Nokia N97 mini video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nokia'nın ilgi ile karşılanan N97'si artık daha taşınabilir! N97 mini iş ve eğlenceyi cebinize sokuyor.
Nokia'nın ilgi ile karşılanan N97'si artık daha taşınabilir! N97 mini iş ve eğlenceyi cebinize sokuyor. Bu videomuzda QWERTYklavyesi ve Symbian S60 v5 işletim sistemiyle ilgi çekici bir telefon olan N97 mini'i ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz.
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yanlız adam king ya ayphone :D ....
n97 mini alıcak olanlara tavsiyemdir sizi mutsuz etmiyecektir. illa daha iyi model istiosanızda google andreoid tavsiyemdir..
dewr haklı iphone apaçi teli oldu artık bende 1 yıl önce merak salmıştım iphone3gs e ama bıktırdı beni..bende n97 yada xperia mini pro almayı düşünüyorum ...kullanan varsa yorum yapsın xperia mini pro ya..
fakirmisin