Nokia Conversations anketine göre 2009'un en dikkat çekenleri: N900, Ovi Maps, Ovi Store

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İyisiyle kötüsüyle koca bir yılı daha geride bıraktık. Bu süre içinde mobil iletişim sektörünün büyük oyuncuları en güncel özelliklere sahip cep telefonlarını lanse ettiler, dokunmatik ekranlı modeller gün geçtikçe yaygınlaştı, yeni işletim sistemleri ortaya çıktı. Peki Nokia kullanıcıları Finlandiyalı firmanın 2009 yılındaki tanıtımlarını ve hizmetlerini nasıl buldu. İşte cevabı:

Nokia Conversations tarafından düzenlenen ankete göre Nokia'nın en dikkat çeken, en başarılı bulunan ürün tanıtımı bölümünde, teknik özellikleriyle ve Maemo işletim sistemiyle öne çıkan N900 %59, E71'in yeni varisi E72 %10 ve N97'nin kırpılmış versiyonu olarak nitelendirebileceğimiz N97 Mini %9 oy aldı. Nokia'nın sunduğu hizmetler bölümünde ise Ovi Maps 3.0 ve Ovi Store %23 oranında oy toplarken, Nokia Messaging katılımcıların %19'u tarafından tercih edildi.

http://www.unwiredview.com/2009/12/29/nokias-best-announcements-from-2009-n900-ovi-maps-3-0-ovi-store/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+UnwiredView+(Unwired+View)