NASA ve Microsoft duyurdu: Earth Copilot geliyor

100 petabaytı aşan Dünya verisi
Günümüzde NASA'nın topladığı verileri analiz etmek genellikle bilim insanları veya uzmanlık gerektiren bir süreç. Microsoft Copilot üzerine inşa edilen Earth Copilot ise, 100 petabaytı aşan Dünya verisi üzerinde eğitilecek ve geniş kapsamlı verileri herkes tarafından anlaşılabilecek yanıtlara dönüştürecek. En basit haliyle de karmaşık bilgilere olan erişimi kolaylaştıracak diyebiliriz.
Kötü haber şu ki, Earth Copilot, ilk etapta yalnızca NASA bünyesinde bulunan bilim insanları ve araştırmacıların erişimi ile sınırlı olacak. Ancak gelecekte NASA'nın Veri Görselleştirme, Keşif ve Analiz (VEDA) platformuna entegrasyonu planlanıyor. Böylelikle herkes için erişilebilir olacak.
Örneğin, "Sanibel Adası’nda Ian Kasırgası’nın etkisi ne oldu?" veya "COVID-19 salgını ABD hava kalitesini nasıl etkiledi?" gibi sorular, bu sistem üzerinden kolayca cevaplanabilecek. NASA'nın üst düzey yöneticilerinden Tyler Bryson ise, bu süreç hakkında "Birçoğu için, bilgileri bulmak ve çıkarmak teknik arayüzlerde gezinmeyi, veri formatlarını anlamayı ve jeo-uzamsal analizin inceliklerine hakim olmayı gerektirir ve bu, teknik altyapıya sahip olmayan kullanıcıların çok azında bulunan bir beceridir. Yapay zeka, bu süreci kolaylaştırarak Dünya’daki verilerden bilgi elde etme süresini saniyelere indirebilir." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir