Nokia: iPhone ve BlackBerry'den korkmuyoruz

Finlandiya merkezli dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, rakipleri hakkında konuştu. Kurumsal pazarda BlackBerry ile RIM'in hızlı yükselişi ve iPhone ile akıllı telefon pazarını adeta yeniden şekillendiren Apple'ın gelişimi Nokia'yı korkutmuyor. Firmanın tepe yöneticisi (CEO) Oli-Pekka Kallasuvo, yaptığı açıklamasında %40 pazar payı ile akıllı telefon pazarında lider olduklarını belirtti.
Kallasuvo açıklamasında Phillips, Siemens ve Lucent gibi rakiplerin ortadan kaybolduğu bir ortamda yenilerinin elbette olacağını, her zaman için rekabette yeni insanlara ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Apple ve RIM'e karşı gelecekte nasıl bir strateji izleneceği hakkında detaylı bir açıklamada bulunmayan Nokia tepe yöneticisi, Kore ve Japonya merkezli geleneksel rakiplerin yanında Apple ve RIM gibi yeni oyuncuların da rekabete dahil olduğu akıllı telefon pazarında her zaman olduğu gibi %40 ile aynı pazar payına sahip olduklarının altını çizerek rekabeti tehdit olarak görmediklerinin ifade etti.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Zaten iPhone'dan sonraki modeller tamamen gösteriş budalaları ile Apple fanboylarını tokatlamak için yapılmış bir ürün.
hocam öncelikle amacım nokia avukatlığı değil bunu belirteyim. sizin takoz dediğiniz telefonun diğer markalardaki rakiplerini hiç inceledinizmi? mesela samsung g810 mesela se p990 ve ondan sonra çıkan diğer modelleri... takoz dediğiniz cihazlar kadar özelliği bile yok bunların ama ebat olarak maşallahları var haklarını yemeyim harbiden adam bayıltırlar. böyle bi başlık ne zaman açılsa birileri hemen beğenmediği markalara çamur atar ve işin acı yönü bu çamur atanların çoğu ya bu markaları kullanmamıştır yada karşılaştırmadan bu yorumu yapıyordur. (lafım size değil genel söyledim.) n95 e emsal gösterilen samsung g810 mesela. özellik olarak optik zoom ve flaş hariç bana n95 ten tek bi artısını söyleyin lütfen. bide ebat olarak hangisi daha kaba bunu söyleyin. ekranından tutun içindekilere kadar çoğu yönden eksik ama lafa geldimi nokia takoz oluyor. gidin 6500c e bakın. varmı daha ince bi cihaz. gidin düşük model 2630 a bakın. varmı emsali daha ince bi cihaz. aynı özelliklerde olmasınada gerek yok. bi 6300 yaptı nokia kaçyüzbin tane satılmış araştırın. takoz olarak nitelendirmeniz bilinçsiz bi tüketici olduğunuzu gösteriyor. madem nokia takoz üretiyor yapsınlar aynı özelliklerde daha kibar bi telefon desinlerki buyrun... 6700c ile benzer özelliklerde olan cihazlara bakın. mesela sgh u900. hiç kullandınızmı? hangisi sizce daha takoz? şarja takınca dokunmatik panelinde yada tuşlarında takılma olan hatta hiç basmayan bi nokia telefon duydunuzmu? yada java oyun yüklemek için samsung gibi kırk dereden su getirten bi nokia... samsung telefonlara java yüklemek için harcanılan zamanda nokianın takoz! dediğiniz üst model cihazları hacklenebiliyor bunu biliyormuydunuz? koskoca sony firması bi joystick yapmayı beceremiyormu da sürekli takılmalardan basmamalardan şikayetçi nerdeyse tüm kullanıcılar. bi 6600 olacak takoz!un joystiğinden bu tip şikayetler duydunuzmu hiç? ben nokia mükemmel yada hiç arıza yapmıyor en sağlam telefon demiyorum. ama rica ederim bilmeden incelemeden denemeden yorum yapmayın. takozsa takoz dünyanın yarısı nokia kullanıyor salak değil bu kadar. adam. bu tercih ve ihtiyaç meselesi.
Ama ben nokia dan başka cihaz almam böyle giderse hem iphone hem de n97 inceledim ama dokunmatik cihazlar bana göre değil her ikiside bana kullanışsız geldi böyle olursa ben daha uzun yıllar tuşlu tel kullanırım