Microsoft Windows 11'i hızlandırdı: RAM kullanımı düşüyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 için bir süredir Insider kullanıcılarıyla test ettiği performans iyileştirmelerini genel kullanıma sunmaya başladı. Şirket, yapılan optimizasyonlarla işletim sisteminin bazı işlemlerde yüzde 20'ye kadar daha hızlı ve tepkisel hale geldiğini açıkladı. Özellikle 8GB ve daha az RAM'e sahip bilgisayarların bu değişikliklerden faydalanması bekleniyor.

Windows 11 hızlandı

Microsoft'un Windows Experiences Kurumsal Başkan Yardımcısı Navjot Virk tarafından paylaşılan bilgilere göre Windows 11'in bellek yönetimi yeniden ele alındı. İşletim sistemi artık aktif verilerin 2 GB'a kadar daha fazlasını RAM üzerinde tutabiliyor. Böylece kullanıcı daha fazla uygulama veya tarayıcı sekmesi açtığında verilerin daha yavaş olan depolama birimine taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, bu değişikliğin özellikle 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda fark edilir bir iyileşme sağlayacağını belirtiyor. Günümüzde RAM yükseltme maliyetlerinin artması nedeniyle düşük bellek kapasitesine sahip sistemlerin optimizasyonu daha da önem kazanmış durumda. Windows 11'in 8 GB veya daha az RAM'e sahip bilgisayarlarda kullanacağı bir diğer yöntem ise widget'ların yalnızca kullanıcı tarafından açıldığında yüklenmesi olacak. Microsoft'a göre bu değişiklik, diğer işlemler için 200 MB'tan fazla belleğin serbest kalmasını sağlayacak.

Başka neler değişiyor?

Microsoft, performans iyileştirmelerinin yanı sıra bağlantı ve oturum açma deneyimini de geliştirdi. Bluetooth kulaklıkların bağlantı güvenilirliği artırılırken, özellikle AirPods'u Windows bilgisayarlara bağlama işleminin daha hızlı ve sorunsuz hale gelmesi bekleniyor. Windows Hello tarafında da giriş işlemleri için çeşitli optimizasyonlar yapıldı.

Microsoft, biyometrik veya PIN tabanlı oturum açmanın daha hızlı ve güvenilir olacağını belirtiyor. Öte yandan şirketin geçtiğimiz hafta duyurduğu yapay zeka destekli Windows Search özelliği de Insider kullanıcılarının testine açıldı. Yeni sistem, arama üzerinden doğrudan binlerce farklı işlemin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak.

Microsoft ayrıca yenilenen Fotoğraflar uygulamasını da test ediyor. Yeni galeri, bilgisayardaki yerel fotoğrafların yanı sıra OneDrive ve iCloud'daki içerikleri tek yerde bir araya getirebiliyor. Dahili düzenleyicinin yüzde 25 daha hızlı, yerleşik fotoğraf görüntüleyicinin ise yüzde 30 daha hızlı açıldığı belirtiliyor.

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Microsoft Windows 11'i hızlandırdı: RAM kullanımı düşüyor

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