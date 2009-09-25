Nexus'dan 530 Watt ve 630 Watt kapasiteli iki yeni güç kaynağı

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Hollanda merkezli komponent üreticisi Nexus iki yeni güç kaynağını kullanıcıların beğenisine sunacağını açıkladı. Firmanın hazırlık çalışmaları tamamlanan yeni güç kaynaklarından RX-5300 modelinin 530 Watt, RX-6300 modelinin ise 630 Watt kapasitesinde olduğu açıklandı. 150 x 86 x 158 boyutlarında olan ve kılıflı kablo yapısına sahip olan yeni güç kaynaklarının %82 verimlilik sunduğu ve uyku modunda sadece 3 Watt güç tükettikleri açıklandı. Tekli 12v rail tasarımına sahip olan ve 135mm'lik fan ile serinletilen Nexus RX-5300 ve RX-6300 modellerinin üç yıllık garanti ile yakında satışa sunulması bekleniyor.