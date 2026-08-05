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    Türksat 3A, 15 Ağustos'ta kapanıyor: Frekanslar değişecek mi, SD kanallar kapanacak mI?

    Türksat 3A uydusu 15 Ağustos'ta emekliye ayrılacak ve kanallar Türksat 4A'ya taşınacak. Peki SD yayınlar sona erecek mi, frekanslar değişecek mi? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde.

    Türksat 3A, 15 Ağustos'ta kapanıyor: SD kanallar kapanacak mı? Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 17 yıldır 42 derece Doğu yörüngesinde hizmet veren Türksat 3A haberleşme uydusu, 15 Ağustos 2026 tarihinde görev süresini tamamlayarak emekliye ayrılıyor. Türksat 3A üzerinden yayın yapan televizyon kanalları ise aynı gece Türksat 4A uydusuna taşınacak. Peki bu geçişle birlikte frekanslar değişecek mi? SD yayınlar sona mı erecek?

    15 Ağustos'ta SD kanallar kapanacak mı?

    Son günlerde bu konuda çeşitli iddialar ve yanlış yönlendirmeler gündeme geliyor. "15 Ağustos'ta SD kanallar tamamen kapanacak" iddiası gerçeği yansıtmıyor. Türksat'ın SD yayınların sonlandırılmasına yönelik aldığı herhangi bir karar bulunmuyor.

    Türksat 3A, 15 Ağustos'ta kapanıyor: SD kanallar kapanacak mı? Tam Boyutta Gör
    Hâlihazırda SD yayın yapan televizyon kanalları, Türksat 4A üzerinden SD yayınlarını sürdürmeye devam edebilecek. SD yayına devam edilip edilmeyeceği tamamen yayıncı kuruluşların tercihine bağlı olacak.

    Bununla birlikte bazı ulusal kanallar, yüksek uydu kapasitesi maliyetleri nedeniyle SD yayınlarını sonlandırma kararı aldı. Sektör kaynaklarına göre bir SD yayın kapasitesinin aylık maliyeti 30-40 bin dolar seviyesine ulaşabiliyor. Bu nedenle birçok yayıncı yalnızca HD yayın yapmayı tercih ediyor. 15 Ağustos’taki uydu geçişinin bu tercih üzerinde bir etkisi bulunmuyor.

    Bugün Türksat uyduları üzerinden SD yayın yapan yaklaşık 271 televizyon kanalı bulunuyor. Türkiye'de hâlâ yaklaşık 1 milyon kişinin SD uydu alıcısı kullandığı tahmin ediliyor. Bu izleyici kitlesini kaybetmek istemeyen kanallar SD yayınlarını sürdürürken, bazı yayıncılar maliyetlerini düşürmek amacıyla yalnızca HD yayınla yoluna devam etmeyi planlıyor. SD uydu alıcısı sahipleri, DVB-S formatında yayın yapan SD kanalları izlemeye devam edebilecek.

    Türksat 3A, 15 Ağustos'ta kapanıyor: SD kanallar kapanacak mı? Tam Boyutta Gör

    Frekanslar değişecek mi?

    Türksat 4A üzerinden yayın yapan kanalların frekanslarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Aynı şekilde, yalnızca Türksat 3A üzerinden yayın yapan kanallar da mevcut frekanslarını Türksat 4A üzerinde kullanmaya devam edecek.

    Ancak hem Türksat 3A hem de Türksat 4A üzerinden eş zamanlı yayın yapan kanallar için güncelleme gerekli. İki uydudan da yayın yapan kanalların Türksat 3A'daki frekansları kapanacak ve yalnızca Türksat 4A üzerindeki yayınlar devam edecek. Bu nedenle kanal listenizde iki uydudan da yayın yapan bir kanal bulunuyorsa Türksat 3A’daki frekansı silerek Türksat 4A üzerinden yayın yapan güncel frekansı eklemeniz gerekecek. Eğer iki uydudan da yayın yapan kanalın Türksat 4A'daki frekansını kullanıyorsanız herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Güncel frekans bilgilerine ilgili televizyon kanalının internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

    Öte yandan TKGS kullanan uydu alıcıları ve TV’ler ile Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi platform abonelerinin herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. Kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek.

    Next&NextStar "SD yayınlar kapanacak" dedi, TUYAD yalanladı

    15 Ağustos itibarıyla Türksat'ta SD yayınların tamamen sona ereceği iddiası, Next&NextStar'ın yaptığı duyurunun ardından gündeme geldi. Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Next&NextStar tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan itibaren ulusal televizyon kanallarının DVB-S yayınlarını sonlandıracağı ve SD yayınların biteceği öne sürüldü. Bu nedenle SD uydu alıcısı kullanan izleyicilerin HD uydu alıcılarına geçmesi tavsiye edildi.

    Türksat 3A, 15 Ağustos'ta kapanıyor: SD kanallar kapanacak mı? Tam Boyutta Gör

    Buna karşılık TUYAD Başkanı Hayrettin Özaydın, Türksat'ın SD yayınları sonlandırdığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Özaydın, televizyon kanallarının SD yayın yapıp yapmayacağına yalnızca yayıncı kuruluşların karar verebileceğini vurguladı.

    Özaydın, "SD yayınların kapatılması TV kanallarının kendi inisiyatifindedir. Bu kesinlikle ortak alınmış bir karar değildir. Türksat bir servis sağlayıcıdır. Türksat'ın böyle bir kararı olamaz." ifadelerini kullandı.

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