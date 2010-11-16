Nokia N8 video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Bu videomuzda Nokia'nın yeni gözdesi N8'i inceliyoruz. 1 haftadan daha uzun bir süredir kullanma fırsatı bulduğumuz telefon çoklu ortam yetenekleri yanı sıra yoğun kullanıma (1,5 saat GPS, 2 saat telefon görüşmesi, yoğun video ve fotoğraf çekimi) dayanıklı uzun pil ömrüyle de beğenimizi kazandı.
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görmek için bakmak lazım. Ön yargı gözlüğünüde çıkarmak lazım. Yoksa birşey göremezsin
Samsung ve sony i biraz daha yaratıcı bulsam da onlar da çok ciddi tasarımlı telefonlar yapıyorlar. n8in telefon olduğunu bile anlamıyor kimse, kimisi atari kimisi fotoğraf makinası zannediyor.
Yazdıklarımı sony htc samsung ve apple kötü göstermek için yazmadım bu arada, başka yönlerden çok üstün yönleri var şüphesiz. Ama tasarım da çok önemli, insan eline alınca siyah siyah kasvetli bir hava alıyorsa o telde bin takla atsam mutlu olamıyorum ben.
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