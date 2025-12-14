Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26 kodları, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı

    iOS 26 kodları, Apple’ın yalnızca bir sonraki güncellemeye değil birkaç yıl sonrasına uzanan stratejik bir yazılım vizyonu oluşturduğunu gösteriyor. İşte iOS 26.4’ten iOS 28’e uzanan Apple planları:

    iOS 26 kodları, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 26, henüz resmi olarak yayınlanmamış dahili sürümünden sızan kod parçacıkları sayesinde yeniden gündemde. iOS 26 kodları, yalnızca mevcut sürümle sınırlı kalmayıp iOS 26.4, iOS 27 ve hatta iOS 28 güncellemelerine dair önemli ipuçları sunuyor.

    iOS 26.4’ten iOS 28’e: İşte Apple’dan beklenen yenilikler

    Kod parçacıklarının işaret ettiği ilk büyük durak iOS 26.4 güncellemesi. Apple’ın 2026 ilkbaharında yayınlaması beklenen bu sürüm, Apple Intelligence çatısı altındaki yenilikleri daha görünür hale getirecek. Özellikle Siri tarafında uzun süredir beklenen gelişmeler öne çıkıyor. Yeni Siri, desteklenen uygulamalar içinde sesli komutlarla bağlama dayalı görevler gerçekleştirebilecek. Kullanıcı, alışveriş listesine ürün eklemekten mesaj göndermeye ya da müzik başlatmaya kadar birçok işlemi daha doğal bir dil kullanarak yapabilecek.

    Siri’nin bir diğer önemli kazanımı kişisel bağlam farkındalığı olacak. Bu özellik sayesinde asistan, kullanıcının mesajlaşmalarında, e-postalarında veya diğer uygulamalardaki verilerinde geçen bilgileri anlayarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilecek. Örneğin bir sohbet içinde adı geçen bir podcast’i doğrudan bulup oynatabilmesi mümkün hale gelecek. Ekran farkındalığı ise Siri’nin o an ekranda görünen içeriği analiz ederek buna uygun eylemler önermesini sağlayacak.

    iOS 26.4 kodları, yalnızca Siri ile sınırlı kalmayan başka yeniliklere de işaret ediyor. iPhone, üçüncü taraf uygulamalarda kaydedilen kredi kartı bilgilerini algılayarak bunları iCloud Anahtar Zinciri’ne eklemeyi önerebilecek. Freeform uygulamasına klasör desteğinin eklenmesi, özellikle yoğun çalışan kullanıcılar için düzenleme tarafında önemli bir eksikliği giderecek. Apple TV uygulamasında yer alacak yeni Spor kategorisi ise içerik keşfini daha net bir yapıya kavuşturacak. Ayrıca Apple Hesabı ve iCloud girişlerinde cihaz bütünlüğünü kontrol eden yeni bir doğrulama sistemi de güvenlik tarafında öne çıkan bir detay olarak dikkat çekiyor.

    iOS 26 kodları, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı Tam Boyutta Gör
    iOS 27 cephesinde ise Sağlık uygulaması Apple’ın en büyük odak noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Daha önce gündeme gelen bilgiler, yapay zeka destekli kişisel bir sağlık koçluğu sistemini işaret ediyordu. Kod parçacıkları, bu iddiaları doğrular nitelikte. Yenilenen Sağlık uygulaması, sadeleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategorilerle daha anlaşılır bir yapı sunacak. Sağlık uzmanları tarafından hazırlanan videolarla desteklenen bu sistem, kullanıcılara yaşam tarzı ve beslenme konusunda rehberlik etmeyi amaçlayacak.

    Aynı kodlarda Fotoğraflar uygulamasındaki koleksiyonların geliştirilmesine yönelik işaretler ve AirPods için yeni bir eşleştirme sistemi de yer alıyor. Bu detaylar, Apple’ın ekosistem içi deneyimi daha sorunsuz ve akıcı hale getirme çabasının devam ettiğini gösteriyor.

    Daha ileriye bakıldığında iOS 28 ile birlikte Apple Watch tarafında uyku takibine yeni ölçümlerin eklenmesi planlanıyor. Bununla paralel olarak Sağlık uygulamasının macOS 28 ile Mac bilgisayarlara taşınması da gündemde. Bu adım, Apple’ın sağlık verilerini cihazlar arasında daha bütüncül bir şekilde ele almayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yeni aldığım lens gözüme batıyor tip 22 panel radyatör nedir mavlet şarjlı matkap bahiste 1000 kazanma formülü iddaa formülleri gözlüklü ehliyet örneği

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire AG15-71P
    ACER Aspire AG15-71P
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum