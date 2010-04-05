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Nokia N900'ün işlemci hızı 1GHz'e çıkartıldı

9 yıl
34,8b
1
47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia N900'ün işlemci hızı 1GHz'e çıkartıldı
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Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki iddialı modellerinden N900'ün işlemci frekansı, hız aşırtma (overclock) ile 1GHz'e çıkartıldı. ARM Cortex A8 tabanlı işlemcisi, standart olarak 600MHz'de çalışan QWERTY klavyeli akıllı telefon, yeniden derlenen çekirdek sayesinde, CPU'nun çalışma geriliminde herhangi bir değişikliğe gerek kalmaksızın 1GHz'e (hatta 1050MHz'e) çıkartıldı. Çalışmayı gerçekleştiren hız aşırtma profesyonelinin açıklamasına göre 1GHz'de test alınmasına ve 1050MHz'de telefon boot etmesine rağmen olağan kullanım için stabil en yüksek değerin 900MHz olduğunu belirtti.

Artan saat hızı için hazırlanan videodan da anlaşılabileceği üzere hız aşırtma ile telefonun adeta yeni bir kimliğe büründüğünü ve hissedilir şekilde performans artışı kazandığını söylemek mümkün. 900MHz ile stabili kullanımda, fabrika çıkışı değerlere göre %50 daha yüksek işlemci frekansı vaad eden telefon için yeniden derlenen çekirdeğin, yakında kullanıma sunulacağı belirtildi. Bu arada Nokia'nın, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan Snapdragon platformunu temel alan yeni model hazırlığında olduğunu (hem Qualcomm hem de Nokia CEO'larının açıklamalarından yola çıkarak) da hatırlatmakta fayda var.


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DH Misafiri 8 yıl
Yok Artık İstiosan 100000000000000000000000000000000 Ghz falan yapsaydın bu da sana yetmez (tabi ole bişi yapabilirsen) milyon fan gerekir onun için
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mertekin 8 yıl
Aslında sağlam bi overclockta N73'e gerekiyor.Garibim telefonda 220 mhz işlemc var.Biri 350'ye falan çıkartsada telefon rahatlasa.
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laerrof 8 yıl
bir şey dikkatimi çekti benim 1.2 için yapılan overclockta cpu kullanımı 1.7 ye göre çok daha üst düzeyde sanırım 1.2 için %80 1.7 içinde %35 gibi bir değer var bence cpu kullanımı işlemci hızı artınca düşmesi erekir ama farklı bir olay oluşmuş yoksa ben mi yanlış biliyorum işlemciyi ne kadar yorarsan cpu dan payın o kadar azrlır her neyse ama bence bu şekliyle bu overclock işi yüzünden ceplerimizde fırın taşıma olasılığımız daha da artıyor hele 1.7 lik cihaz neredesye elle bile tutulamıyordur zaten adamda fanın üzerine bağlamış aleti
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DH Misafiri 8 yıl
ohaaaaaaaa
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akayozmenn 8 yıl
Ne kadar zamandır böyle kullanıyorsunuz?
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DEVAMLI KULLANMIYORUM AMA SUPER HIZLI.. BEKLEMEK YOK.. OZELLIKLE PS (playsatıon) OYUNLARINI OYNARKEN BE DEGERDE OYNUYORUM.. AMA TELEFONUN ARKASI VE KLAVYESI ACAYIP ISINIYOR... KISA SUREDE...
BU ZEVKE DEGER...
BUDA 1.7 GHZ (BENIM DEGIL)
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GöLGe_TeaM 8 yıl
oha
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thunderbolt 8 yıl
akayozmenn

Ne kadar zamandır böyle kullanıyorsunuz?



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DEVAMLI KULLANMIYORUM AMA SUPER HIZLI.. BEKLEMEK YOK.. OZELLIKLE PS (playsatıon) OYUNLARINI OYNARKEN BE DEGERDE OYNUYORUM.. AMA TELEFONUN ARKASI VE KLAVYESI ACAYIP ISINIYOR... KISA SUREDE...

BU ZEVKE DEGER...



BUDA 1.7 GHZ (BENIM DEGIL)





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Anlıyorum 1ghz bende biraz kullandım(gerçekten çok farkediyor) ama teli çok zorlarsanız ısı baya bir artıyor o bakımdan sordum hele şimdi birde sıcak yaz aylarına girdik,pişirmeyelim işlemciyi...
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Hofer_18 8 yıl

akayozmenn

Ne kadar zamandır böyle kullanıyorsunuz?



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DEVAMLI KULLANMIYORUM AMA SUPER HIZLI.. BEKLEMEK YOK.. OZELLIKLE PS (playsatıon) OYUNLARINI OYNARKEN BE DEGERDE OYNUYORUM.. AMA TELEFONUN ARKASI VE KLAVYESI ACAYIP ISINIYOR... KISA SUREDE...

BU ZEVKE DEGER...



BUDA 1.7 GHZ (BENIM DEGIL)



töbestagfirullah



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DH Misafiri 8 yıl
ODA BISEYMI KENDIM BIZZAT 1.2 GHZ YE CIKARTTIM/// UCUYOR//
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Volkanbaba 8 yıl
Bi kaç seneye fanlı telefonlar bi 5seneyede su soğutmalı telefonlar çıkar artık
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NomadCRY 8 yıl

DH Misafiri

ODA BISEYMI KENDIM BIZZAT 1.2 GHZ YE CIKARTTIM/// UCUYOR//





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Reis-i Eagles 8 yıl
DH Misafiri

ODA BISEYMI KENDIM BIZZAT 1.2 GHZ YE CIKARTTIM/// UCUYOR//
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pişirecen işlemciyi
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mbsahan 9 yıl
N900 ü 900 MHz e overclock yaptım fark edilir derecede hızlandı :)
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escape0121 9 yıl
olay mükemmel myphone OC
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shamanmuratcan 9 yıl
nokıa dokunmatiklere yavaş girdi ve samsungun gerisine düştü lg de geçerse şaşmam
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No Way Out 9 yıl
Cep telefonuna hız aşırtma nasıl yapılıyor?

S60 V5'a anlatabilecek varsa güzel olur.
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Erasmus78 9 yıl

shamanmuratcan

nokıa dokunmatiklere yavaş girdi ve samsungun gerisine düştü lg de geçerse şaşmam


Nokia, 2009 yılından Samsung'dan yaklaşık 3 kat daha fazla dokunmatik cihaz sattı.
Gerçekten gerisinde kalmış. Mazallah bi de önüne geçseymiş ne olacakmış kim bilir?
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Mr. Jingles 9 yıl
1GHz hıza çıkması çok güzel bir gelişme ama o batarya nasıl dayanacak o hıza herhalde onun içinde bir çözümleri vardır
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KANUNI61 9 yıl
Nokia isterse 10 gz olsun almam 2 kez Nokia aldım 2 side problemli bidaha mı
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ATOM ANT 9 yıl
evet çok sorunlu nokia
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