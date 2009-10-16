NEC'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: LaVie M

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Japon elektronik devi NEC, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firmanın LaVie serisi altında hazırladığı LaVie M isimli yeni model, Intel CULV platformunu temel alıyor ve Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 13.3-inç ekrana sahip olan NEC LaVie M'e 1.2GHz'de çalışan tek çekirdekli Celeron SU2300 işlemcisi güç veriyor.

Tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB sistem belleği ile konfigüre edilebileceği belirtilen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olaraksa 320GB'lık sabit diske yer veriliyor. Grafik uygulamaları için yine bir Intel çözümü olan GMA serisi entegre grafik birimi ile donatılan sistemin 8.5 saate kadar pil süresi sağlayabildiği ayrıca Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle geldiği açıklandı.

NEC LaVie M'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.