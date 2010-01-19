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NEC, Atom 2 işlemcili LaVie Light netbook modelini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC, Atom 2 işlemcili LaVie Light netbook modelini tanıttı
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LaVie Light çift renkli tasarımıyla en azından görünüşte fark yaratmayı başarıyor.

Hazırladığı USB 3.0 kontrolcüsüyle son dönemde oldukça popüler olan NEC, LaVie Light adını verdiği yeni netbook modelini güncelledi. 1366 x 768 piksel veya 1024 x 600 piksel olmak iki farklı çözünürlük seçeneği ile sunulan 10.1-inç ekranlı netbook'un çözünürlük seçeneğine bağlı olarak ebatları da değişyor 358 x 212.6 x 36.9 mm veya 258 x 190.8 x 29.8mm olmak üzere iki farklı alternatif olduğu bildiriliyor.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği bilgisayar, 1GB bellek ve 160GB/250GB sabit seçenekleriyle geliyor. Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 IGP'sinin kullanıldığı sistemle birlikte işletim sistemi olarak Windows Home Premium veya Starter sürümleri tercih edilebiliyor. 7.6 saate kadar pil ömrü sunduğu açıklanan NEC LaVie Light'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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sotoxs 9 yıl
renkli hoş görünmüyor ama yakından bakmak lazım birde
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talh4wk 9 yıl
haber için teşekkürler DH
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Mertcan. 9 yıl
Fiyatı uygun olursa satışları da normal seyredebilir ama pazarlanması kötü olur , fiyatı düşük tutulmazsa NEC firması da tanınmadığından ötürü ellerinde kalan bir ürün olarak gider bu.
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