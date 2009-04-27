NEC ve Renesas birleşiyor, dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması doğuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uzunca bir süredir yakın ilişki içerisinde olan Japonya merkezli NEC ve Renesas firmaları birleşmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında imzalanması ve önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar tamamlanması planlanan birleşme kapsamında operasyonlarını tek bir çatı altında toplaycak ikili, Intel ve Samsung'dan sonra dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması konumuna yükselecek. Birleşme öncesinde finansal ve operasyonel pozisyonlarını geliştirmek için çaba gösterecek iki firmanın birleşmesinin yarıiletken yarışındaki etkilerini ise zaman gösterecek.
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Sony ile Nec geçen senenin sonunda ortaklığı bitirmişti. Bir karışıklık yok yani.
Benim bildiğim kadarıyla Renesas CD/DVD okuyucu-yazıcı üreticileriyle çalışıyor. Zaten bir de Panasonic var diye biliyorum. Mesela şu an kullandığım LG GH22NS40 model dvd'nin yazılımı NL00. Bu onun Renesas olduğunu gösteriyormuş. Yazma işinde kullandığı aksamını mı motorunu mu ne üretiyorlar heralde. Hatta bunlara göre yazma performansı değişkenlik gösteriyormuş.(Renesas/Panasonic)
bende lg marka dvd yazıcımı optik lensini temizlemek için açtığımda karşıma renesas marka çip çıkmıştı
bekleyeip göreceğiz bakalım
Benim bildiğim kadarıyla Renesas CD/DVD okuyucu-yazıcı üreticileriyle çalışıyor. Zaten bir de Panasonic var diye biliyorum. Mesela şu an kullandığım LG GH22NS40 model dvd'nin yazılımı NL00. Bu onun Renesas olduğunu gösteriyormuş. Yazma işinde kullandığı aksamını mı motorunu mu ne üretiyorlar heralde. Hatta bunlara göre yazma performansı değişkenlik gösteriyormuş.(Renesas/Panasonic)
onlar bunların yanında cüce kalır anca..