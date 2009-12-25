Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus'dan 2010 model güç kaynağı; 630 Watt kapasiteli NX6000

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,2b
1
11
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nexus'dan 2010 model güç kaynağı; 630 Watt kapasiteli NX6000
Tam Boyutta Gör

Yeni yıl kutlamalarına başlayan Nexus, 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını Ocak ayında satışa sunacağını açıkladı. NX-6000 R3 olarak isimlendirilen ve ATX v2.2 standartları çerçevesinde hazırlanan güç kaynağıü %82'nin üzerinde verimlilik sunuyor ve 80 Plus Bronz sertifikası ile birlikte geliyor. Aktif PFC özelliği ile donatılan ve tek kanal 12v rail tasarımı üzerinden 50A sağlayabilen 630 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının serinletilmesilmesinden ise 15dbA gürültü yaratan 120mm çapında fan sorumlu.

Nexus NX-6000 önümüzdeki ay 90 Avro'luk etiket fiyatı ile son kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Nexus'dan 2010 model güç kaynağı; 630 Watt kapasiteli NX6000
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar elimde 170 lira para var buna hangi güç kaynağı gelir ama gzl 120 gblik bişe istiyorum.):):):):):):)
:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M0rbid Desire 9 yıl
250 LİRAMI? Şakamı yapıyorsun hocam birde 630 wat.
200 Tl'ye OCZ StealthXStream 700 Watt güç kaynağı varken 700 watta 680 watt verebiliyorken. Buna hiç bakmam bile.
250 lira pehhh birde 630 watt birde ney tüyü belirsiz marka bıraksanıza.
OCZ-FSP-High power tek geçerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DLI 9 yıl
ATNG Power Co. LTD üretiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
madmaxzek 9 yıl

M0rbid Desire

250 LİRAMI? Şakamı yapıyorsun hocam birde 630 wat.

200 Tl'ye OCZ StealthXStream 700 Watt güç kaynağı varken 700 watta 680 watt verebiliyorken. Buna hiç bakmam bile.

250 lira pehhh birde 630 watt birde ney tüyü belirsiz marka bıraksanıza.

OCZ-FSP-High power tek geçerim.


Fiyatı biraz fazla olabilir ama NEXUS PSUlar içinde ilk 3 sıradadır kesinlikle ...

Zaten bu enermax, nexus vs. markaların kalitesi ve fiyatları diğerlerinden yüksek oluyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melyyh 9 yıl
bence fiyatta abartılacak bişey yok. muadilleride bu fiyattan satılmıyor mu?
Nexus güç kaynakları FSP tarafınsan üretiliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yagmurteam 9 yıl
250 liralık türkiye fiyatı iste.. fiyatı sınıfındakilerle aynı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 9 yıl
YUHHHHHHHHHH 90 AVRO
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DLI 9 yıl
kaliteli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
90 avro fazla değilmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8234 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nexus, Güç Kaynağı ve psu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu 9 yıl Nvidia Halkla İlişkiler Müdürü Donanımhaber'e konuştu... 9 yıl Gigabyte X58A-UD7: USB 3.0 ve SATA 3 bir arada 9 yıl R&C : Crack in Time Artılar Eksiler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim