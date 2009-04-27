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NEC ve Renesas birleşiyor, dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması doğuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC ve Renesas birleşiyor, dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması doğuyor
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NEC ve Renesas birleşiyor, dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması doğuyor
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Uzunca bir süredir yakın ilişki içerisinde olan Japonya merkezli NEC ve Renesas firmaları birleşmeye hazırlanıyor. Temmuz ayında imzalanması ve önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar tamamlanması planlanan birleşme kapsamında operasyonlarını tek bir çatı altında toplaycak ikili, Intel ve Samsung'dan sonra dünyanın en büyük 3. yarıiletken firması konumuna yükselecek. Birleşme öncesinde finansal ve operasyonel pozisyonlarını geliştirmek için çaba gösterecek iki firmanın birleşmesinin yarıiletken yarışındaki etkilerini ise zaman gösterecek.


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KANUNI61 10 yıl
nec mitsubishi nin deyilmiydi
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Trecc11 10 yıl
2 firma içinde hayırlı olsun

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isimbulamadim 10 yıl
@ huxi20 ;
Sony ile Nec geçen senenin sonunda ortaklığı bitirmişti. Bir karışıklık yok yani.
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memanet 10 yıl
Birlikten dirlik doğar... Peki bu iki şirket yarıiletkenden başka ne iş yapar, onlar da açıklansaydı keşke.
Benim bildiğim kadarıyla Renesas CD/DVD okuyucu-yazıcı üreticileriyle çalışıyor. Zaten bir de Panasonic var diye biliyorum. Mesela şu an kullandığım LG GH22NS40 model dvd'nin yazılımı NL00. Bu onun Renesas olduğunu gösteriyormuş. Yazma işinde kullandığı aksamını mı motorunu mu ne üretiyorlar heralde. Hatta bunlara göre yazma performansı değişkenlik gösteriyormuş.(Renesas/Panasonic)
bende lg marka dvd yazıcımı optik lensini temizlemek için açtığımda karşıma renesas marka çip çıkmıştı
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max975 10 yıl
bu krizde normal işler bakalım sonuçlar ne olacak.
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gordon01 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bu krizde normal işler bakalım sonuçlar ne olacak.

bekleyeip göreceğiz bakalım
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huxi20 10 yıl
nec optik sürücülerini sony ile birlikte yapmıyormuydu zaten bu ne şimdi başka bi alanda mı birleşiyolar aynı sektörün içinde?
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sertacaygun 10 yıl
Birlikten dirlik doğar... Peki bu iki şirket yarıiletkenden başka ne iş yapar, onlar da açıklansaydı keşke.
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Kimkim 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Birlikten dirlik doğar... Peki bu iki şirket yarıiletkenden başka ne iş yapar, onlar da açıklansaydı keşke.


Benim bildiğim kadarıyla Renesas CD/DVD okuyucu-yazıcı üreticileriyle çalışıyor. Zaten bir de Panasonic var diye biliyorum. Mesela şu an kullandığım LG GH22NS40 model dvd'nin yazılımı NL00. Bu onun Renesas olduğunu gösteriyormuş. Yazma işinde kullandığı aksamını mı motorunu mu ne üretiyorlar heralde. Hatta bunlara göre yazma performansı değişkenlik gösteriyormuş.(Renesas/Panasonic)
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daysleeperxp 10 yıl
Amd-ati, via, tsmc nerde kaldı?
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sahafiec 10 yıl
@daysleeperxp
onlar bunların yanında cüce kalır anca..
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