NEC ve Renesas birleşiyor, dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması doğuyor

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Uzunca bir süredir yakın ilişki içerisinde olan Japonya merkezli NEC ve Renesas firmaları birleşmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında imzalanması ve önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar tamamlanması planlanan birleşme kapsamında operasyonlarını tek bir çatı altında toplaycak ikili, Intel ve Samsung'dan sonra dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması konumuna yükselecek. Birleşme öncesinde finansal ve operasyonel pozisyonlarını geliştirmek için çaba gösterecek iki firmanın birleşmesinin yarıiletken yarışındaki etkilerini ise zaman gösterecek.