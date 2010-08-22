Inno3D, GeForce GTX 465 OC Vapor Freeze modelini duyurdu

Ekran kartı üreticisi Inno3D, ön tanıtımını Computex 2010 fuarında yaptığı GeForce GTX 465 OC Vapor Freeze modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 yongasından güç alan ekran kartı, Vapor Chamber teknolojili soğutucusu ile referans tasarımlı standart modellere göre daha serin ve sessiz çalışıyor.

Bakır ısı borularının kullanıldığı soğutucu üzerinde 92mm'lik ısı kontrollü fan, 1000-4200 devir/dakika hızlarında çalışırken, çalışma hızına göre 45CFM hava üfleyebiliyor ve 18 dbA gürültü yaratıyor. 352x paralal işlem birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasiteisne sahip olan ekran kartı fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor.

Grafik işlem birimi 750MHz'de, paralel işlemcileri 1350MHz ve bellekleri de 3400MHz'de çalışan ekran kartının, referans tasarımlı GeForce GTX 465 modeline kıyasla %10 daha yüksek 3D performansı sunduğu iddia ediliyor. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerini destekleyen GeForce GTX 465 OC Vapor Freeze'nin fiyatı ise açıklanmadı.