Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netbook pistinde bir Ferrari; Acer'dan Ferrari One

Güç, hız, lüks ve zarafeti temsil eden Ferrari markası, teknoloji ortağı Acer ile netbook pazarında.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,5b
1
30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kuruluşundan bu yana Formula 1 yarışlarına katılan tek takım olma ünvanına sahip Maranello merkezli İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Ferrari için 2009 sezonu maalesef pekte iyi gitmiyor. Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi (KERS) ve Çift Katmanlı Difüzör gibi yeniliklerin benimsenmesindeki yorum farkı, 2009 için tasarlanan F60 kod adlı yarış otomobilinin performansını ciddi şekilde etkilerken Ferrari pilotlarından Felipe Massa'nın, geçirdiği talihsiz kaza sonucu sezonu kapatması da takımın taraftarları için bir diğer üzüntü verici gelişme olmuştu. Formula 1 takviminde sırada Monza'da yapılacak İtalya GP'si var. Ev sahibi olduğu bu yarış Ferrari için her zaman yeni açıklamalara ve önemli gelişmelere gebe olmuştur. Bu çerçevede firmanın iş ortakları da markayla ilgili yeniliklerini genellikle Monza ile birlikte lanse etmeye özen gösteriyorlar. İşte o firmalardan birisi olan Acer, bir süredir güncellemediği Ferrari serisine yeni bir netbook modeli ekliyor.

Netbook pistinde bir Ferrari; Acer'dan Ferrari One
Tam Boyutta Gör

Aspire One serisi netbook modelleriyle yüksek satış rakamlarına ulaşan ve üreticiler klasmanında dünya üçüncülüğünü pekiştiren Acer'ın, bu ivmelenmeyi koruduğu takdirde son çeyrekte bir üst sıraya tırmanabileceği de kimi analistlerce dile getirilmekte. Elde ettiği bu başarıda özellikle netbook ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarının ciddi katkısı olan Acer, Ferrari serisi yeni mini-bilgisayarı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Ferrari One olarak isimlendirilen ve netbook segmentine konumlandırılan yeni sistem, AMD'nin Congo kod adlı ikinci nesil ultra-ince dizüstü bilgisayar platformunu kullanıyor ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekran ile geliyor. AMD'nin ULV yani ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerinden birisi olan ve 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon X2 L310 modelinin güç alan Ferrari One, DirectX 10 desteği sunan ve HD video hızlandırabilen Radeon HD 3200 entegre grafik birimine sahip M780G çipsetli anakart ile geliyor.

Netbook pistinde bir Ferrari; Acer'dan Ferrari One
Tam Boyutta Gör

Ferrari Kırmızısı ile dikkat çeken ve İtalyan efsanesinin Şahlanan At logosunu üzerinde barındıran netbook, tasarım ögeleriyle şimdiye kadar hazırlanan en dikkat çekici netbook modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Teknik özellikleri itibariyle yüksek tanımlı video oynatım desteği sunan ayrıca belli çözünürlük ve kalite ayarlarında kimi oyunları oynatabileceği de belirtilen Ferrari One özellikle Lenovo, Samsung ve Asus gibi firmalarca hazırlanan Nvidia ION tabanlı netbook çözümlerine rakip olacak gibi görünüyor. Acer Ferrari One için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise XPG desteği sunuyor olması. AMD-ATi tarafından geliştirilen bu teknoloji ile satın alınacak yüksek performanslı grafik kartına sahip XPG kutusu, sisteme XPG portu üzerinden bağlanarak grafik performansını ciddi şekilde arttırabilmek te mümkün olacak.

