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Nokia N8 video inceleme

8 yıl
488,8b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videomuzda Nokia'nın yeni gözdesi N8'i inceliyoruz. 1 haftadan daha uzun bir süredir kullanma fırsatı bulduğumuz telefon çoklu ortam yetenekleri yanı sıra yoğun kullanıma (1,5 saat GPS, 2 saat telefon görüşmesi, yoğun video ve fotoğraf çekimi) dayanıklı uzun pil ömrüyle de beğenimizi kazandı.

Videonun HD versiyonu için tıklayınız.


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mami001 3 yıl
6 sene sonra izledim ve DH'nin kendini ne kadar geliştirdiğine şahit oldum. Ayrıca o telefonu bi arkadaşım almıştı ve ilk gördüğümde hayran olmuştum "Oha 12mp kamera mı?" dediğimi hatırlıyorum :). Şuanda Note5 kullanıyorum ve mobil cihazlar gerçekten çağ atlamış 5 senede inanılmaz derecede hızlı gelişiyorlar
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fthkn 6 yıl
BEn aslında kafayı şu fonsiyonalite kelimesine taktım. NE demek abi bu. İşlevsellik dediğimiz şey mi? Çok ucube bir kelimeye dönüşmüş "functionality" kelimesi. Hepsinden öte bu takozda fonksinolaiteye dair hiçbir iz göremedim. Şaka gibi telefon. Yoksa tost makinesi mi demeliydim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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ahmetdemirci 6 yıl fthkn
fthkn
BEn aslında kafayı şu fonsiyonalite kelimesine taktım. NE demek abi bu. İşlevsellik dediğimiz şey mi? Çok ucube bir kelimeye dönüşmüş "functionality" kelimesi. Hepsinden öte bu takozda fonksinolaiteye dair hiçbir iz göremedim. Şaka gibi telefon. Yoksa tost makinesi mi demeliydim.


görmek için bakmak lazım. Ön yargı gözlüğünüde çıkarmak lazım. Yoksa birşey göremezsin
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kasim33 6 yıl
hersaman söylerim nokia beyaz eşya üretsin :D
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ASTRONOM42 7 yıl
Ehehe :) Aşırı yavaş bunu 1yıl kullan menüde uygulamalara girerken 15 sn de gelmezse ekran bende adam degilim :D Bela okumayım diyom ama nokia hak ediyor be :D
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DH Misafiri 7 yıl
selamlar ben 2011 eylül ayında br nokia n8 aldım symbian anna ve suanda symbian belleyi yükledim inanılmaz derecede telefonun hızlandıgını farkettim özellkler olarak cok guzel bir telefon tek kötü yanı symbian olması android gibi degil fakat ovi storede isdemednz kadar programlar var ben cok memnunum dokunmatik ekranı iphone ile ayni tavsiye edilir bir telefondur denemeden hiçbirşeye yanıt vermeyin
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DH Misafiri 7 yıl
ben n 8 telefon kullanıyom hatttım vadafon arayan numarayı engellemek ıstıyorum nasıl yapacagımı bılmıyorum cok tesekurler
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iigunluk 7 yıl
Sadece tasarımına vurularak aldım telefonu. Başka özelliklerini bir kenara bırakırsak apple, htc samsung bence daha yaratıcı tasarımlar yapmalılar. Sürekli siyah beyaz gümüş renkler, ince yuvarlak hatlı tasarımlar beni bayıyor açıkçası. Bu telefonları elime alınca işadamı veya mafya gibi hissediyorum kendimi. Halbuki n8in turuncu mavi ve yeşil renkleri harika. Telefonu görünce yaşama sevinci geliyor insana. O kamera çıkıntısı çık hoş bir hava katmış aliminyum gövdeyle birlikte. Piyasadaki hiçbir tele benzemiyor ne gövde ne şekil olarak. Özellikle iphone u anlamakta güçlük çekiyorum. Sen git bu kadar hızlı bir telefon yap, bu kadar basit tsarımlı bir kasanın içine koy ve sadece beyaz ve siyahını sat. Üstüne hiçbir seçenek opsiyonellik sunma, sadece iphone diye sat, en azından birkaç model yapıp kiminde multimedya öndeyken kiminde iş telefonu konsepti olabilirdi. iphone bu şekilde aşırı basit ve sıradan duruyor bence.
Samsung ve sony i biraz daha yaratıcı bulsam da onlar da çok ciddi tasarımlı telefonlar yapıyorlar. n8in telefon olduğunu bile anlamıyor kimse, kimisi atari kimisi fotoğraf makinası zannediyor.
Yazdıklarımı sony htc samsung ve apple kötü göstermek için yazmadım bu arada, başka yönlerden çok üstün yönleri var şüphesiz. Ama tasarım da çok önemli, insan eline alınca siyah siyah kasvetli bir hava alıyorsa o telde bin takla atsam mutlu olamıyorum ben.
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ahmetdemirci 7 yıl
n8 sahipleri belle yüklemek için linke buyrun:

forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 7 yıl
videoyu yeni izledim 3 gün önce n8 aldım nası diyim telefon o kdr gzl ki hele kamerası sanki aldığınızda telefon deilde fotoğraf makinası gibi. cok güzeldi sorun olarak tek internette yaşadım bide ağır ve uzun yüklemelerde cok nadirde olsa donma yaşadım sonra güncellemeyi yaptım telefonda ne bir donma nede bir takılma yaşadım ayrıca sunu söyliyeyim kesinlekle güncelleme sonrası telefon deişti anlatamıoyrum suan ananamassınız hele internetteki donma takılma kilitlenme hepsi gitti fotoğraf konusunda artık eski telefonum gibi arkadslaral foto cekeyim dediğim zaman artık yüzüm gülüyor okdr netki telefonu ilk gören dedi bu fotoğraf makinasımı? :) güldüm... KESİNLİK SUNU SÖLİYİM EĞER IPHINEYE PARA VERMEM VE İYİ BİR TELEFON İSTİYORUM DİYORSANIZ N8 MUHTEŞEM TERCİH OLURDU DOKUNMATİĞİ KONUSUNDA SIKINTINIZ OLMASIN BAZILAR KULLANMADAM İĞRENÇ DİOR O İĞRENC DİENLER TELEFONA PARMAĞIYLA DEİL AYAĞIYLA DOKUNANLAR VAR SAKIN OLAKİ İNANMAYIN N8İN DOKUNMATİĞİ EN AZ IPHONE KADAR İİ.BUNUUNUTMAYIN. BİDE SUNU ASLA UNUTMAYIN BAZI N8LER FABRİKA CIKISI BOZUK OLABİLİYOR MESELA KENDİ KENDİNE ACILIP KAPANINLAR VEYA DONUP BİDAHA DÜZELMEYENLER FALAN TELEFONU ALIRKEN ALDIĞINIZ YERLE ANLASIN BEN ALIRKEN ADAMA DEDİM BOZUK CIKARSA VEYA BİR SORUN OLURSA İADE VEYA DEĞİSTİRME GARANTİSİ VARMI DEDİM BOZUK CIKARSA DEİŞTİRİRİM DİEN VVAR DEMİYEN VAR TAVSİYEM TEKNSA MEDİA MARKT VEYA NOKİANIN KENDİ MAĞAZASINDAN ALABİLİRSİNİZ AMA UNUTMATIN ADAMLA ANLAŞIN DEİŞTİRME VEYA İADE İÇİN ÇÜNKÜ 1000 LİRA AZ PARA DEİL HERKESİN BİR ANDA CIKARIP MASAYA KOYABİLECEĞİ BİR PARA DEİLDİR.BANA SORARSAN MEDİA MARKT VE TEKNOSA TA GARANTİ VERİYORLAR BAZI NOKİA SHOPLAR İLGİLENMİO BİLE TELİ ALIN ADAMLA ANLASIN TMM.AMA SUNU UNTMAYIN TELİ ALDIKTAN SONRA BATARYAYI CIKARRIRSAN GARANTİ DISI KALIR GERİ ALMAZLAR BİLE.BU ARADA TELEFON GÜNCELLENDİKTEN SONRA HIZI ARTIYOR VE TÜM SORUNLARI YOK OLUYOR EKLEMEDEN GECMİYEYİM DEDİM.GÜNCELLEMEYİ MUTLAKA YAPIN YAPTIRIN...........
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar ben n8 alalı 3 gün oldu on numara bi telefon yok yok almaya değer telefon 1.250 gebzeden aldım 1.900 falan değil
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DH Misafiri 7 yıl
sonuna kadar nokia ya 701 yada n8 alacagım kamerası beni cezbediyor ne kadar yavaş ve ağır olsada sonuna kadar nokia n8
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