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    Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor!

    12 yıl önce piyasaya sürülen orijinal Crysis'in remastered sürümünün piyasaya sürülüş tarihi ortaya çıktı. Oyun, 23 Temmuz'da çıkış yapacak. Fiyat ise henüz belli değil.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
    1,5b
    61
    14
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor!
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    2008 yılında piyasaya sürülen ve bugün dahi görsel anlamda tatmin edici deneyim sunan orijinal Crysis’in Remastered sürümünün geleceği yaklaşık 2 ay önce duyurulmuştu. Işın izleme desteği dahil çok daha geliştirilmiş grafiklerle geleceği belirtilen oyunun piyasaya çıkış tarihi ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077’nin 25 dakikalık oynanış videosu ile Night City’e bir kez daha bakış atıyoruz"

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    1 Temmuz’da yayınlanması beklenen resmi oyun içi tanıtım videosu ile birlikte duyurulması beklenen Crysis Remastered çıkış tarihi, Microsoft Mağazısı’nda yer alan bilgiler neticesinde ortaya çıktı. PC platformundaki oyun içi görüntülerden elde edilen bir videonun da yüklendiği paylaşım, oyunun çıkış tarihini de doğrular nitelikte. Buna göre Crysis Remastered, 23 Temmuz'da oyuncularla buluşacak.

    Crysis Remastered, 23 Temmuz’da geliyor!
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    Henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmayan Crysis Remastered; PC, Xbox One, PS4 ve Nintendo Switch için piyasaya sürülecek. Oyunun Xbox One’da 7 GB depolama alanına ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor. Yeni oyunla "Crysis açar mı?" sözünü tekrardan duymaya başlayacakmışız gibi görünüyor.

    Aşağıda, oyunun çıkış videosuna göz atabilirsiniz.

    video



    https://wccftech.com/crysis-remastered-to-drop-july-23rd-according-to-microsoft-store/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hollowman_ (N. b.) 1 sa. en beğenilen
    Crytek: Crysis Remastered Edition yapacağız.
    Crytek: Oyun Aç > Grafik Ayarları > Ultra Detay Seviyesi Ayarla.
    Crytek: İşte Crysis Remastered.

    Nasılsa çıktığı dönemde kimse ultra detay seviyesinde oyunu açamamıştı :D
    Ultra Detay Seviyesi Ayarla. Crytek: İşte Crysis Remastered. Na...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    IceRulez (Osman R.F) 1 sa. hollowman_
    ah ahh.. 8800 ultraya param yetmediği için msi 8800gts almıştım 320mb 320 bit modeli. Hala da kart durur
    Yanıtla
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    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 5 dk. hollowman_
    Video Remastered Edition'a ait ise, Işın izleme dışında hiç bir fark olmayacak gibi. =). en fazla texture çözünürlüğünü arttırmışlardır.. ama dokular yeterince iyi görünmüyor
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Rambo_FT (Furkan Güneş) 25 dk.
    Videonun Youtube linkini atın, telefonda küçücük ve çok kalitesiz görünüyor.
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    eylül kabus 1 sa.
    Fallout 3 Remastered da gelse keşke. Duy sesimizi Bethesda.
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    otemiz (Oğulcan ) 1 sa.
    2008'den bir alıntı:

    CrySis'in açılımı = Sistemin ağlaması
    Yanıtla +2
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. en beğenilen
    Crytek: Crysis Remastered Edition yapacağız.
    Crytek: Oyun Aç > Grafik Ayarları > Ultra Detay Seviyesi Ayarla.
    Crytek: İşte Crysis Remastered.

    Nasılsa çıktığı dönemde kimse ultra detay seviyesinde oyunu açamamıştı :D
    2 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IceRulez (Osman R.F) 1 sa. hollowman_
    ah ahh.. 8800 ultraya param yetmediği için msi 8800gts almıştım 320mb 320 bit modeli. Hala da kart durur
    Yanıtla
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    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 5 dk. hollowman_
    Video Remastered Edition'a ait ise, Işın izleme dışında hiç bir fark olmayacak gibi. =). en fazla texture çözünürlüğünü arttırmışlardır.. ama dokular yeterince iyi görünmüyor
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    Jacobıan (Emre ŞİNANAY) 1 sa.
    ilk oyunundan sonra oyunu cod kafasına çevirdiler, remastered ilgi görünce anlayacaklar bunu
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    evlbleef 1 sa.
    Zamanında sistemleri en çok zorlayan oyunlardan biri olmuştu. Bakalım remastered versiyonu güncel sistemleri zorlayacak mı?
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    Mugetsuga 2 sa.
    Yeni oyun yapalım mı yapmayalım mı sürecindeyken bir remastered patlatalım bakalım ne durumdayız şu an diye bakmak için çıkarıyorlar işte.

    Umarım başarılı olurlar da daha iyi Crysis oyunları görürüz ileride.
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    cengiz7 2 sa.
    "Yeni oyun çıkarmayıp" diye söze başlayan arkadaşlar için. Adamlar oyunda bir hikaye sundu ve Crysis 3 ile hikaye son buldu. Recep ivedik filmi değil ki bu kafana estikçe yeni senaryo ile Crysis 4 yapasın... Benim aklımda kalan bir röportajda ise Yerli kardeşlerden birisi Crysis 4 yerine farklı bir isimde aynı tip oyun gelebilir gibisinden konuşuyordu diye hatırlıyorum.
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    Portraitclub 1 sa. cengiz7
    Biz ne diyoruz? Yeni bir oyun herhangi bişey crysis 4 demedik herhalde. Okuduğunu anlamıyorsun
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    DH Misafiri 2 sa.
    Şirketin paraya ihtiyacı var, bence piyasayı yokluyorlar. Eğer hala popülerse yeni bir Crysis gelir bence.
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    Portraitclub 3 sa.
    Yeni oyun çıkarmayıp remasterd yapmaları da ne bileyim gereksiz gibi geliyor insana. Aynı filmi izlemiş gibi hissediyorum
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    1451 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    crysis remastered, Yazılım
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