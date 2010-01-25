New York Times, Apple Tablet için özel uygulama hazırlıyor

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Apple Tablet'in kesinlik kazanmasına az bir süre kala, Amerika'nın önde gelen yayın organlarından The Los Angeles Times, New York Times'ın Apple'ın tablet çözümüyle uyumlu bir yazılım hazırlanması için Apple'la ortak çalışmaya başladığını iddia etti.

The LA Times, haberinde New York Times çalışanlarının bulunduğu özel bir takımın mevcut iPhone uygulamasının tablet için özelleştirilmiş versiyonunu hayata geçirmek için Apple'ın Cupertino'daki merkezinde çalışma yapacaklarını iddiasına yer verdi. Elektronik kitap okuyucusu olarak kullanılacağına kesin gözüyle bakılan tablet için Apple'ın aralarında McGraw Hill gibi ünlü basım evlerinin bulunduğu çeşitli yayın organlarıyla görüşmeler yaptığı uzun süredir konuşuluyordu.

<a href="http://www.latimes.com/business/la-fi-ct-apple25-2010jan25,0,1757881.story">The Los Angeles Times</a>