Nissan ve Honda birleşmek için görüşmelerde bulunuyor

Mitsubishi de dahil olabilir
Nikkei'ye göre, Nissan ve Honda birleşme görüşmelerine başladıklarını doğruladı. Birleşmeye dair detaylar belli olmasa da, Nissan'ın %24 hissesine sahip olan Mitsubishi'nin de ortaklığa dahil olabileceği belirtiliyor.
Honda'nın piyasa değeri şu anda 38,8 milyar dolar iken, Nissan'ınki 7,6 milyar dolar düzeyinde. Eğer birleşme gerçekleşirse, Fiat Chrysler ile PSA'nın 2021'de Stellantis'i oluşturmak için yaptığı 52 milyar dolarlık birleşmeden bu yana sektördeki en büyük birleşme olacak.
Birleşmenin gerçekleştiğini varsayarsak, yeni şirket Acura ve Honda'nın yanı sıra Nissan, Infiniti ve Mitsubishi'den oluşabilir. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'nın buna nasıl dahil olacağı ise ayrı bir soru işareti oluşturuyor.
Nissan son dönemde birçok pazarda zorluk yaşıyor. Çoğu geleneksel otomobil üretici gibi Çin pazarında kan kaybeden şirketin ABD pazarında da satışları önemli ölçüde düşmüş durumda. Dönüşen otomobil pazarında ayakta kalabilmek adına bir araya gelen şirketlerin başarılı olup olamayacağını zaman gösterecek.Kaynakça https://asia.nikkei.com/Business/Automobiles/Honda-and-Nissan-to-begin-merger-talks-amid-EV-competition https://www.reuters.com/markets/deals/japans-honda-nissan-talks-merger-amid-ev-competition-nikkei-reports-2024-12-17/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Güzel olmuş...