Netbook pistinde bir Ferrari; Acer'dan Ferrari One

Kuruluşundan bu yana Formula 1 yarışlarına katılan tek takım olma ünvanına sahip Maranello merkezli İtalyan süper-spor otomobil üreticisi Ferrari için 2009 sezonu maalesef pekte iyi gitmiyor. Kinetik Enerji Geri Dönüşüm Sistemi (KERS) ve Çift Katmanlı Difüzör gibi yeniliklerin benimsenmesindeki yorum farkı, 2009 için tasarlanan F60 kod adlı yarış otomobilinin performansını ciddi şekilde etkilerken Ferrari pilotlarından Felipe Massa'nın, geçirdiği talihsiz kaza sonucu sezonu kapatması da takımın taraftarları için bir diğer üzüntü verici gelişme olmuştu. Formula 1 takviminde sırada Monza'da yapılacak İtalya GP'si var. Ev sahibi olduğu bu yarış Ferrari için her zaman yeni açıklamalara ve önemli gelişmelere gebe olmuştur. Bu çerçevede firmanın iş ortakları da markayla ilgili yeniliklerini genellikle Monza ile birlikte lanse etmeye özen gösteriyorlar. İşte o firmalardan birisi olan Acer, bir süredir güncellemediği Ferrari serisine yeni bir netbook modeli ekliyor.

Aspire One serisi netbook modelleriyle yüksek satış rakamlarına ulaşan ve üreticiler klasmanında dünya üçüncülüğünü pekiştiren Acer'ın, bu ivmelenmeyi koruduğu takdirde son çeyrekte bir üst sıraya tırmanabileceği de kimi analistlerce dile getirilmekte. Elde ettiği bu başarıda özellikle netbook ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarının ciddi katkısı olan Acer, Ferrari serisi yeni mini-bilgisayarı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Ferrari One olarak isimlendirilen ve netbook segmentine konumlandırılan yeni sistem, AMD'nin Congo kod adlı ikinci nesil ultra-ince dizüstü bilgisayar platformunu kullanıyor ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 11.6-inç ekran ile geliyor. AMD'nin ULV yani ultra-düşük güç tüketimli işlemcilerinden birisi olan ve 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Athlon X2 L310 modelinin güç alan Ferrari One, DirectX 10 desteği sunan ve HD video hızlandırabilen Radeon HD 3200 entegre grafik birimine sahip M780G çipsetli anakart ile geliyor.

Ferrari Kırmızısı ile dikkat çeken ve İtalyan efsanesinin Şahlanan At logosunu üzerinde barındıran netbook, tasarım ögeleriyle şimdiye kadar hazırlanan en dikkat çekici netbook modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. Teknik özellikleri itibariyle yüksek tanımlı video oynatım desteği sunan ayrıca belli çözünürlük ve kalite ayarlarında kimi oyunları oynatabileceği de belirtilen Ferrari One özellikle Lenovo, Samsung ve Asus gibi firmalarca hazırlanan Nvidia ION tabanlı netbook çözümlerine rakip olacak gibi görünüyor. Acer Ferrari One için üzerinde durulan bir diğer önemli detay ise XPG desteği sunuyor olması. AMD-ATi tarafından geliştirilen bu teknoloji ile satın alınacak yüksek performanslı grafik kartına sahip XPG kutusu, sisteme XPG portu üzerinden bağlanarak grafik performansını ciddi şekilde arttırabilmek te mümkün olacak.

Acer Ferrari One içingün ışığına çıkan diğer detaylara göz attığımızda ise yeni netbook modelinin kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth ile birlikte tercihe bağlı olarak HSDPA/3G desteği konfigüre edilebileceği belirtilmekte. Ferrari markasının ultra-ince tasarımla buluştuğu yeni netbook modelinde, bilek dayama kısımlarının karbon fiber görünümlü olduğu da yine dikkatlerden kaçmayan bir detay. 6 hücreli 5,600mAh pil ile güçlendirilen Acer Ferrari One, yurt dışında Windows 7 işletim sistemiyle birlikte 22 Ekim tarihinde 499 Avro seviyesinden satışa sunulacak. Özellikle ülkemizdeki Ferrari tutkunlarının merak ettiği soruya da yanıt verelim; Ferrari One son çeyrekte Türkiye pazarına da giriş yapacak (sınırlı sayıda) ve henüz net bir rakam olmasa bile elde ettiğimiz bilgilere göre özel bir fiyatlandırma ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.