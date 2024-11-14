NASA kemer sıkıyor: İkinci işten çıkarma dalgası başladı

NASA’da tasarruf dönemi
JPL yetkilileri, yaptıkları açıklamada “Etkiler Laboratuvarın teknik, iş ve destek alanlarında meydana geliyor. Bunlar, NASA ve ulusumuz için önemli çalışmalarımızı sürdürürken bütçemize bağlı kalmamızı sağlayacak acı verici ancak gerekli düzenlemelerdir.” dedi. JPL, NASA tarafından federal olarak finanse edilmekle birlikte, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (Caltech) tarafından yönetiliyor.
JPL’in yürüttüğü Mars Sample Return (MSR) görevi, 2030’lu yıllarda Perseverance tarafından toplanan örneklerin Dünya’ya getirilmesini hedefliyor. Ancak bu projenin maliyetinin 8 ile 11 milyar dolar arasında olması, projenin bütçe açısından sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri yarattı. Bu nedenle MSR projesi yeniden değerlendirilmeye alındı.
JPL Direktörü Laurie Leshin, çalışanlara gönderdiği bir notta, “Daha düşük bütçelerle ve önümüzdeki tahmini çalışmalara dayanarak, kemerlerimizi sıkmak zorunda kaldık” dedi. Leshin, geçen hafta yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının işten çıkarmalarda bir rol oynamadığını söyledi. İşten çıkarmalar sonrasında JPL’de 5.500 düzenli çalışan olacak, gelecekte daha fazla kesintinin olup olmayacağı ise belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir