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    Hubble, şimdiye kadarki en uzak yıldızı yakalamış olabilir

    Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlem verileri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda bilim insanları, şimdiye kadar gözlemlenen en uzak yıldızı keşfetmiş olabilirler.
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    Hubble, şimdiye kadarki en uzak yıldızı yakalamış olabilir

    Hubble Uzay Teleskobu gözlemlerine bir yenisini daha ekledi. Teleskobun yeni gözlemi, 12,9 milyar ışıkyılı uzaklıktaki bir yıldızdan geliyor. Yıldız, onaylanırsa şimdiye kadarki keşfedilen en uzak yıldız olarak kayıtlara geçecek.

    Onay için James Webb'den yardım alınacak

    Daha önce Hubble'ın RELICS programı sırasında toplanan verilerden yola çıkarak gerçekleştirilen bir araştırmada Johns Hopkins Üniversitesi'nden astronom Brian Welch liderliğindeki bir ekip, bugüne kadar görülen en uzak bireysel yıldızın keşfini gerçekleştirdi.

    Welch, "Normalde bu mesafelerde, tüm galaksiler milyonlarca yıldızın ışığının birbirine karıştığı küçük lekeler gibi görünür. Bu yıldıza ev sahipliği yapan galaksi, kütleçekimi merceklemesiyle büyütüldü ve Gündoğumu Arkı adını verdiğimiz uzun bir hilal şeklinde çarpıtıldı." dedi.

    Nesnenin yer aldığı galaksiyi ayrıntılı olarak inceledikten sonra Welch, görüntülenen nesnenin bir yıldız olduğunu belirledi ve Eski İngilizce'de "sabah yıldızı" anlamına gelen Earendel adını verdi. Welch, Earendel'in çok erken yıldız oluşumu hakkında toplanabilecek bir çok verinin kaynağı olabileceğini düşünüyor.

    Ekip, Earendel'in kütlesinin Güneş'in kütlesinin en az 50 katı olduğunu ve milyonlarca kat daha fazla parlak olduğunu tahmin ediyor. Bu, Earendel'in bilinen en büyük kütleli yıldızlara rakip olabileceğini gösteriyor.

    Earendel, şu an için keşfedilmiş olsa da henüz onaylanmadı. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından gözlemlenecek ve gerçekten bir yıldız olup olmadığı doğrulanacak.

    Hubble Uzay Teleskopu, 2018 yılında evren yaklaşık 4 milyar yaşındayken parlayan MACS J1149+2223 Lensed Star 1 yıldızını gözlemlemiş ve bu, gözlemlenen en uzak yıldız olarak kabul edilmişti. Earendel, onaylanırsa rekorun yeni sahibi olacak.

    Kaynakça https://www.engadget.com/hubble-spots-most-distant-star-210002100.html https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/record-broken-hubble-spots-farthest-star-ever-seen
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    S
    serpilxarslann 13 saat önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 14 saat önce

    direk 10k

    LooF 14 saat önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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