National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti

Tam Boyutta Gör

8,840 metreyle Dünya’nın en yüksek noktası olan Everest Dağı, dağcıların uğrunda hayatını kaybetmeyi göze aldığı ve bunun için onlarca yıldır mücadele verdiği bir tırmanış noktası. Acı haberlerin geldiği kadar başarılara da konu olan yükselti, bugünler de National Geographic ekibinin hazırladığı bir belgesel ile gündemde.

1924 yılında Everest’in zirvesine ulaşmak için yola çıkan ve kendilerinden bir daha haber alınamayan George Leigh Mallory ile Andrew "Sandy" Irvine isimli dağcıların tırmanışını konu alan “Lost on Everest (Everest’te Kayboluş)” isimli belgesel için bir araya gelen ekip, çekimlerinde dron kullanmış.

İlginizi Çekebilir

Kuzey Avrupa’da tespit edilen yüksek radyasyon, Rusya’yı işaret ediyor

Ayrıca Bkz. "Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor! "

Ünlü tırmanışçı Mark Synnott ve babası Türk olan dağcı Renan Öztürk’ten oluşan National Geographic ekibi, 1924 yılında düzenlenen seferin gizemini ortaya çıkar üzere giriştikleri macerada naaşı bulunamayan Andrew "Sandy" Irvine izini sürmeye çalışmış. Söz konusu tırmanışta hayatını kaybeden George Leigh Mallory'den geriye kalanlar ise 1999 yılında ortaya çıkarılmıştı.

Belgesel ekibi, kendi hayatlarını da azami ölçüde korumak ve Everest’in daha önce görüntülenmemiş yerlerini belgelemek için dron kullanmaya karar vermiş. Ortaya ise aşağıdaki videoda izleyebileceğiniz büyüleyici görüntüler ortaya çıkmış.

Bakalım, 30 Haziran tarihinde (Türkiye yayın tarihi belli değil) National Geographic televizyon kanalında gösterime girecek belgeselde talihsiz dağcıların neler yaşadığına dair kanıtlara ulaşılabilecek mi?

https://www.cnet.com/news/see-a-national-geographic-team-survey-everest-with-a-drone-at-28300-feet/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.