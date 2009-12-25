Nexus'dan 2010 model güç kaynağı; 630 Watt kapasiteli NX6000

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yeni yıl kutlamalarına başlayan Nexus, 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını Ocak ayında satışa sunacağını açıkladı. NX-6000 R3 olarak isimlendirilen ve ATX v2.2 standartları çerçevesinde hazırlanan güç kaynağıü %82'nin üzerinde verimlilik sunuyor ve 80 Plus Bronz sertifikası ile birlikte geliyor. Aktif PFC özelliği ile donatılan ve tek kanal 12v rail tasarımı üzerinden 50A sağlayabilen 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının serinletilmesilmesinden ise 15dbA gürültü yaratan 120mm çapında fan sorumlu.
Nexus NX-6000 önümüzdeki ay 90 Avro'luk etiket fiyatı ile son kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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200 Tl'ye OCZ StealthXStream 700 Watt güç kaynağı varken 700 watta 680 watt verebiliyorken. Buna hiç bakmam bile.
250 lira pehhh birde 630 watt birde ney tüyü belirsiz marka bıraksanıza.
OCZ-FSP-High power tek geçerim.
Fiyatı biraz fazla olabilir ama NEXUS PSUlar içinde ilk 3 sıradadır kesinlikle ...
Zaten bu enermax, nexus vs. markaların kalitesi ve fiyatları diğerlerinden yüksek oluyor...
Nexus güç kaynakları FSP tarafınsan üretiliyor...