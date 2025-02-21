İlginç çalışma: Nokia Lumia 1020 kasasına iPhone SE 3 yerleştirildi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Hackintosh adı verilen ve PC sistemlere MacOS işletim sistemini yerleştiren modlama yöntemi gündemi oldukça meşgul etmişti. Bir Reddit kullanıcısı Hackintosh kavramını farklı bir boyuta taşıdı.

Lumia 1020 kasasında iPhone SE 3

Atıl duran Nokia Lumia 1020 telefonunu kullanılır hale getirmek isteyen bir kullanıcı, iPhone SE 3 modelini feda etmiş. Böylece iki telefon birleşerek tek bir telefon haline gelmiş. Kullanıcı bunun için büyük emek harcamış.

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Nokia Lumia 1020 modelinin iç donanımını çıkaran kullanıcı, iPhone SE 3 donanımını kasaya sığdırmış. Büyük olduğu ve sığmadığı için iPhone SE 3 ekranını tamamen çıkararak Lumia 1020 ekranını entegre etmiş.

Arka kısımda 41MP efsane kamera tamamen çıkarılmış ve iPhone SE 3 modelinin 12MP kamerası kullanılmış. Xenon flaş da çıkarılmış ve iPhone SE 3 flaşı, orijinal yuvanın altına yerleştirilmiş. 5G SIM kart yuvası değiştirilerek özel bir tasarım uygulanmış. Yine microUSB port yerine daha hızlı Lightning kullanılmış.

Kullanıcının LumiPhone adını verdiği yeni toplama akıllı telefon, iOS 18.3.1 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve güncellemeleri de sıkıntısız bir şekilde alıyor. Ayrıca batarya sağlığı da oldukça yüksek durumda.





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Lumia 1020 kasasında iPhone SE 3 mümkün mü?