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    Çin’in kripto paralara karşı savaşı devam ediyor

    Çin, kripto paralara karşı her geçen gün yeni bir kısıtlama uyguluyor. Bu defa kripto para hakkında bilgi paylaşımı yapan çeşitli web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yasak geldi.
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    Çin kripto para hakkında paylaşım yapan 13 bin hesabı kapattı
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    Kripto karşıtı duruşu ile bilinen Çin, kripto yatırımını teşvik ettiği için 13.000 sosyal medya hesabını kapattı. Çin Siber Uzay İdaresi (CAC), kripto para ile ilgili 51 bin gönderiyi sildiğini ve kripto ile ilgili bilgiler sunan 105 web sitesini kapattığını duyurdu. Sosyal medya platformlarında kripto para yatırımlarını savunan yaklaşık 13 bin hesabı kapattı. 

    CAC, diğer yetkililerle iş birliği içinde kripto para birimleriyle ilgili yasa dışı finansal faaliyetleri bastırmaya devam edeceğini söyledi. Bunun yanında hatırlatmak gerekirse Çin geçtiğimiz Eylül ayında kripto para ile ticareti ve kripto para madenciliğini yasaklamıştı. CAC, hesap silme kampanyasının Çin Komünist Partisi’nin kararlarını uygulamak için olduğunu ve sosyal medyadaki kullanıcılardan gelen ipuçlarına dayanarak birçok hesabı tespit ettiğini de sözlerine ekledi. 

    Son olarak hatırlatmak gerekirse Çin’in en popüler anlık mesajlaşma ve arama uygulamalarından biri olan WeChat, platformunda kripto ile ilgili hesapları yasaklamıştı.

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