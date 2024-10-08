Stellantis ve Renault'nun birleşeceği iddia edildi, şirketler yalanladı

Stellantis ve Renault'un birleşeceği iddiası
Stellantis ve Renault arasındaki birleşme söylentileri, bu yılın başlarında İtalyan medyasında dile getirilmeye başladı. Son zamanlarda gelen raporlar, böyle bir birleşmenin amacının, Toyota'yı dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumundan alabilecek ve Volkswagen Grubu'nu geçecek yeni bir Avrupa otomotiv devi yaratmak olduğu iddia edildi. Dahası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu fikri desteklediği yönünde spekülasyonlar yapıldı.
Ancak, yakın zamanda Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares bu haberleri tamamen spekülasyon olarak nitelendirdi. Ayrıca, Renault'nun CEO'su Luca de Meo da bu iddiaları yalanladı.
Fransız hükümetinin Stellantis ve Renault şirketlerinin geleceğiyle ilgili çıkarları var. Fransız devleti, Renault'un %15'ine ve Stellantis'in %6,1'ine sahip durumda. Ayrıca Macron'un Renault'nun patronu Luca de Meo'nun yeni süper grubu yönetmesini istediği söyleniyor. Stellantis'in başkanı John Elkann'ın da planı desteklediği iddia ediliyor.
BMW'nin de ittifaka katılacağı iddia ediliyor
İlginç bir şekilde, İtalyan medyası, otomobil endüstrisinin "Airbus"ını yaratmak için sadece Stellantis ve Renault'un birleşebileceğini düşünmüyor. Bazı kaynaklarBMW'nin yakın zamanda potansiyel üçüncü ortak olarak ekibe katıldığını ve beraberinde üst düzey elektrikli araçlardaki uzmanlığını getirebileceğini iddia ediyor. Üç markanın yöneticileri, önümüzdeki hafta başlayacak olan Paris Motor Show'da bir araya gelebilir. Tavares ve de Meo, Fransa'nın başkentinde iki yılda bir düzenlenen fuara katılacak.
Otomobil dünyasında şirket birleşmeleri sıkça yaşanan bir durum. Çinli otomobil üreticilerin yükselişi geleneksel otomobil firmalarını zorluyor. Rekabette ayakta kalabilmek adına önümüzdeki yıllarda bu tür birleşmelerin yaşanması sürpriz olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.