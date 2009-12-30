National Geographic 120 yıllık tüm tarihini taşınabilir diskte sunuyor

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Hem dergisi hem de televizyon kanalıyla farklı bilimleri insanlara sevdiren, yeni coğrafyalar tanımamıza katkıda bulunan en önemli ve köklü yayın kuruluşlarından birisidir National Geographic. Ülkemizde de bir hayli popüler olan Natinoal Geographic, yeni yıl için takipçilerine çok özel bir hediye hazırladı. 160GB kapasiteli taşınabilir sürücü ile okuyuculara 1888'den bu yana yayımlanmış tüm National Geographic sayıları dijital ortamda taranmış olarak sunuluyor. 120 yılı kapsayan tüm sayıların yer aldığı bu müthiş arşiv, sabit disk içerisinde 60GB kadar bir alan kaplarken, kalan 100GB'lık kısım ise özel kullanıma tahsis edilmiş durumda.

Makalelere hızlı erişim, yüksek kalitede fotoğraf ve harita gibi NG'e özgü tüm özel içeriğin yer aldığı bu özel disk, 200$'lık yurt dışı fiyatıyla satışa sunuluyor.