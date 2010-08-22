Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Inno3D, GeForce GTX 465 OC Vapor Freeze modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ekran kartı üreticisi Inno3D, ön tanıtımını Computex 2010 fuarında yaptığı GeForce GTX 465 OC Vapor Freeze modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 yongasından güç alan ekran kartı, Vapor Chamber teknolojili soğutucusu ile referans tasarımlı standart modellere göre daha serin ve sessiz çalışıyor.

Bakır ısı borularının kullanıldığı soğutucu üzerinde 92mm'lik ısı kontrollü fan, 1000-4200 devir/dakika hızlarında çalışırken, çalışma hızına göre 45CFM hava üfleyebiliyor ve 18 dbA gürültü yaratıyor. 352x paralal işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olan ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz ve bellekleri de 3400MHz'de çalışan ekran kartının, referans tasarımlı GeForce GTX 465 modeline kıyasla %10 daha yüksek 3D performansı sunduğu iddia ediliyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini destekleyen GeForce GTX 465 OC Vapor Freeze'nin fiyatı ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dovahkiin 9 yıl
465 beleşe verseler almam
Soğutması mal gibi olmuş fermiye yetmez
Yeşil pcb bu ne ıyyykk iğrenç
Neyse rekabet güzeldir son kullanıcıya yarar



Siz söylemeden söyleyim dedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 9 yıl
vatana millete hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -5- 9 yıl Seagate Momentus XT Hybrid Disk video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim