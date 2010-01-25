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New York Times, Apple Tablet için özel uygulama hazırlıyor

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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New York Times, Apple Tablet için özel uygulama hazırlıyor
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Apple Tablet'in kesinlik kazanmasına az bir süre kala, Amerika'nın önde gelen yayın organlarından The Los Angeles Times, New York Times'ın Apple'ın tablet çözümüyle uyumlu bir yazılım hazırlanması için Apple'la ortak çalışmaya başladığını iddia etti.

The LA Times, haberinde New York Times çalışanlarının bulunduğu özel bir takımın mevcut iPhone uygulamasının tablet için özelleştirilmiş versiyonunu hayata geçirmek için Apple'ın Cupertino'daki merkezinde çalışma yapacaklarını iddiasına yer verdi. Elektronik kitap okuyucusu olarak kullanılacağına kesin gözüyle bakılan tablet için Apple'ın aralarında McGraw Hill gibi ünlü basım evlerinin bulunduğu çeşitli yayın organlarıyla görüşmeler yaptığı uzun süredir konuşuluyordu.


<a href="http://www.latimes.com/business/la-fi-ct-apple25-2010jan25,0,1757881.story">The Los Angeles Times</a> Yorum Yaz
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talh4wk 9 yıl
mükemmel bişeye benziyor !
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mistifa 9 yıl
iPhone falan iyi güzel de, bu alet ne işe yarayacak ben de çok merak ediyorum. Kitap falan en azından bizim memlekette hikaye, konsollarla yarışacak grafik gücü olacağını da sanmıyorum. Valla bu defa Apple beni ya çok şaşırtacak ya da tam hayalkırıklığına uğratacak.
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rabbitweed 9 yıl
bense cok umitliyim bu tabletten.online gazete ve dergi,e-textbook ve hatta siniflarda bile ogretim araci olarak kullanilacak!
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Mert 9 yıl
Çok rahat bir şekilde gazete ve kitap okunur bu cihazda.
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Kuray 9 yıl
O zaman NYT Tablet Boyutlarini Biliyor :S
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