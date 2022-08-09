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Korea Blockchain Week etkinliğinde konuşan Near Protocol Kurucu Ortağı Illia Polosukhin, Near Protocol’ün geleceği açısından oldukça stratejik bir aracı tanıttı.

Blockchain teknolojisi gelişme kaydettikçe büyüdükçe etrafındaki ağ da ihtiyaçlara yönelik projelerle daha da genişliyor. Böylece şirketler, kitlelere ulaşmak için yeni projeleri ortaya çıkarıyor. Bu projelerden birisi de Near Procotol’den geldi. Near Protocol, yeni bir JavaScript geliştirici kitini (SDK) duyurdu.

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Near Protocol kurucu ortağı Illia Polosukhin konu ile ilgili olarak yaptığı konuşmada, bu hareketin Blockchain geliştirme niş alanını önemli ölçüde daha geniş bir kitleye açacağını vurguladı:

“Muhtemelen her geliştirici hayatında bir şekilde JavaScript yazmıştır. Dünyada yaklaşık 20 milyon JavaScript geliştiricisi bulunuyor. Biz artık JavaScript’te akıllı sözleşmeler yazmanıza olanak sağlıyoruz”

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Near, JavaScript geliştiricileri için yeni SDK tanıttı