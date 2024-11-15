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    Anlık Bildirim

    NASA ve Microsoft duyurdu: Earth Copilot geliyor

    Microsoft ve NASA, 100 petabayttan fazla Dünya verisini herkes için anlaşılır kılacak bir yapay zeka geliştiriyor. Tüm sorular için Earth Copilot'a ulaşmak yeterli olacak.
    NASA ve Microsoft duyurdu: Earth Copilot geliyor Tam Boyutta Gör
    ChatGPTbaşta olmak üzere yapay zeka destekli sohbet robotları, bildiğiniz gibi dünyayı adeta kasıp kavurdu. Öyle ki yapay zeka sohbet robotunun ardından bu alandaki yatırımlar hızla artışa geçti. Şimdi de Microsoft, NASA ile yaptığı iş birliği kapsamında "Earth Copilot" adlı bir yapay zeka chatbotu geliştiriyor.

    100 petabaytı aşan Dünya verisi 

    Günümüzde NASA'nın topladığı verileri analiz etmek genellikle bilim insanları veya uzmanlık gerektiren bir süreç. Microsoft Copilot üzerine inşa edilen Earth Copilot ise, 100 petabaytı aşan Dünya verisi üzerinde eğitilecek ve geniş kapsamlı verileri herkes tarafından anlaşılabilecek yanıtlara dönüştürecek. En basit haliyle de karmaşık bilgilere olan erişimi kolaylaştıracak diyebiliriz.

    Kötü haber şu ki, Earth Copilot, ilk etapta yalnızca NASA bünyesinde bulunan bilim insanları ve araştırmacıların erişimi ile sınırlı olacak. Ancak gelecekte NASA'nın Veri Görselleştirme, Keşif ve Analiz (VEDA) platformuna entegrasyonu planlanıyor. Böylelikle herkes için erişilebilir olacak.

    Örneğin, "Sanibel Adası’nda Ian Kasırgası’nın etkisi ne oldu?" veya "COVID-19 salgını ABD hava kalitesini nasıl etkiledi?" gibi sorular, bu sistem üzerinden kolayca cevaplanabilecek. NASA'nın üst düzey yöneticilerinden Tyler Bryson ise, bu süreç hakkında "Birçoğu için, bilgileri bulmak ve çıkarmak teknik arayüzlerde gezinmeyi, veri formatlarını anlamayı ve jeo-uzamsal analizin inceliklerine hakim olmayı gerektirir ve bu, teknik altyapıya sahip olmayan kullanıcıların çok azında bulunan bir beceridir. Yapay zeka, bu süreci kolaylaştırarak Dünya’daki verilerden bilgi elde etme süresini saniyelere indirebilir." dedi. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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