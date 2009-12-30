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National Geographic 120 yıllık tüm tarihini taşınabilir diskte sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
16,4b
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42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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National Geographic 120 yıllık tüm tarihini taşınabilir diskte sunuyor
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Hem dergisi hem de televizyon kanalıyla farklı bilimleri insanlara sevdiren, yeni coğrafyalar tanımamıza katkıda bulunan en önemli ve köklü yayın kuruluşlarından birisidir National Geographic. Ülkemizde de bir hayli popüler olan Natinoal Geographic, yeni yıl için takipçilerine çok özel bir hediye hazırladı. 160GB kapasiteli taşınabilir sürücü ile okuyuculara 1888'den bu yana yayımlanmış tüm National Geographic sayıları dijital ortamda taranmış olarak sunuluyor. 120 yılı kapsayan tüm sayıların yer aldığı bu müthiş arşiv, sabit disk içerisinde 60GB kadar bir alan kaplarken, kalan 100GB'lık kısım ise özel kullanıma tahsis edilmiş durumda.

Makalelere hızlı erişim, yüksek kalitede fotoğraf ve harita gibi NG'e özgü tüm özel içeriğin yer aldığı bu özel disk, 200$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunuluyor.


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ilhamiselin 9 yıl
malum yerlere düşmüş bile
neticesi yiyen indirsin 51gb


The.Complete.National.Geographic.Every.Issue.Since.1888.COMPLETE.8.DISC.SET.WINMAC-GKN
Peers: 25 seeds, 20 leechers
Downloaded: 158
Category: Other > Other
Total Size: 51.39 GB
Added: 23 days ago - by ilt16 verified uploader User ilt16 Feed (verified uploader)
File(s): 635 file(s) - View Files
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grafiker 9 yıl
dergi daha güzel be bahtiyar. Eski fotoğraflar ile dünyanın nereden nerelere geldiğini ekolojik dengenin nasıl alt üst olduğunu ve bizim hayatımızda duymadığımız ve görmediğimiz belik canlı olarak görme şansımızın olmadığı nesli tükenmiş bir çok canlının da fotoğrafı bulunduğu bir arşiv diye düşünüyorum.
para olsada alsak keşke
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helsloot 9 yıl
60gb az gibi geldi bana içindeki video dosyaları ne uzantılı ki 60gb ??
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aare35 9 yıl
walla türkçe destekli hem altyazılı hem de seslendirmeli olarak sunarlarsa burda alırım :D
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bahtiyar0011 9 yıl
konuyu dikkatli okuyun
belgesel yok içinde
sadece dergi
natonal geografic diye bir dergi var ha işte o dergiyi taramışlar
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Batuist 9 yıl
oldukça değerli müthiş bir kaynak.. Almaya değer..
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war3z 9 yıl
güzel olmuş video falan vardır umarım
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adilazimdegilx 9 yıl
Gerçekten zekice düşünülmüş ve yararlı da bir ürün. Tebrik etmek lazım fikri ortaya koyanı. Türkiye'de kaç kişiye hitap eder o da ayrı tabii...
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metalok 9 yıl
Burada da 250-300 dolar gibi bir fiyattan satarlar.
Elimde kabloTv var oradan bu kanalı izleyerek şimdilik idare edebilirim.
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YALNIZ EFE 9 yıl
Elbette TÜRKÇE değildir.İngilizce okuyacağım diye kasamam kendimi. Yaşasın TÜKÇE. Türkçe kullanım klavuzu olmayan hiçbir şeyi almıyorum almayınız.
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BARIŞA ÖZLEM 9 yıl
Türkiyedeki alım gücüne bakarak cezbedici olduğunu söylemem ama güzel düşünce.
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CoreXXX 9 yıl
çok güzel valla,zaten hastasıyım kanalının, almak isterim orjinal şekliyle
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fukarakoala 9 yıl
kesinlikle istiyeceğim birşey ancak param yok su an :( ondan icim gecerek bakıyorum
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DH Misafiri 9 yıl
Bu yahudiler kadar ticaretten anlayan bir millet yok...
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Like a Sir 9 yıl
fiyatı bence çok uygun 120 yıllık arşiv 200 dolar nedir ki?
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