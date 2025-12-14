iOS 26 kodları, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı

Tam Boyutta Gör Apple’ın mobil işletim sistemi iOS 26, henüz resmi olarak yayınlanmamış dahili sürümünden sızan kod parçacıkları sayesinde yeniden gündemde. iOS 26 kodları, yalnızca mevcut sürümle sınırlı kalmayıp iOS 26.4, iOS 27 ve hatta iOS 28 güncellemelerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Samsung kamera sensörü hareket bulanıklığını tarihe gömebilir 23 sa. önce eklendi

iOS 26.4’ten iOS 28’e: İşte Apple’dan beklenen yenilikler

Kod parçacıklarının işaret ettiği ilk büyük durak iOS 26.4 güncellemesi. Apple’ın 2026 ilkbaharında yayınlaması beklenen bu sürüm, Apple Intelligence çatısı altındaki yenilikleri daha görünür hale getirecek. Özellikle Siri tarafında uzun süredir beklenen gelişmeler öne çıkıyor. Yeni Siri, desteklenen uygulamalar içinde sesli komutlarla bağlama dayalı görevler gerçekleştirebilecek. Kullanıcı, alışveriş listesine ürün eklemekten mesaj göndermeye ya da müzik başlatmaya kadar birçok işlemi daha doğal bir dil kullanarak yapabilecek.

Siri’nin bir diğer önemli kazanımı kişisel bağlam farkındalığı olacak. Bu özellik sayesinde asistan, kullanıcının mesajlaşmalarında, e-postalarında veya diğer uygulamalardaki verilerinde geçen bilgileri anlayarak daha kişiselleştirilmiş yanıtlar sunabilecek. Örneğin bir sohbet içinde adı geçen bir podcast’i doğrudan bulup oynatabilmesi mümkün hale gelecek. Ekran farkındalığı ise Siri’nin o an ekranda görünen içeriği analiz ederek buna uygun eylemler önermesini sağlayacak.

iOS 26.4 kodları, yalnızca Siri ile sınırlı kalmayan başka yeniliklere de işaret ediyor. iPhone, üçüncü taraf uygulamalarda kaydedilen kredi kartı bilgilerini algılayarak bunları iCloud Anahtar Zinciri’ne eklemeyi önerebilecek. Freeform uygulamasına klasör desteğinin eklenmesi, özellikle yoğun çalışan kullanıcılar için düzenleme tarafında önemli bir eksikliği giderecek. Apple TV uygulamasında yer alacak yeni Spor kategorisi ise içerik keşfini daha net bir yapıya kavuşturacak. Ayrıca Apple Hesabı ve iCloud girişlerinde cihaz bütünlüğünü kontrol eden yeni bir doğrulama sistemi de güvenlik tarafında öne çıkan bir detay olarak dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör iOS 27 cephesinde ise Sağlık uygulaması Apple’ın en büyük odak noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Daha önce gündeme gelen bilgiler, yapay zeka destekli kişisel bir sağlık koçluğu sistemini işaret ediyordu. Kod parçacıkları, bu iddiaları doğrular nitelikte. Yenilenen Sağlık uygulaması, sadeleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategorilerle daha anlaşılır bir yapı sunacak. Sağlık uzmanları tarafından hazırlanan videolarla desteklenen bu sistem, kullanıcılara yaşam tarzı ve beslenme konusunda rehberlik etmeyi amaçlayacak.

Aynı kodlarda Fotoğraflar uygulamasındaki koleksiyonların geliştirilmesine yönelik işaretler ve AirPods için yeni bir eşleştirme sistemi de yer alıyor. Bu detaylar, Apple’ın ekosistem içi deneyimi daha sorunsuz ve akıcı hale getirme çabasının devam ettiğini gösteriyor.

Daha ileriye bakıldığında iOS 28 ile birlikte Apple Watch tarafında uyku takibine yeni ölçümlerin eklenmesi planlanıyor. Bununla paralel olarak Sağlık uygulamasının macOS 28 ile Mac bilgisayarlara taşınması da gündemde. Bu adım, Apple’ın sağlık verilerini cihazlar arasında daha bütüncül bir şekilde ele almayı hedeflediğini ortaya koyuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iOS 26 kodları, Apple’ın gelecek planlarını ortaya çıkardı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: