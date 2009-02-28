Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia netbook üretimi için Tayvanlı firmalarla görüşüyor

10 yıl
5,9b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nokia netbook üretimi için Tayvanlı firmalarla görüşüyor
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden birisi olan Finlandiya merkezli Nokia, dizüstü bilgisayar dünyasına mı giriyor? Son günlerde firmanın netbook dünyasına göz kırptığı yönünde çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Uzakdoğu kaynaklı yeni haberlere göre Nokia, Tayvanlı dizüstü bilgisayar üreticileriyle olası işbirliği alternatiflerini görüşüyor.

Gelen bilgilere göre Compal ve Foxconn, Nokia'nın olası bir netbook modeli için hacimli üretimine aday iki isim olarak gösteriliyor. Nokia'nın mobil iletişim cihazları haricinde son dönemde gerçekleştirilecek en önemli alternatif pazar girişimlerinden birisi olacağı söylenen netbook girişimi için, cevabı merak konusu olan bazı sorular da gündeme geliyor.

Netbook dünyasına yani maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayar arenasına adım atacağı iddia edilen Nokia'nın, sistemlinde hangi platforma yer vereceği henüz netlik kazanmış değil. Değişik güç gereksinimlerinin etkili olduğu pazarda, Intel'in Atom veya Qualcomm'un Full HD destekli Snapdragon platformuyla Nokia'nın netbook modeline güç vereceği idda ediliyor.

Son gelişmeler doğrultusunda Nokia'nın netbook pazarına nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. Devam eden küresel kriz nedeniyle satışları düşen firmaların alternatif pazar arayışları sürererken, Nokia'nın mobil bilgisayar pazarına giriş konusu henüz netleşmiş değil ancak firma tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, firmanın dizüstü bilgiasayar pazarına yönelik düşünceleri olduğunu kısa bir süre önce açıklamıştı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
nokia için büyük bir adım bu pazarda olması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
nokia işi krizde kurtayamı çalışıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scan 10 yıl
Bi bakmışızki symbianlı nettoplar çıkmış piyasaya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nightsoldier 10 yıl
Android tabanlı olabilir ancak bu nettoplar.Ancak bana göre bu devler arenasında boy gösteremeyecek nokia.Çünkü notebooklarda dev bir firma olabilmek için gerçekten çok çalışmak ve markanızın milyonlarca kişi tarafından bilinmesini sağlamalısınız.
Aslında bu tip başlıkları açmayıp notebook haberler dünyası üst başlığı altına yazsanız daha mantıklı olur kanaatindeyim

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl The House Of The Dead: Overkill inceleme videosu 10 yıl DH Özel: EkoSolar güneş panelleri ve LED aydınlatma 10 yıl DH Özel: Gün ışığı ile aydınlatma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim