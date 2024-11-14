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    NASA kemer sıkıyor: İkinci işten çıkarma dalgası başladı

    NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) işgücünün yüzde 5'ini işten çıkarıyor. JPL’den yapılan duyuruya göre işten çıkarmalar sonucunda 325 çalışan ile yollar ayrılacak.
    NASA kemer sıkıyor: İkinci işten çıkarma dalgası başladı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Güney Kaliforniya'da bulunan ve birçok yüksek profilli robotik uzay misyonunu yöneten Jet İtki Laboratuvarı (JPL), bütçe kısıtlamaları nedeniyle işten çıkarma kararı aldı. Kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre JPL, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen 325 kişinin işine son verilecek. Bu karar, laboratuvarın teknik, iş ve destek birimlerinde çalışanları etkileyecek.

    NASA’da tasarruf dönemi

    JPL yetkilileri, yaptıkları açıklamada “Etkiler Laboratuvarın teknik, iş ve destek alanlarında meydana geliyor. Bunlar, NASA ve ulusumuz için önemli çalışmalarımızı sürdürürken bütçemize bağlı kalmamızı sağlayacak acı verici ancak gerekli düzenlemelerdir.” dedi. JPL, NASA tarafından federal olarak finanse edilmekle birlikte, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından yönetiliyor.

    NASA kemer sıkıyor: İkinci işten çıkarma dalgası başladı Tam Boyutta Gör
    Bu işten çıkarma dalgası, JPL’de bu yıl gerçekleşen ikinci büyük işten çıkarma hamlesi. Şubat ayında yaklaşık yüzde 8’lik bir kesintiye gidilmiş ve 530 çalışan ile 40 yüklenici bu süreçte işten ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu ilk dalgada, özellikle Mars’tan örnek getirme misyonu gibi yüksek maliyetli projelerin finansmanında yaşanan kısıtlamalar etkili olmuştu.

    JPL’in yürüttüğü Mars Sample Return (MSR) görevi, 2030’lu yıllarda Perseverance tarafından toplanan örneklerin Dünya’ya getirilmesini hedefliyor. Ancak bu projenin maliyetinin 8 ile 11 milyar dolar arasında olması, projenin bütçe açısından sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattı. Bu nedenle MSR projesi yeniden değerlendirilmeye alındı.

    JPL Direktörü Laurie Leshin, çalışanlara gönderdiği bir notta, “Daha düşük bütçelerle ve önümüzdeki tahmini çalışmalara dayanarak, kemerlerimizi sıkmak zorunda kaldık” dedi. Leshin, geçen hafta yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının işten çıkarmalarda bir rol oynamadığını söyledi. İşten çıkarmalar sonrasında JPL’de 5.500 düzenli çalışan olacak, gelecekte daha fazla kesintinin olup olmayacağı ise belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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