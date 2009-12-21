Nexus'dan 1100 Watt kapasiteli ve 80 Plus Gold sertifikalı yeni güç kaynağı

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Komponent üreticisi Nexus, hem yüksek performans sunan hem de yüksek enerji verimliliğine sahip güç kaynağı arayışındakiler için hazırladığı yeni modelini pazara sunuyor. Nexus RX serisi altında hazırlanan, modüler kablo yapısına sahip RX-1.1K GOLD isimli yeni güç kaynağı, 1.1 kW (1100 Watt) kapasitesinde. ATX 2.2 standartlarıyla uyumlu olan ve tek kanal 12v rail tasarımına sahip olan yeni güç kaynağı, aktif PFC özelliği ile geliyor ve 15 dbA gürültü yaratan 135mm çapında fan ile soğutuluyor.

Özellikle çoklu ekran kartı kurulumuna sahip, yüksek performans sınıfı sistemler ve hız aşırtmacılar için hazırlanan 1.1 kW kapasiteli yeni güç kaynağı 80 Plus Gold sertifikasıyla geliyor. Satışına Ocak ayında başlanacak Nexus RX-1.1K GOLD'un fiyatı hakkındaysa henüz herhangi bir bilgi açıklanmadı.

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