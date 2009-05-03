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Nokia N97'de 434MHz işlemci kullanılıyor!

10 yıl
98,7b
1
57
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia N97'de 434MHz işlemci kullanılıyor!
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Nokia'nın kullanıcılar tarafından merakla beklenen ve yeni amiral gemisi olacağı belirtilen N97 modeli için detaylı teknik özelliklerin Nokia geliştiriciler forumunda yayımlanmasının ardından özellikle işlemci tercihi konusunda ciddi eleştrilerin yapıldığı belirtiliyor. Dokunmatik ekranı, QWERTY klavyesi ve diğer özellikleri itibariyle Finlandiya merkezli firmanın bugüne kadar hazırladığı internet özellikleri en gelişmiş akıllı telefonu olacağı iddia edilen N97 üzerinde 434MHz'de çalışan ARM11 tabanlı ve tek çekirdekli işlemci kullanıldığı belirtiliyor.

Özellikle işlemci için hem saat hızı hem de temel alınan ARM11 mimarisi ile ilgili eleştriler yapılmakta. XpressMusic 5800 modeline kıyasla işlemcisi sadece 65MHz daha hızlı çalışan N97'nin nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu. Zira rekabete gireceği modellerden iPhone'da yine ARM tabanlı olan ancak 667MHz'de çalışan işlemci, Samsung'un en yeni ve iddialı modellerinden biri olacak Omnia HD (i8910) üzerinde ise 600MHz'de çalışan ARM Cortex-A8 işlemcisi kullanılıyor.

iPhone ve Omnia HD gibi modellere ek olarak yaz aylarında başta Toshiba olmak üzere kimi üreticilerin Qualcomm'un 1GHz işlemci hızına sahip SnapDragon platformunu baz alan modellerini akıllı telefon pazarına sunacacağı da biliniyor. Yurt dışında kontratsız olarak 600$ seviyesinden satışa sunulabileceği söylenen N97'nin sergileyeceği performansın rakipleri karşısında ne seviyede olacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.


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Mr. Jingles 9 yıl
Bence N97 yi i8910 ile karşılaştırmak pek de doğru değil işlemci olarak i8910 bariz üstün bence N900 ile karşılaştırın
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atorbaci 9 yıl
şarj süresine yatırım yapmış nokia
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oktayakgoz 9 yıl
satio ve i8910 da kullanılan işlemci ve grafik işlemcisi ile çok ciddi performans sunuyor. hatta bazı oyunlar sadece bu iki cihazda çalışıyor. bence çok büyük hata yaptı nokia.
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sadop 9 yıl
innov 8 de ince mi??
samsung'un 32 gb hafızalı q klavyeli bundan ince modeli mi var (windows mobile telefonlardaki en kasıntı işletim sistemi değil mi?)
incelik büyüklük gibi problemi olan arkadaşlar mümkünse yanlarında dokunmatik ekranlı telefon-pda-smartphone taşımasınlar.....
N97 çok iyi demiyorum ama telefon dediğin büyük olmalı taşıdığın belli olmalı diyorum.....
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BraveHeart 9 yıl
İşlemci düşük gelebilir fakat bence yeterli . İşlemci çift çekirdekli ve biraz daha hızlı olsaydı güzel olurmuydu , tabiki olurdu . Kullanan arkadaşlar zamanla anlar zaten yeterli olup olmadığını ona göre değerlendirmek lazım . İşletim sisteminde sorun olmadığı ve firmwarelerla desteklendiği sürece sorun olmaz bence .
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sadop 9 yıl
niye 434 mhz işlemci bulunmasını bu kadar büyütüyorsunuz?
symbian v6 telefonlarımız 67mhz işlemciye sahipti kullandık...
v7'lerimiz de en yüksek 150 mhz vardı...
diğer nesillerde de çok abartılı işlemciler yoktu....
telefonun performansı sadece işlemcisinin çalışma frekansına bağlı değil sonuçta işletim sisteminin de bi mimarisi var...
pentium 4 3 ghz core duo 2 ghzdan daha yüksek performans vermior....
xubuntu yüklü 666mzh işlemcili bilgisayarda internete giriyor, metin işleyebiliyorsunuz, o kadar da yavaş kalmıyor....
en basiti 1 gbram 2 ghz işlemciyle vista kasım kasım kasarken, xp vistanın yanında kurtarıcı gibi kalıyor....
ama çok donanım düşkünüyseniz 450ytl'ya bir netbook alın.....
iphone'a gelince, bende iphone kullandım. Hiç iphone'nuz kastı mı?!
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travolta06 9 yıl
n97 bugun inceleme fırsatım oldu bı konuda yardım istiyorum bluetooh tan alınan bi resim yerini degiştirmeye çalıştıgım da hafızasına kayıt edildigi söylüyor ama bir türlü bulamıyorum nereye kayıt yaptıgını 32 gb hafızada bulamadım bılen varsa yardım bekliyorum
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süper telefon 9 yıl
arkadaşlar bende 2 seneden beri nokia n95 8gb kullanıyorum fransadan almıştım çok süper bi telefon ama n97 çıktı değiştirmeyi düşünüyorum ama bana biraz havalı bir telefon gibi gözüktü n95 8gb'ı sürgüsü açıkken yere düşürdüm ne renk kaybı oldu nede ekranında bir kasar var ama sürgüsü biraz yawaş açılmaya başladı demek istediğim şu: n97 bana biraz sağlam değil gibi gözüktü ama hava havadır en son model cep telefonu kullanmak ayrıcalıktır!
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DoomsDay! 9 yıl
Orjinalden alıntı: süper telefon

arkadaşlar bende 2 seneden beri nokia n95 8gb kullanıyorum fransadan almıştım çok süper bi telefon ama n97 çıktı değiştirmeyi düşünüyorum ama bana biraz havalı bir telefon gibi gözüktü n95 8gb'ı sürgüsü açıkken yere düşürdüm ne renk kaybı oldu nede ekranında bir kasar var ama sürgüsü biraz yawaş açılmaya başladı demek istediğim şu: n97 bana biraz sağlam değil gibi gözüktü ama hava havadır en son model cep telefonu kullanmak ayrıcalıktır!


Paran Varsa Ne RahaT bu söylediğin...

Bu arada Nokia yerinde sayıyor galiba...
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..Knight.. 10 yıl
N97 konusunda ayrı bir başlık vardı ama işlemci hızı açıklanınca konu birden ortadan kayboldu.Ya çok gerilere düştü ya da ben bulamadım.


forum.donanimhaber.com/...
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YourMotherWasAngel 10 yıl
Oha çok dusuk degil mi :S
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danGerfuLL 10 yıl
Maliyeti mi düşürmek istediler yoksa şarj süresini mi uzatmak istediler bilemiyorum; ancak en azından Qualcomm MSM7200 işlemci olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum..
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@nano@ 10 yıl
n serisine bişey diyemiyorum yakında laptop kadar olur bunlar özellikleride daha çok sesi çıkar ve kulağı .iker ve 25mp kamerası olur en aşağıda 5 kg olur
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sertacaygun 10 yıl
Çok kaba cihaz...
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the_CRIMINAL 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

Çok kaba cihaz...


KONU YAPISI DEĞİL İŞLEMCİSİ,
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