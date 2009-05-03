Nokia N97'de 434MHz işlemci kullanılıyor!

Nokia'nın kullanıcılar tarafından merakla beklenen ve yeni amiral gemisi olacağı belirtilen N97 modeli için detaylı teknik özelliklerin Nokia geliştiriciler forumunda yayımlanmasının ardından özellikle işlemci tercihi konusunda ciddi eleştrilerin yapıldığı belirtiliyor. Dokunmatik ekranı, QWERTY klavyesi ve diğer özellikleri itibariyle Finlandiya merkezli firmanın bugüne kadar hazırladığı internet özellikleri en gelişmiş akıllı telefonu olacağı iddia edilen N97 üzerinde 434MHz'de çalışan ARM11 tabanlı ve tek çekirdekli işlemci kullanıldığı belirtiliyor.
Özellikle işlemci için hem saat hızı hem de temel alınan ARM11 mimarisi ile ilgili eleştriler yapılmakta. XpressMusic 5800 modeline kıyasla işlemcisi sadece 65MHz daha hızlı çalışan N97'nin nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu. Zira rekabete gireceği modellerden iPhone'da yine ARM tabanlı olan ancak 667MHz'de çalışan işlemci, Samsung'un en yeni ve iddialı modellerinden biri olacak Omnia HD (i8910) üzerinde ise 600MHz'de çalışan ARM Cortex-A8 işlemcisi kullanılıyor.
iPhone ve Omnia HD gibi modellere ek olarak yaz aylarında başta Toshiba olmak üzere kimi üreticilerin Qualcomm'un 1GHz işlemci hızına sahip SnapDragon platformunu baz alan modellerini akıllı telefon pazarına sunacacağı da biliniyor. Yurt dışında kontratsız olarak 600$ seviyesinden satışa sunulabileceği söylenen N97'nin sergileyeceği performansın rakipleri karşısında ne seviyede olacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı bile.
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samsung'un 32 gb hafızalı q klavyeli bundan ince modeli mi var (windows mobile telefonlardaki en kasıntı işletim sistemi değil mi?)
incelik büyüklük gibi problemi olan arkadaşlar mümkünse yanlarında dokunmatik ekranlı telefon-pda-smartphone taşımasınlar.....
N97 çok iyi demiyorum ama telefon dediğin büyük olmalı taşıdığın belli olmalı diyorum.....
symbian v6 telefonlarımız 67mhz işlemciye sahipti kullandık...
v7'lerimiz de en yüksek 150 mhz vardı...
diğer nesillerde de çok abartılı işlemciler yoktu....
telefonun performansı sadece işlemcisinin çalışma frekansına bağlı değil sonuçta işletim sisteminin de bi mimarisi var...
pentium 4 3 ghz core duo 2 ghzdan daha yüksek performans vermior....
xubuntu yüklü 666mzh işlemcili bilgisayarda internete giriyor, metin işleyebiliyorsunuz, o kadar da yavaş kalmıyor....
en basiti 1 gbram 2 ghz işlemciyle vista kasım kasım kasarken, xp vistanın yanında kurtarıcı gibi kalıyor....
ama çok donanım düşkünüyseniz 450ytl'ya bir netbook alın.....
iphone'a gelince, bende iphone kullandım. Hiç iphone'nuz kastı mı?!
Paran Varsa Ne RahaT bu söylediğin...
Bu arada Nokia yerinde sayıyor galiba...
forum.donanimhaber.com/...
KONU YAPISI DEĞİL İŞLEMCİSİ,