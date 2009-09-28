Need For Speed: Shift inceleme videosu

Haber Editörü
Sokak yarışlarına ara veren Need For Speed, yeni yüzüyle inceleme köşemizde.
Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360
Son oyunlarıyla büyük hayal kırıklığı yaratan efsane seri Need For Speed ciddi bir değişimin ardından Shift sürümü ile karşımızda. Şimdilik sokak yarışlarına ara veren seri bizleri pistlerin sıcak asfaltlarında hız yapmaya götürüyor.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 1.6 GHz / AMD Athlon™ 64 X2 4000
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı: 256 MB GeForce 7800 veya Radeon X1800 XT
Boş Alan: 6 GB disk alanı
www.bolumsonucanavari.com Paylaş Tweetle
- Uzun Yükleme süresinden bahsediliyor ama benim şimdiye kadar gördüğüm en hızlı yüklenen oyunlardan biri (yükleme ekranları çoğunlukla 5 saniyeyi bulmuyor bende)
- Dönüşlerdeki direksiyon hassayiteninin yüksek oluşu eksi olarak bahsedilmiş ama o da ayarlardan gerekli değişiklikler yapılarak 5 yaşında bir çocuğun bile kolaylıkla oynayabileceği seviyelere getirilebiliyor
Son olarak oyunu çok beğendiğimi belirtmek istiyorum :)