NASA kemer sıkıyor: İkinci işten çıkarma dalgası başladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör NASA'nın Güney Kaliforniya'da bulunan ve birçok yüksek profilli robotik uzay misyonunu yöneten Jet İtki Laboratuvarı (JPL), bütçe kısıtlamaları nedeniyle işten çıkarma kararı aldı. Kısa bir süre önce yapılan açıklamaya göre JPL, çalışanlarının yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen 325 kişinin işine son verilecek. Bu karar, laboratuvarın teknik, iş ve destek birimlerinde çalışanları etkileyecek.

NASA’da tasarruf dönemi

JPL yetkilileri, yaptıkları açıklamada “Etkiler Laboratuvarın teknik, iş ve destek alanlarında meydana geliyor. Bunlar, NASA ve ulusumuz için önemli çalışmalarımızı sürdürürken bütçemize bağlı kalmamızı sağlayacak acı verici ancak gerekli düzenlemelerdir.” dedi. JPL, NASA tarafından federal olarak finanse edilmekle birlikte, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından yönetiliyor.

Tam Boyutta Gör Bu işten çıkarma dalgası, JPL’de bu yıl gerçekleşen ikinci büyük işten çıkarma hamlesi. Şubat ayında yaklaşık yüzde 8’lik bir kesintiye gidilmiş ve 530 çalışan ile 40 yüklenici bu süreçte işten ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu ilk dalgada, özellikle Mars’tan örnek getirme misyonu gibi yüksek maliyetli projelerin finansmanında yaşanan kısıtlamalar etkili olmuştu.

Birisi İngiltere’nin en eski uydusunu hareket ettirdi 2 gün önce eklendi

JPL’in yürüttüğü Mars Sample Return (MSR) görevi, 2030’lu yıllarda Perseverance tarafından toplanan örneklerin Dünya’ya getirilmesini hedefliyor. Ancak bu projenin maliyetinin 8 ile 11 milyar dolar arasında olması, projenin bütçe açısından sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattı. Bu nedenle MSR projesi yeniden değerlendirilmeye alındı.

JPL Direktörü Laurie Leshin, çalışanlara gönderdiği bir notta, “Daha düşük bütçelerle ve önümüzdeki tahmini çalışmalara dayanarak, kemerlerimizi sıkmak zorunda kaldık” dedi. Leshin, geçen hafta yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının işten çıkarmalarda bir rol oynamadığını söyledi. İşten çıkarmalar sonrasında JPL’de 5.500 düzenli çalışan olacak, gelecekte daha fazla kesintinin olup olmayacağı ise belirsiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

NASA kemer sıkıyor: İkinci işten çıkarma dalgası başladı