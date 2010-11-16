Nokia N8 video inceleme

Bu videomuzda Nokia'nın yeni gözdesi N8'i inceliyoruz. 1 haftadan daha uzun bir süredir kullanma fırsatı bulduğumuz telefon çoklu ortam yetenekleri yanı sıra yoğun kullanıma (1,5 saat GPS, 2 saat telefon görüşmesi, yoğun video ve fotoğraf çekimi) dayanıklı uzun pil ömrüyle de beğenimizi kazandı.

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