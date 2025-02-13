Honda ve Nissan, birleşme görüşmelerini resmi olarak sonlandırdı

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Tam Boyutta Gör Japon otomotiv devi Nissan'ın finansal açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiği şu dönemde Honda ile birleşmesi gündeme gelmiş, iki şirket 2024'ün sonunda imzaladıkları niyet mektubuyla resmi olarak görüşmelere başlamıştı.

Birleşme planı, iki büyük Japon otomobil üreticisinin birbirine entegre olması için yeni bir holding şirketi kurmak ve 2026 yılına kadar faaliyete geçmesini sağlamaktı. Ancak niyet mektubu imzalandıktan kısa süre sonra ikilinin anlaşmaya varamadığına dair haberler gelmeye başladı. Şimdi de birleşme resmi olarak iptal edildi.

Nissan'ı yan kuruluş yapmak istedi

Honda ve Nissan, birleşme görüşmelerinin sona erdiğini bildiren basın bültenlerini paylaştı. Görüşmelerin, Honda'nın Nissan'ı bir yan kuruluş haline getirmek istemesi nedeniyle sonlandırıldığı iddia edilmişti. Bunun görüşmelerde değerlendirilen çeşitli seçeneklerden biri olduğu resmi açıklamadaki şu ifadelerle doğrulandı:

"Honda, başlangıçta niyet mektubunda belirtildiği gibi Honda'nın çoğunlukla yönetim kurulu üyelerini ve CEO'yu atayacağı ortak bir holding şirketi kurmanın dışında Honda'nın ana şirket ve Nissan'ın yan kuruluş olacağı bir hisse değişimi yaparak yapı değişikliği önermiştir."

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Ayrıca, birleşme sürecinde birçok belge de gündeme geldi. Honda'nın Nissan'ı bir yan kuruluş yapmak istemesinin yanı sıra, Renault'nun dahil olmasını istemediği, Nissan'dan Fransız şirketin sahip olduğu hisseleri geri almasını talep ettiği de belirtildi. Ayrıca, Mitsubishi'nin birleşmenin üçüncü üyesi olma fikrini reddettiği ve bağımsız kalmaya karar verdiği iddia ediliyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, yapılan resmi açıklama ile Honda ve Nissan arasında imzalanan niyet mektubu, alınan ortak kararla feshedilmiş oldu. Öte yandan, tarafların elektrikli araçlar üzerinde birlikte çalışmak istediği ifade ediliyor. Ancak birleşme artık söz konusu değil.

Peki şimdi ne olacak? Nissan'ın hala bir ortak arayışında olduğu belirtiliyor. Tayvanlı elektronik üreticisi Foxconn, işbirliği yapmakla ilgileniyor, ancak şirketi tamamen satın almak istemiyor. Bu arada, Nissan, geçen Kasım ayında duyurulan yeniden yapılandırma planını sürdürmeye devam ediyor. Eğer yeni bir gelişme olmazsa, 9.000 kişi işten çıkarılacak ve üretim kapasitesi yüzde 20 oranında azaltılacak.

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Honda ve Nissan, birleşme görüşmelerini resmi olarak sonlandırdı