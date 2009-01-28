Nehalem tabanlı Xeon işlemciler 29 Mart'ta satışa sunuluyor

Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan Core i7 serisi masaüstü işlemcilerini geçtiğimiz Kasım ayında kullanıma sunan Intel, kurum ve kuruluşların merakla beklediği Nehalem tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerini ilk çeyreğin sonu itibariyle pazara sunmaya hazırlanıyor.
Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Xeon W 55xx, Xeon X 55xx, Xeon L 55xx ve Xeon E 55xx serisi Nehalem EX jenerasyonu yeni nesil sunucu ve iş istasyonu işlemcilerinin 29 Mart itibariyle satışa sunulacağı belirtilirken fiyatlar modeline göre değişikliki gösterecek.
Intel'in kullanıma sunacağı dört çekirdekli Xeon W5580 modeli 3.2GHz'de görev yapacak. 8MB bellek kapasitesine sahip olan ve 6.4GB/sn'lik veri transferi sağlayabilen QPI veri yolu teknolojisine destek veren işlemcinin 1557$'lık fiyat üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor.
Xeon W5580 modelinin yanı sıra daha düşük çalışma frekansına sahip olan 2.93GHz'lik Xeon X5570 modelinin de 29 Mart itibariyle 1349$'lık fiyat üzerinden kullanıma sunulması beklenirken Intel'in yeni işlemcilerinde soğutma çözümünü ayrı olarak satmaya hazırlandığı bildirilmekte.
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Core i7 ile bunu karşılaştırmanız pek doğru olmaz. Çünkü bunlar Serverlar için üretiliyor.
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Buda ayrı bi yetenek... Masaüstünde 16 çekirdek 16gb ramle napıcaksın onu merak ettim?
Yoksa 4 işlemcimi oluyor yoksa 8 işlemcimi ?
Fiyata bakarsak aboo
Ne kadar gereksiz ve bilinçsiz bir yorum
Hala daha akıllanmadı intel.XEON işlemcilerinde satılacağını pek sanmıyorum.Bir 5000 kişi için daha kapının yolu gözüktü kesin.
Asıl Bu fikirleri bulanları işten çıkarmları lazım
kesin oledir..
Sen rahat ol intel işini bilir