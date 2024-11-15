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Tam Boyutta Gör ChatGPTbaşta olmak üzere yapay zeka destekli sohbet robotları, bildiğiniz gibi dünyayı adeta kasıp kavurdu. Öyle ki yapay zeka sohbet robotunun ardından bu alandaki yatırımlar hızla artışa geçti. Şimdi de Microsoft, NASA ile yaptığı iş birliği kapsamında "Earth Copilot" adlı bir yapay zeka chatbotu geliştiriyor.

100 petabaytı aşan Dünya verisi

Günümüzde NASA'nın topladığı verileri analiz etmek genellikle bilim insanları veya uzmanlık gerektiren bir süreç. Microsoft Copilot üzerine inşa edilen Earth Copilot ise, 100 petabaytı aşan Dünya verisi üzerinde eğitilecek ve geniş kapsamlı verileri herkes tarafından anlaşılabilecek yanıtlara dönüştürecek. En basit haliyle de karmaşık bilgilere olan erişimi kolaylaştıracak diyebiliriz.

Kötü haber şu ki, Earth Copilot, ilk etapta yalnızca NASA bünyesinde bulunan bilim insanları ve araştırmacıların erişimi ile sınırlı olacak. Ancak gelecekte NASA'nın Veri Görselleştirme, Keşif ve Analiz (VEDA) platformuna entegrasyonu planlanıyor. Böylelikle herkes için erişilebilir olacak.

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Örneğin, "Sanibel Adası’nda Ian Kasırgası’nın etkisi ne oldu?" veya "COVID-19 salgını ABD hava kalitesini nasıl etkiledi?" gibi sorular, bu sistem üzerinden kolayca cevaplanabilecek. NASA'nın üst düzey yöneticilerinden Tyler Bryson ise, bu süreç hakkında "Birçoğu için, bilgileri bulmak ve çıkarmak teknik arayüzlerde gezinmeyi, veri formatlarını anlamayı ve jeo-uzamsal analizin inceliklerine hakim olmayı gerektirir ve bu, teknik altyapıya sahip olmayan kullanıcıların çok azında bulunan bir beceridir. Yapay zeka, bu süreci kolaylaştırarak Dünya’daki verilerden bilgi elde etme süresini saniyelere indirebilir." dedi.

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NASA ve Microsoft duyurdu: Earth Copilot geliyor