Nehalem tabanlı Xeon işlemciler 29 Mart'ta satışa sunuluyor

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Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi masaüstü işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel, kurum ve kuruluşların merakla beklediği Nehalem tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerini ilk çeyreğin sonu itibariyle pazara sunmaya hazırlanıyor.

Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon W 55xx, Xeon X 55xx, Xeon L 55xx ve Xeon E 55xx serisi Nehalem EX jenerasyonu yeni nesil sunucu ve iş istasyonu işlemcilerinin 29 Mart itibariyle satışa sunulacağı belirtilirken fiyatlar modeline göre değişikliki gösterecek.

Intel'in kullanıma sunacağı dört çekirdekli Xeon W5580 modeli 3.2GHz'de görev yapacak. 8MB bellek kapasitesine sahip olan ve 6.4GB/sn'lik veri transferi sağlayabilen QPI veri yolu teknolojisine destek veren işlemcinin 1557$'lık fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.

Xeon W5580 modelinin yanı sıra daha düşük çalışma frekansına sahip olan 2.93GHz'lik Xeon X5570 modelinin de 29 Mart itibariyle 1349$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulması beklenirken Intel'in yeni işlemcilerinde soğutma çözümünü ayrı olarak satmaya hazırlandığı bildirilmekte.