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Nokia N97 mini video inceleme

9 yıl
104,2b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nokia'nın ilgi ile karşılanan N97'si artık daha taşınabilir! N97 mini iş ve eğlenceyi cebinize sokuyor.

Nokia'nın ilgi ile karşılanan N97'si artık daha taşınabilir! N97 mini iş ve eğlenceyi cebinize sokuyor. Bu videomuzda QWERTYklavyesi ve Symbian S60 v5 işletim sistemiyle ilgi çekici bir telefon olan N97 mini'i ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilkerk88 2 yıl
e71 daha güzel
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BekirTemel 2 yıl
ne günlerdi be.
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Haggard1963 2 yıl
Hey gidi günler hey...
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DH Misafiri 7 yıl
"herkes ayfon hastası olmak zorunda değil ve bir çok kişide ayfona uyuz oluyor."
yanlız adam king ya ayphone :D ....
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soneday 8 yıl
3D özürlü bunlar
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cellathkn 8 yıl
Görünüş olarak güzel bir telefonda o fiyata daha iyisi alınır sanki.
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DH Misafiri 8 yıl
bence şık ve güzel telefon ama o kadar parada ona biraz fazla kaçmıs bence 750-850 tl onun için ideal ileride 700-800 lere düsme ihtimali var mı peki bu arada ?
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biroga 8 yıl
güzel telefon bence
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sinan593 8 yıl
Tasarımı şık samsung un bazı telefonlarına bezmiş peki ya fiyatı _?
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engova 9 yıl
bana biraz ağır geldi telefon menü de zor geziniyo
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dewr 9 yıl
ya kötüleyen yorumlar hep yanlı..gayet tatminkar telefon.kullanmayan bilemez. telefonun kasası görüntüsü ve içeriği gayet güzel..bir çok kişi uzaktan tüh kaka derken yakından incelediği vakit yanıldığını anlıyor.Bir çok uygulaması ile kullanışlı.saçma sapan şekilde fiyat farkı gözetmeksizin karşılaştırmalar yapılıyor.. bi telefonun fiyatı 1500tl iken bu telin fiyat ortalaması 1000 tl.. aradaki 500tl ile bahsedilen özelliklerin olmaması gayet normal.. herkes ayfon hastası olmak zorunda değil ve bir çok kişide ayfona uyuz oluyor..herkesin elinde ayfon apaçi telefonu oldu çıktı ki en büyük özelliği oyun oynanması..
n97 mini alıcak olanlara tavsiyemdir sizi mutsuz etmiyecektir. illa daha iyi model istiosanızda google andreoid tavsiyemdir..
2 Yanıt Yanıtla
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dilaybllsz 7 yıl dewr
dewr

ya kötüleyen yorumlar hep yanlı..gayet tatminkar telefon.kullanmayan bilemez. telefonun kasası görüntüsü ve içeriği gayet güzel..bir çok kişi uzaktan tüh kaka derken yakından incelediği vakit yanıldığını anlıyor.Bir çok uygulaması ile kullanışlı.saçma sapan şekilde fiyat farkı gözetmeksizin karşılaştırmalar yapılıyor.. bi telefonun fiyatı 1500tl iken bu telin fiyat ortalaması 1000 tl.. aradaki 500tl ile bahsedilen özelliklerin olmaması gayet normal.. herkes ayfon hastası olmak zorunda değil ve bir çok kişide ayfona uyuz oluyor..herkesin elinde ayfon apaçi telefonu oldu çıktı ki en büyük özelliği oyun oynanması..

n97 mini alıcak olanlara tavsiyemdir sizi mutsuz etmiyecektir. illa daha iyi model istiosanızda google andreoid tavsiyemdir..



dewr haklı iphone apaçi teli oldu artık bende 1 yıl önce merak salmıştım iphone3gs e ama bıktırdı beni..bende n97 yada xperia mini pro almayı düşünüyorum ...kullanan varsa yorum yapsın xperia mini pro ya..
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vitor reis 7 yıl dewr
dewr
ya kötüleyen yorumlar hep yanlı..gayet tatminkar telefon.kullanmayan bilemez. telefonun kasası görüntüsü ve içeriği gayet güzel..bir çok kişi uzaktan tüh kaka derken yakından incelediği vakit yanıldığını anlıyor.Bir çok uygulaması ile kullanışlı.saçma sapan şekilde fiyat farkı gözetmeksizin karşılaştırmalar yapılıyor.. bi telefonun fiyatı 1500tl iken bu telin fiyat ortalaması 1000 tl.. aradaki 500tl ile bahsedilen özelliklerin olmaması gayet normal.. herkes ayfon hastası olmak zorunda değil ve bir çok kişide ayfona uyuz oluyor..herkesin elinde ayfon apaçi telefonu oldu çıktı ki en büyük özelliği oyun oynanması..
n97 mini alıcak olanlara tavsiyemdir sizi mutsuz etmiyecektir. illa daha iyi model istiosanızda google andreoid tavsiyemdir..

fakirmisin
1 Yanıt Yanıtla
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Momo-Oz 9 yıl
n97 alınırmı ya adamlar 1 milyarlık telefona kapasitif ekran koymışlar ne saçma , keza n97 normal versiyonda öyle ,bende 5800 var sırf ucuz ve maharetli diye aldım yoksa kapasitif ekran düşmanıyım
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