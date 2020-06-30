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    National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti

    Dünya'nın en yüksek noktası Everest Dağı'nda dron kullanarak bir belgesel çeken ekip, muhteşem görüntüler yakaladı. Belgesel, 1924 yılında düzenlenen tırmanışı konu alıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti
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    8,840 metreyle Dünya’nın en yüksek noktası olan Everest Dağı, dağcıların uğrunda hayatını kaybetmeyi göze aldığı ve bunun için onlarca yıldır mücadele verdiği bir tırmanış noktası. Acı haberlerin geldiği kadar başarılara da konu olan yükselti, bugünler de National Geographic ekibinin hazırladığı bir belgesel ile gündemde.

    1924 yılında Everest’in zirvesine ulaşmak için yola çıkan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan George Leigh Mallory ile Andrew "Sandy" Irvine isimli dağcıların tırmanışını konu alan “Lost on Everest (Everest’te Kayboluş)” isimli belgesel için bir araya gelen ekip, çekimlerinde dron kullanmış.

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    Ünlü tırmanışçı Mark Synnott ve babası Türk olan dağcı Renan Öztürk’ten oluşan National Geographic ekibi, 1924 yılında düzenlenen seferin gizemini ortaya çıkar üzere giriştikleri macerada naaşı bulunamayan Andrew "Sandy" Irvine izini sürmeye çalışmış. Söz konusu tırmanışta hayatını kaybeden George Leigh Mallory'den geriye kalanlar ise 1999 yılında ortaya çıkarılmıştı.

    National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti

    Belgesel ekibi, kendi hayatlarını da azami ölçüde korumak ve Everest’in daha önce görüntülenmemiş yerlerini belgelemek için dron kullanmaya karar vermiş. Ortaya ise aşağıdaki videoda izleyebileceğiniz büyüleyici görüntüler ortaya çıkmış.

    Bakalım, 30 Haziran tarihinde (Türkiye yayın tarihi belli değil) National Geographic televizyon kanalında gösterime girecek belgeselde talihsiz dağcıların neler yaşadığına dair kanıtlara ulaşılabilecek mi?



    https://www.cnet.com/news/see-a-national-geographic-team-survey-everest-with-a-drone-at-28300-feet/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sametbulut67 1 sa.
    keşke biraz da Everest'igösterselerdi.
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    Mesutzgvn (Mesut Özgüven) 2 sa.
    Dağdan çok kendilerini çekmişler.
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