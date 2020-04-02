Nikon, Nisan ayına özel ücretsiz fotoğrafçılık kursları yayınlıyor

Fotoğrafik becerilerini geliştirmek isteyen herkes, kamera ve lens üreticisi Nikon'un çevrimiçi fotoğrafçılık kurslarını bu ay boyunca ücretsiz olarak izleyebilir. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından verilen ve süreleri 15 ile 70 dakika arasında değişen 10 kursla; kompozisyon, ortamlar ve efektler hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Nikon D6 amiral gemisi tanıtıldı

Ayrıca Bkz. "Zoom uygulamasındaki güvenlik endişeleri, uygulamanın popülaritesi kadar hızlı artıyor!"

Nikon'un çevrimiçi kursları normalde 15-50 dolar aralığında.Toplamda 250 dolarlık kursları ücretsiz yayınlayan Nikon'dan yapılan açıklamada; "Nikon'un misyonu her zaman yaratıcılığı güçlendirmek oldu. Bu belirsiz zamanlarda da önemli olan, içerik oluşturucuların, insanlara hem ilham verici hem de eğitici şeyler sunması gerekir. Bu yüzden tüm kurslarımızı Nisan ayı boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kurslar Nikon ABD üzerinden yayınlandığı için yalnızca İngilizce dil seçeneği mevcut. Ücretsiz kurslar arasında; Çocukların ve Evcil Hayvanların Fotoğrafını Çekme, Fotoğrafın Temelleri, Çevresel Portre, Makro Fotoğrafçılığı Keşfetmek, Dinamik Manzara Fotoğrafçılığını Keşfetmek yer alıyor.

Kurslara buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.engadget.com/2020-04-02-nikon-free-online-photography-courses.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.