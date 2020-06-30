Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor!

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2008 yılında piyasaya sürülen ve bugün dahi görsel anlamda tatmin edici deneyim sunan orijinal Crysis’in Remastered sürümünün geleceği yaklaşık 2 ay önce duyurulmuştu. Işın izleme desteği dahil çok daha geliştirilmiş grafiklerle geleceği belirtilen oyunun piyasaya çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

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1 Temmuz’da yayınlanması beklenen resmi oyun içi tanıtım videosu ile birlikte duyurulması beklenen Crysis Remastered çıkış tarihi, Microsoft Mağazısı’nda yer alan bilgiler neticesinde ortaya çıktı. PC platformundaki oyun içi görüntülerden elde edilen bir videonun da yüklendiği paylaşım, oyunun çıkış tarihini de doğrular nitelikte. Buna göre Crysis Remastered, 23 Temmuz'da oyuncularla buluşacak.

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Henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmayan Crysis Remastered; PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Oyunun Xbox One’da 7 GB depolama alanına ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor. Yeni oyunla "Crysis açar mı?" sözünü tekrardan duymaya başlayacakmışız gibi görünüyor.

Aşağıda, oyunun çıkış videosuna göz atabilirsiniz.

video

https://wccftech.com/crysis-remastered-to-drop-july-23rd-according-to-microsoft-store/

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