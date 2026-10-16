Microsoft Windows 11'i hızlandırdı: RAM kullanımı düşüyor

Windows 11 hızlandı
Microsoft'un Windows Experiences Kurumsal Başkan Yardımcısı Navjot Virk tarafından paylaşılan bilgilere göre Windows 11'in bellek yönetimi yeniden ele alındı. İşletim sistemi artık aktif verilerin 2 GB'a kadar daha fazlasını RAM üzerinde tutabiliyor. Böylece kullanıcı daha fazla uygulama veya tarayıcı sekmesi açtığında verilerin daha yavaş olan depolama birimine taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Başka neler değişiyor?
Microsoft, performans iyileştirmelerinin yanı sıra bağlantı ve oturum açma deneyimini de geliştirdi. Bluetooth kulaklıkların bağlantı güvenilirliği artırılırken, özellikle AirPods'u Windows bilgisayarlara bağlama işleminin daha hızlı ve sorunsuz hale gelmesi bekleniyor. Windows Hello tarafında da giriş işlemleri için çeşitli optimizasyonlar yapıldı.
Microsoft, biyometrik veya PIN tabanlı oturum açmanın daha hızlı ve güvenilir olacağını belirtiyor. Öte yandan şirketin geçtiğimiz hafta duyurduğu yapay zeka destekli Windows Search özelliği de Insider kullanıcılarının testine açıldı. Yeni sistem, arama üzerinden doğrudan binlerce farklı işlemin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak.
Microsoft ayrıca yenilenen Fotoğraflar uygulamasını da test ediyor. Yeni galeri, bilgisayardaki yerel fotoğrafların yanı sıra OneDrive ve iCloud'daki içerikleri tek yerde bir araya getirebiliyor. Dahili düzenleyicinin yüzde 25 daha hızlı, yerleşik fotoğraf görüntüleyicinin ise yüzde 30 daha hızlı açıldığı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: