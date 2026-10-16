Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft Windows 11'i hızlandırdı: RAM kullanımı düşüyor

    Microsoft, Windows 11'i özellikle düşük RAM'li bilgisayarlarda hızlandıran yeni optimizasyonlar yaptı. İşletim sistemi artık daha az bellek tüketirken uygulamalar arasında daha akıcı çalışacak.

    Microsoft Windows 11'i hızlandırdı: RAM kullanımı düşüyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 için bir süredir Insider kullanıcılarıyla test ettiği performans iyileştirmelerini genel kullanıma sunmaya başladı. Şirket, yapılan optimizasyonlarla işletim sisteminin bazı işlemlerde yüzde 20'ye kadar daha hızlı ve tepkisel hale geldiğini açıkladı. Özellikle 8GB ve daha az RAM'e sahip bilgisayarların bu değişikliklerden faydalanması bekleniyor.

    Windows 11 hızlandı

    Microsoft'un Windows Experiences Kurumsal Başkan Yardımcısı Navjot Virk tarafından paylaşılan bilgilere göre Windows 11'in bellek yönetimi yeniden ele alındı. İşletim sistemi artık aktif verilerin 2 GB'a kadar daha fazlasını RAM üzerinde tutabiliyor. Böylece kullanıcı daha fazla uygulama veya tarayıcı sekmesi açtığında verilerin daha yavaş olan depolama birimine taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Microsoft Windows 11'i hızlandırdı: RAM kullanımı düşüyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bu değişikliğin özellikle 8 GB RAM'e sahip bilgisayarlarda fark edilir bir iyileşme sağlayacağını belirtiyor. Günümüzde RAM yükseltme maliyetlerinin artması nedeniyle düşük bellek kapasitesine sahip sistemlerin optimizasyonu daha da önem kazanmış durumda. Windows 11'in 8 GB veya daha az RAM'e sahip bilgisayarlarda kullanacağı bir diğer yöntem ise widget'ların yalnızca kullanıcı tarafından açıldığında yüklenmesi olacak. Microsoft'a göre bu değişiklik, diğer işlemler için 200 MB'tan fazla belleğin serbest kalmasını sağlayacak.

    Başka neler değişiyor?

    Microsoft, performans iyileştirmelerinin yanı sıra bağlantı ve oturum açma deneyimini de geliştirdi. Bluetooth kulaklıkların bağlantı güvenilirliği artırılırken, özellikle AirPods'u Windows bilgisayarlara bağlama işleminin daha hızlı ve sorunsuz hale gelmesi bekleniyor. Windows Hello tarafında da giriş işlemleri için çeşitli optimizasyonlar yapıldı.

    Microsoft, biyometrik veya PIN tabanlı oturum açmanın daha hızlı ve güvenilir olacağını belirtiyor. Öte yandan şirketin geçtiğimiz hafta duyurduğu yapay zeka destekli Windows Search özelliği de Insider kullanıcılarının testine açıldı. Yeni sistem, arama üzerinden doğrudan binlerce farklı işlemin gerçekleştirilebilmesini sağlayacak.

    Microsoft ayrıca yenilenen Fotoğraflar uygulamasını da test ediyor. Yeni galeri, bilgisayardaki yerel fotoğrafların yanı sıra OneDrive ve iCloud'daki içerikleri tek yerde bir araya getirebiliyor. Dahili düzenleyicinin yüzde 25 daha hızlı, yerleşik fotoğraf görüntüleyicinin ise yüzde 30 daha hızlı açıldığı belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vodafone koç ailem tarifeleri dummy package ne demek çamaşır makinesi motorundan ne yapılır honda civic fc 5 arçelik çamaşır makinesi başlat düğmesi yanıp sönüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo ThinkBook 16
    Lenovo ThinkBook 16
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum