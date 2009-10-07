Nokia: iPhone ve BlackBerry'den korkmuyoruz

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Finlandiya merkezli dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia, rakipleri hakkında konuştu. Kurumsal pazarda BlackBerry ile RIM'in hızlı yükselişi ve iPhone ile akıllı telefon pazarını adeta yeniden şekillendiren Apple'ın gelişimi Nokia'yı korkutmuyor. Firmanın tepe yöneticisi (CEO) Oli-Pekka Kallasuvo, yaptığı açıklamasında %40 pazar payı ile akıllı telefon pazarında lider olduklarını belirtti.

Kallasuvo açıklamasında Phillips, Siemens ve Lucent gibi rakiplerin ortadan kaybolduğu bir ortamda yenilerinin elbette olacağını, her zaman için rekabette yeni insanlara ihtiyaç duyduklarını açıkladı. Apple ve RIM'e karşı gelecekte nasıl bir strateji izleneceği hakkında detaylı bir açıklamada bulunmayan Nokia tepe yöneticisi, Kore ve Japonya merkezli geleneksel rakiplerin yanında Apple ve RIM gibi yeni oyuncuların da rekabete dahil olduğu akıllı telefon pazarında her zaman olduğu gibi %40 ile aynı pazar payına sahip olduklarının altını çizerek rekabeti tehdit olarak görmediklerinin ifade etti.