geri dönecek. Son aşama olan Artemis 3 ise mürettebatı Ay yüzeyine ulaştıracak.

1 ve 3 Nisan tarihleri arasında Artemis 1 görevinin provaları gerçekleşecek

NASA'nın Artemis görevindeki fırlatma direktörü Charlie Blackwell Thompson, prova hakkında düzenlediği basın toplantısında, 1 ve 3 Nisan tarihleri arasında Artemis 1 görevinin provalarının gerçekleşeceğini duyurdu. Beklenmedik bir şekilde NASA, prova için geri sayım döngüsünün canlı yorumunu veya canlı sesini sunmayacak. Fırlatma ekibi istasyonlarına ulaştığında, uçuş kontrolörleri hem SLS'yi hem de Orion'u çalıştıracak. 3 Nisan Pazar sabahında ise ekip roketin yakıt doldurulmaya hazır olup olmadığına karar verecek. Eğer her şey yolunda giderse SLS'nin tankları kriyojenik sıvı oksijen ve sıvı hidrojen yakıtıyla doldurulmaya başlanacak. Roketin bu test aşamalarını NASA'nın Twittter hesabından veya YouTube kanalından takip edebilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

NASA, ITAR'ın veya Uluslararası Silah Ticareti Yönetmeliği'nin kapsamına giren roketlerin nasıl çalıştığıyla ilgili bilgilerin yayınlanmasıyla ilgili kısıtlamalara da atıfta bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan ITAR, silah yapmak için kullanılabilecek belirli teknolojilerin ihracatını kontrol etmek için kullanılıyor. Yani bir teknoloji ABD Mühimmat Listesi olarak bilinen listede yer alıyorsa, o teknolojiyi yabancı bir ülkeye ihraç edilemez ya da bunu yapmak için onay almak gerekir.

Roket yapımında kullanılan teknolojilerin çoğu aynı zamanda nükleer bomba taşıyabilen kıtalararası balistik füzeler oluşturmak için de kullanıldığından, roketler ABD Mühimmat Listesinde yer almakta. SLS ile ilgili olarak NASA, düşmanların bu bilgileri kendi silahlarını oluşturmak için kullanabileceğinden, geri sayım dizisi hakkında değerli bilgiler yayınlamaktan endişe duyduğunu söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA, SLS roketinin test sürecine başlıyor