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Nexus'dan 1100 Watt kapasiteli ve 80 Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynağı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus'dan 1100 Watt kapasiteli ve 80 Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynağı
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Komponent üreticisi Nexus, hem yüksek performans sunan hem de yüksek enerji verimliliğine sahip güç kaynağı arayışındakiler için hazırladığı yeni modelini pazara sunuyor. Nexus RX serisi altında hazırlanan, modüler kablo yapısına sahip RX-1.1K GOLD isimli yeni güç kaynağı, 1.1 kW (1100 Watt) kapasitesinde. ATX 2.2 standartlarıyla uyumlu olan ve tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliği ile geliyor ve 15 dbA gürültü yaratan 135mm çapında fan ile soğutuluyor.

Özellikle çoklu ekran kartı kurulumuna sahip, yüksek performans sınıfı sistemler ve hız aşırtmacılar için hazırlanan 1.1 kW kapasiteli yeni güç kaynağı 80 Plus Gold sertifikasıyla geliyor. Satışına Ocak ayında başlanacak Nexus RX-1.1K GOLD'un fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi açıklanmadı.

Nexus'dan 1100 Watt kapasiteli ve 80 Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynağı
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djduke 9 yıl
zaten şu olayı biri çıkıpta şu iyidir ahanda tablo dese bende anlicam. Bende de OCZ nin 800w psu su var tek kanal 62 amper. Kimi dio kötü kimi dio iyi.. Ya bunun bi test edilmiş elle tutulur bi kanıtı varmıdır. ?
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sahafiec 9 yıl
güzel PSU, haber için teşekkürler.


arkadaşlar çoklu ve tekli 12V kanalların kullanıma göre hem avataj hemde dezavantajları vardır mutlaka.
nitekim ikisi de üretilmekte, lakin çoklu kanal daha yaygın ve bu da mantıklı.
kanallar olası bir dalgalanmada birbirinden fazla etkilenmez dolayısıyla yapımda aşırı kalite malzeme ve tasarım kullanmaya gerek kalmaz.

tek kanalda ise olası bir dalgalanma tüm cihazları etkiler.
bu yüzden hem tasarım hem komponenetler hem işçilik en üst seviyede olmak zorunda.
bu da bu tür PSU'ları pahalı ve kitlesel kullanım için dezavantajlı kılıyor...
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showstopper41 9 yıl
Tek kanal +12V neden tercih edilmiş acaba? CF/SLI düzeneğinde çoklu +12V raillerinde dalgalanma olursa sıkıntı yaşanıyormuş diye duydum. O zaman çoklu +12V rail in avantajı ne oluyor, niye icat edilmiş?
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