Nexus'dan 2010 model güç kaynağı; 630 Watt kapasiteli NX6000

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Yeni yıl kutlamalarına başlayan Nexus, 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını Ocak ayında satışa sunacağını açıkladı. NX-6000 R3 olarak isimlendirilen ve ATX v2.2 standartları çerçevesinde hazırlanan güç kaynağıü %82'nin üzerinde verimlilik sunuyor ve 80 Plus Bronz sertifikası ile birlikte geliyor. Aktif PFC özelliği ile donatılan ve tek kanal 12v rail tasarımı üzerinden 50A sağlayabilen 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının serinletilmesilmesinden ise 15dbA gürültü yaratan 120mm çapında fan sorumlu.

Nexus NX-6000 önümüzdeki ay 90 Avro'luk etiket fiyatı ile son kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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