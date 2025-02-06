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    İddiaya göre Nissan, ortaklık için Foxconn ile görüşüyor

    Nissan ve Honda birleşmesinde anlaşmazlık çıktığına dair haberlerin ardından şimdi de Nissan'ın iPhone üreticisi Foxconn başta olmak üzere diğer olası partnerlerle görüştüğü iddia ediliyor.
    İddiaya göre Nissan, ortaklık için Foxconn ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Nissan ve Honda'nın dünyanın üçüncü büyük otomotiv şirketini oluşturma hedefiyle yürüttüğü birleşme görüşmelerinin sonlandırıldığına dair haberi dün siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Bu kritik kararın arkasında Honda’nın Nissan'ı bir yan kuruluş haline getirmek istemesi ve Nissan CEO’sunun bu talebe karşı çıkması yatıyor.

    Reuters'ın ortaklık sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Nissan, görüşmelerin sonlandırılmasına yönelik kararın ardından yeni ortaklıkları değerlendirmeye başladı. Japon üretici, elektrikli araçlar, yazılım odaklı otomobiller ve hızlı büyüyen Çinli üreticilerle başa çıkmak için teknoloji şirketleriyle iş birliğine sıcak bakıyor.

    Bu kapsamda Tayvan’ın dünya çapında bilinen en büyük üreticisi Foxconn da potansiyel ortaklar arasında gösteriliyor. Hatırlanacak olursa Honda ile Nissan'ın birleşeceğine yönelik ilk haberler geldiğinde Foxconn'un da Nissan ile ilgilendiği ancak görüşme talebinin reddedildiği ifade edilmişti.

    İddiaya göre Nissan, ortaklık için Foxconn ile görüşüyor Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacak olursa Foxconn, geçtiğimiz yıllarda kurduğu iş birlikleriyle otomotiv dünyasına adım atmış ve sonrasında kurduğu Foxtron markasıyla yeni elektrikli araç modelleri tanıtmıştı. Şirketin elektrikli araç bölümü, eski Nissan yönetici Jun Seki tarafından yönetiliyor.

    Honda ve Nissan sözcülerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, kararın önümüzdeki aylarda resmi olarak duyurulması bekleniyor. Bu karar elbette Nissan’ın yürüttüğü yeniden yapılanma planının geleceği için soru işaretleri yaratacak Şirket daha önce 9 bin çalışanın işten çıkarılması ve küresel üretim kapasitesinin %20 oranında azaltılmasına yönelik planlarını duyurmuştu.

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