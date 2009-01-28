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Nehalem tabanlı Xeon işlemciler 29 Mart'ta satışa sunuluyor

10 yıl
13,2b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nehalem tabanlı Xeon işlemciler 29 Mart'ta satışa sunuluyor
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Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi masaüstü işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel, kurum ve kuruluşların merakla beklediği Nehalem tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerini ilk çeyreğin sonu itibariyle pazara sunmaya hazırlanıyor.

Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon W 55xx, Xeon X 55xx, Xeon L 55xx ve Xeon E 55xx serisi Nehalem EX jenerasyonu yeni nesil sunucu ve iş istasyonu işlemcilerinin 29 Mart itibariyle satışa sunulacağı belirtilirken fiyatlar modeline göre değişikliki gösterecek.

Intel'in kullanıma sunacağı dört çekirdekli Xeon W5580 modeli 3.2GHz'de görev yapacak. 8MB bellek kapasitesine sahip olan ve 6.4GB/sn'lik veri transferi sağlayabilen QPI veri yolu teknolojisine destek veren işlemcinin 1557$'lık fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.

Xeon W5580 modelinin yanı sıra daha düşük çalışma frekansına sahip olan 2.93GHz'lik Xeon X5570 modelinin de 29 Mart itibariyle 1349$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulması beklenirken Intel'in yeni işlemcilerinde soğutma çözümünü ayrı olarak satmaya hazırlandığı bildirilmekte.


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darkart 9 yıl
one yaw tadım poşetinden o kadar çekirdek çıkmıyor :p Widescreen ekranlar en çok burada işe yarayacak galiba :)
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IgorStravinsky 9 yıl

Orjinalden alıntı: ScRyedd

Arkadaşlar bu işlemci i7'nin üstü mü oluyor ?

Yoksa 4 işlemcimi oluyor yoksa 8 işlemcimi ?

Fiyata bakarsak aboo


Core i7 ile bunu karşılaştırmanız pek doğru olmaz. Çünkü bunlar Serverlar için üretiliyor.
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mxnxmnxxx 10 yıl
Bizde şu anda w5580 den iki tane yane toplamda 16 çekirdek artı 12 gb ram ile testlerimiz sürüyor.
img132.imageshack.us/...
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UnknownExistence 10 yıl
Arkasaşlar şimdi elime w5580 ulaştı çift işlemci 16 çekirdek çalışıyor alet, eskiden beri fanatik bir AMD'ciyim ama intel olayı aştı artık.. Performansı süper masaüstü olarak kullanıyorum. İntel 5520SC anakart 16 GB Ram tam bir canavar.
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Chembond 10 yıl

Orjinalden alıntı: UnknownExistence

Arkasaşlar şimdi elime w5580 ulaştı çift işlemci 16 çekirdek çalışıyor alet, eskiden beri fanatik bir AMD'ciyim ama intel olayı aştı artık.. Performansı süper masaüstü olarak kullanıyorum. İntel 5520SC anakart 16 GB Ram tam bir canavar.



Buda ayrı bi yetenek... Masaüstünde 16 çekirdek 16gb ramle napıcaksın onu merak ettim?
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SnRkRkMn 10 yıl
bu işlemcler yıllardır var masaüstü işlemcilerle aynı keseye koyma intden arastır xeon işlemciler diye bulursun
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max975 10 yıl
bakalım bu krizde nasıl alacaklar
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okan 10 yıl
Workstation diye tabir edilen iş istasyonlarında ve üst düzey sunucularda kullanmak için üretilen işlemcilerdir bunlar. Farkındaysanız üst düzey diyorum çünki piyasada hp nin ve ibm in 2000$ civarına alabileceğiniz sunucuları bulunmakta, ancak hiçbirisinde 1500 dolarlık işlemciler yok vesselam. Her yeni donanım duyurusunu haberini kendi açımızdan değerlendirmemiz yanlıştır hatta çoğu zamanda komiktir.
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eneshatipoglu 10 yıl
ben amd kullanıcısıyım ve amdnın fıyat polıtıkalarını yerınde buluyorum tamam server makınalarına takılabılır bunlar ama ıntel normal ıslemcılerınede cok fayiş fiyatlar belirliyor normal işlemcileri için cok adaletsiz bir fiyat politikası izliyor intel bence
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ScRyedd 10 yıl
Arkadaşlar bu işlemci i7'nin üstü mü oluyor ?

Yoksa 4 işlemcimi oluyor yoksa 8 işlemcimi ?

Fiyata bakarsak aboo
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santhora 10 yıl
Corei7'yi çıkardı zarar etti.Çalışanlarını çıkardı. Hala daha akıllanmadı intel.XEON işlemcilerinde satılacağını pek sanmıyorum.Bir 5000 kişi için daha kapının yolu gözüktü kesin.
Ne kadar gereksiz ve bilinçsiz bir yorum
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SnRkRkMn 10 yıl
bilo senin için üretmiyolar bu işlemcileri serverlarda flan kullanılmak üzere üretiliyor hatta bi servera 4 tane xeon işlemci takıldıgını gördüm ayrıca dünyada krizden haberin yok heralde !
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sampiyon bilo 10 yıl
Corei7'yi çıkardı zarar etti.Çalışanlarını çıkardı.
Hala daha akıllanmadı intel.XEON işlemcilerinde satılacağını pek sanmıyorum.Bir 5000 kişi için daha kapının yolu gözüktü kesin.
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Playstation 3 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo

Corei7'yi çıkardı zarar etti.Çalışanlarını çıkardı.
Hala daha akıllanmadı intel.XEON işlemcilerinde satılacağını pek sanmıyorum.Bir 5000 kişi için daha kapının yolu gözüktü kesin.



Asıl Bu fikirleri bulanları işten çıkarmları lazım
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HoLY.oNE 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo

Corei7'yi çıkardı zarar etti.Çalışanlarını çıkardı.
Hala daha akıllanmadı intel.XEON işlemcilerinde satılacağını pek sanmıyorum.Bir 5000 kişi için daha kapının yolu gözüktü kesin.




kesin oledir..

Sen rahat ol intel işini bilir
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