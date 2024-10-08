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    Stellantis ve Renault'nun birleşeceği iddia edildi, şirketler yalanladı

    Stellantis ve Renault yöneticileri, iki otomobil devinin birleşerek yeni bir otomotiv süper gücü oluşturabileceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.
    Stellantis ve Renault birleşme iddialarını yalanladı Tam Boyutta Gör
    Stellantis ve Renault yöneticileri, iki otomobil devinin birleşerek yeni bir otomotiv süper gücü oluşturabileceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

    Stellantis ve Renault'un birleşeceği iddiası

    Stellantis ve Renault arasındaki birleşme söylentileri, bu yılın başlarında İtalyan medyasında dile getirilmeye başladı. Son zamanlarda gelen raporlar, böyle bir birleşmenin amacının, Toyota'yı dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumundan alabilecek ve Volkswagen Grubu'nu geçecek yeni bir Avrupa otomotiv devi yaratmak olduğu iddia edildi. Dahası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu fikri desteklediği yönünde spekülasyonlar yapıldı.

    Ancak, yakın zamanda Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares bu haberleri tamamen spekülasyon olarak nitelendirdi. Ayrıca, Renault'nun CEO'su Luca de Meo da bu iddiaları yalanladı.

    Fransız hükümetinin Stellantis ve Renault şirketlerinin geleceğiyle ilgili çıkarları var. Fransız devleti, Renault'un %15'ine ve Stellantis'in %6,1'ine sahip durumda.  Ayrıca Macron'un Renault'nun patronu Luca de Meo'nun yeni süper grubu yönetmesini istediği söyleniyor. Stellantis'in başkanı John Elkann'ın da planı desteklediği iddia ediliyor.

    BMW'nin de ittifaka katılacağı iddia ediliyor

    İlginç bir şekilde, İtalyan medyası, otomobil endüstrisinin "Airbus"ını yaratmak için sadece Stellantis ve Renault'un birleşebileceğini düşünmüyor. Bazı kaynaklarBMW'nin yakın zamanda potansiyel üçüncü ortak olarak ekibe katıldığını ve beraberinde üst düzey elektrikli araçlardaki uzmanlığını getirebileceğini iddia ediyor. Üç markanın yöneticileri, önümüzdeki hafta başlayacak olan Paris Motor Show'da bir araya gelebilir. Tavares ve de Meo, Fransa'nın başkentinde iki yılda bir düzenlenen fuara katılacak. 

    Otomobil dünyasında şirket birleşmeleri sıkça yaşanan bir durum. Çinli otomobil üreticilerin yükselişi geleneksel otomobil firmalarını zorluyor. Rekabette ayakta kalabilmek adına önümüzdeki yıllarda bu tür birleşmelerin yaşanması sürpriz olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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