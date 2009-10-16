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NEC'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: LaVie M

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NEC'den ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayar: LaVie M
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Japon elektronik devi NEC, ultra-ince tasarımlı yeni dizüstü bilgisayarını kullanıma sunuyor. Firmanın LaVie serisi altında hazırladığı LaVie M isimli yeni model, Intel CULV platformunu temel alıyor ve Windows 7 işletim sistemiyle geliyor. 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 13.3-inç ekrana sahip olan NEC LaVie M'e 1.2GHz'de çalışan tek çekirdekli Celeron SU2300 işlemcisi güç veriyor.

Tercihe bağlı olarak 2GB veya 4GB sistem belleği ile konfigüre edilebileceği belirtilen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarda depolama çözümü olaraksa 320GB'lık sabit diske yer veriliyor. Grafik uygulamaları için yine bir Intel çözümü olan GMA serisi entegre grafik birimi ile donatılan sistemin 8.5 saate kadar pil süresi sağlayabildiği ayrıca Siyah, Beyaz ve Kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle geldiği açıklandı.

NEC LaVie M'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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yekoo 10 yıl
8.5 saat abartı olmuş hangi pille çalışacak o kadar arkasında yumruk gibi pille dolaşıcak halimiz yok yada pc yi açıp bekliyecek değiliz normal çalışma şartlarını verselermiş daha iyiymiş..
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Eesti 10 yıl
çok tipsiz bir netbook olmuş ama windows 7 yüklü gelmesi birçok kişinin tercihlerini değiştirir
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CoreXXX 10 yıl
ilk resmi görünce çocuk pc si sandım:))
sanırım atom için konulan 10 inç sınırından dolayı bu net laptopa celeron koymuşlar, iyi pil süresi var ama fiyatı ne olur bilinmez, necin bu aleti ucuz satacağınıda sanmam, bide intelin tümleşik yongaları hd hızlandırıcıya bile sahip değil,ıyyyyy, intel hangi çağda yaşıyor acaba farkında değilmi
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JasoNBuraK 10 yıl

CoreXXX

ilk resmi görünce çocuk pc si sandım:))

sanırım atom için konulan 10 inç sınırından dolayı bu net laptopa celeron koymuşlar, iyi pil süresi var ama fiyatı ne olur bilinmez, necin bu aleti ucuz satacağınıda sanmam, bide intelin tümleşik yongaları hd hızlandırıcıya bile sahip değil,ıyyyyy, intel hangi çağda yaşıyor acaba farkında değilmi

İntelin ekran kartlarının hd hızlandırıcıya sahip olmadığını nerden uyduruyorsun:
notebookcheck-tr.com/...
Kullandığım laptopta da mevcut , 1080p ve 1440p sorunsuz.........
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