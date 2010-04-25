Nokia N97 mini video inceleme

Nokia'nın ilgi ile karşılanan N97'si artık daha taşınabilir! N97 mini iş ve eğlenceyi cebinize sokuyor.

Nokia'nın ilgi ile karşılanan N97'si artık daha taşınabilir! N97 mini iş ve eğlenceyi cebinize sokuyor. Bu videomuzda QWERTYklavyesi ve Symbian S60 v5 işletim sistemiyle ilgi çekici bir telefon olan N97 mini'i ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.