Netbook pistinde bir Ferrari; Acer'dan Ferrari One
Tam Boyutta Gör

Acer Ferrari One içingün ışığına çıkan diğer detaylara göz attığımızda ise yeni netbook modelinin kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth ile birlikte tercihe bağlı olarak HSDPA/3G desteği konfigüre edilebileceği belirtilmekte. Ferrari markasının ultra-ince tasarımla buluştuğu yeni netbook modelinde, bilek dayama kısımlarının karbon fiber görünümlü olduğu da yine dikkatlerden kaçmayan bir detay. 6 hücreli 5,600mAh pil ile güçlendirilen Acer Ferrari One, yurt dışında Windows 7 işletim sistemiyle birlikte 22 Ekim tarihinde 499 Avro seviyesinden satışa sunulacak. Özellikle ülkemizdeki Ferrari tutkunlarının merak ettiği soruya da yanıt verelim; Ferrari One son çeyrekte Türkiye pazarına da giriş yapacak (sınırlı sayıda) ve henüz net bir rakam olmasa bile elde ettiğimiz bilgilere göre özel bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lahmACUN3263 10 yıl
Bir netbooka göre oldukça gelişmiş bir model. HD3200 model grafik kartıda netbooka göre fazlaca gelişmiş bir kart, ve dahada geliştirilebileceğinden söz ediliyor. Netbook piyasasının ferrarisi olmuş demek cuk oturur diye düşünüyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
quaresma17 10 yıl
Güzelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 10 yıl
Arkadaslar... dikkati cekmek isterim... F1 pistinde AMD logosu olan tek arac Ferrari'dir. cunku Amd, Ferrari'nin teknoloji sponsorudur... Acer'in urettigi Ferrari versiyonlu butun laptoplar AMD islemcilidir...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/193014/A0288567C4454F8A8E46B3F4698EE89A.jpg[/image]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flying Nimbus 10 yıl

Towarscke

Arkadaslar... dikkati cekmek isterim... F1 pistinde AMD logosu olan tek arac Ferrari'dir. cunku Amd, Ferrari'nin teknoloji sponsorudur... Acer'in urettigi Ferrari versiyonlu butun laptoplar AMD islemcilidir...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/193014/A0288567C4454F8A8E46B3F4698EE89A.jpg[/image]


bu da farklı bir yaklaşım +1

Towarscke uzun zamandır forumda görünmüyordun seni tekrar görmek güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chamicals2 10 yıl
bunu görünce tepkisel olarak vışşşşşş ne aletmiş dedim acayip carizma duruyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Bunun turion II ultralısıda çıksa keşke, işte o zaman tam manasıyla ferrari sayılabilirdi netbook'ların arasında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeAr 10 yıl
Bazılarında okuma sorunu var sanırım. Orda ne yazıyor arkadaşım "netbook" Piyasadaki hangi netbook ta über performans varda bundan bekliyorsun netbookları işlevleri zaten belli nette gezmek,müzik dinlemek, film izlemek ee buda yapabiliyor bunları ne bekliyordun yani....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
AMD işlemcili notebook'ları hatırladım şimdi...
Eski cihazlar olmasına rağmen hâlâ pahalılar yahu !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
positroN 10 yıl
bu 3 kiloluk notebook degil. a4 kagidindan kucuk 1 kilogramlik bir netbook. islemcisi sanilanin aksine eksi degil son teknoloji urunu. masaustu gibi 90 watt veya dizustu gibi 30 watt tdp degerine sahip degil. muhtemelen atom gibi 1-2 watt tdp degerine sahip bir islemci. netbook piyassayindaki en gelimis donanim, mesela harici grafik karti bile takilabiliyor. ferrari adina cuk oturmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanak 10 yıl
kesinlikle cok guzel bir tasarım ve tabiki amd :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MMX 166 10 yıl
ıgrenc olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 10 yıl
Alınabilir gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
tek kelime süper bir önceki den vardı bende kullanımı taşıması gayet iyi pil
süresi azdı bence önceki modelinde bunda
daha iyidir ımarım ki yani atlon 2 den bahsediyor umarım iyidir pil süresi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
nihayet bizim alabileceğimiz bir fiyatta ferrari çıkmış ama bu fiyata değer mi orası belli değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 10 yıl
Ferrari diye çıkardığı dizüstü buysa... Artık Acer'dan Bugatti Veyron'da bekliyoruz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Flying Nimbus 10 yıl

buraoca2

Ferrari diye çıkardığı dizüstü buysa... Artık Acer'dan Bugatti Veyron'da bekliyoruz...


başlığa dikkat ettinizmi bilmem ama bu bir netbook notebook değil ve şu an piyasadaki netbookların hepsini 10 katlayacak özelliklere sahip
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10530 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd, acer ve Netbook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ZyXEL 802.11n Router Modem ve Ethernet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim