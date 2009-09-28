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Need For Speed: Shift inceleme videosu

9 yıl
269,3b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Sokak yarışlarına ara veren Need For Speed, yeni yüzüyle inceleme köşemizde.

Platform: PC, Playstation 3 ve Xbox 360

Son oyunlarıyla büyük hayal kırıklığı yaratan efsane seri Need For Speed ciddi bir değişimin ardından Shift sürümü ile karşımızda. Şimdilik sokak yarışlarına ara veren seri bizleri pistlerin sıcak asfaltlarında hız yapmaya götürüyor.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi: Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo 1.6 GHz / AMD Athlon™ 64 X2 4000
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 2 GB RAM)
Ekran Kartı: 256 MB GeForce 7800 veya Radeon X1800 XT
Boş Alan: 6 GB disk alanı


www.bolumsonucanavari.com
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gently weeps 5 yıl
hortlatmayın şu konuları
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BSC Misafiri 5 yıl
oyun bende açılıyor start basıyorum başlangıçta yarış yapan araba vidioları çıkıyo vidio bitince tekrardan başa laıyor
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1999enes 6 yıl
yarış oyunu olarak güzel ama bu oyuna verdiğim para elimde olsa başka bir oyun alırdım
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BSC Misafiri 6 yıl
hiç güzel bir oyun değil bence
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DH Misafiri 7 yıl
beyler ben aracın sofor kabınınden dısarı cıkamıyorm bana bı yardımcı olsanız
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DH Misafiri 7 yıl
need for speed online çıktı.Bu linkten indirebilirsiniz hotfile.com/...
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driftspec 8 yıl
shift ps3 un kolay oldugunu soyleyen oyunun mantelitesinden anlamamis demektir cunku her yarista birbirini gecme amac degil,drift puani alma,race linedan gitme,araclara carparak egale etme ve puan kazanma gibi gorevler var o yuzden bazi arkadaslar golfle her araci geciyormus.gel 50 lvl e kadar zormu kolaymi anlarsin birde sistemlerin hepsini kapat esp,dtc, o zaman gel oyunun zevkine v ar harika oluyor.bence tek eksik yani sacma sapan duyulmamis concept ve retro arac yerine ferrariyi koyabilirlermis.shift genel anlamda cok zevkli ve zor bir oyun
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99hellboy 9 yıl
İncelemede oyunun eksileri olarak gösterilen lerle oyuna fazlasıyla haksızlık edilmiş
- Uzun Yükleme süresinden bahsediliyor ama benim şimdiye kadar gördüğüm en hızlı yüklenen oyunlardan biri (yükleme ekranları çoğunlukla 5 saniyeyi bulmuyor bende)
- Dönüşlerdeki direksiyon hassayiteninin yüksek oluşu eksi olarak bahsedilmiş ama o da ayarlardan gerekli değişiklikler yapılarak 5 yaşında bir çocuğun bile kolaylıkla oynayabileceği seviyelere getirilebiliyor
Son olarak oyunu çok beğendiğimi belirtmek istiyorum :)
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surrogates7 9 yıl
ben beyenmedim bu oyunu
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talh4wk 9 yıl
ya bende var grafikler süper ama oynaması zor nfs nd. gibi ya allah gidilmiyor :D
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mj 23 9 yıl
bende direksiyon var ama incelemede direksiyon ile uyumdan bahsedilmemiş direksiyon ile iyi oynanılıyor mu?Dirt 2 de iğrenç oluyor direksiyon ile oynamak...
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