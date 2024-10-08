Stellantis ve Renault'nun birleşeceği iddia edildi, şirketler yalanladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Stellantis ve Renault yöneticileri, iki otomobil devinin birleşerek yeni bir otomotiv süper gücü oluşturabileceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Stellantis ve Renault'un birleşeceği iddiası

Stellantis ve Renault arasındaki birleşme söylentileri, bu yılın başlarında İtalyan medyasında dile getirilmeye başladı. Son zamanlarda gelen raporlar, böyle bir birleşmenin amacının, Toyota'yı dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumundan alabilecek ve Volkswagen Grubu'nu geçecek yeni bir Avrupa otomotiv devi yaratmak olduğu iddia edildi. Dahası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu fikri desteklediği yönünde spekülasyonlar yapıldı.

Ancak, yakın zamanda Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares bu haberleri tamamen spekülasyon olarak nitelendirdi. Ayrıca, Renault'nun CEO'su Luca de Meo da bu iddiaları yalanladı.

Fransız hükümetinin Stellantis ve Renault şirketlerinin geleceğiyle ilgili çıkarları var. Fransız devleti, Renault'un %15'ine ve Stellantis'in %6,1'ine sahip durumda. Ayrıca Macron'un Renault'nun patronu Luca de Meo'nun yeni süper grubu yönetmesini istediği söyleniyor. Stellantis'in başkanı John Elkann'ın da planı desteklediği iddia ediliyor.

TOGG’un Çinlilere ya da farklı gruplara satılması gündemde yok 23 sa. önce eklendi

BMW'nin de ittifaka katılacağı iddia ediliyor

İlginç bir şekilde, İtalyan medyası, otomobil endüstrisinin "Airbus"ını yaratmak için sadece Stellantis ve Renault'un birleşebileceğini düşünmüyor. Bazı kaynaklarBMW'nin yakın zamanda potansiyel üçüncü ortak olarak ekibe katıldığını ve beraberinde üst düzey elektrikli araçlardaki uzmanlığını getirebileceğini iddia ediyor. Üç markanın yöneticileri, önümüzdeki hafta başlayacak olan Paris Motor Show'da bir araya gelebilir. Tavares ve de Meo, Fransa'nın başkentinde iki yılda bir düzenlenen fuara katılacak.

Otomobil dünyasında şirket birleşmeleri sıkça yaşanan bir durum. Çinli otomobil üreticilerin yükselişi geleneksel otomobil firmalarını zorluyor. Rekabette ayakta kalabilmek adına önümüzdeki yıllarda bu tür birleşmelerin yaşanması sürpriz olmayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Stellantis ve Renault birleşme iddialarını yalanladı