Nokia N900'ün işlemci hızı 1GHz'e çıkartıldı

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Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki iddialı modellerinden N900'ün işlemci frekansı, hız aşırtma (overclock) ile 1GHz'e çıkartıldı. ARM Cortex A8 tabanlı işlemcisi, standart olarak 600MHz'de çalışan QWERTY klavyeli akıllı telefon, yeniden derlenen çekirdek sayesinde, CPU'nun çalışma geriliminde herhangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın 1GHz'e (hatta 1050MHz'e) çıkartıldı. Çalışmayı gerçekleştiren hız aşırtma profesyonelinin açıklamasına göre 1GHz'de test alınmasına ve 1050MHz'de telefon boot etmesine rağmen olağan kullanım için stabil en yüksek değerin 900MHz olduğunu belirtti.

Artan saat hızı için hazırlanan videodan da anlaşılabileceği üzere hız aşırtma ile telefonun adeta yeni bir kimliğe büründüğünü ve hissedilir şekilde performans artışı kazandığını söylemek mümkün. 900MHz ile stabili kullanımda, fabrika çıkışı değerlere göre %50 daha yüksek işlemci frekansı vaad eden telefon için yeniden derlenen çekirdeğin, yakında kullanıma sunulacağı belirtildi. Bu arada Nokia'nın, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon platformunu temel alan yeni model hazırlığında olduğunu (hem Qualcomm hem de Nokia CEO'larının açıklamalarından yola çıkarak) da hatırlatmakta fayda var.