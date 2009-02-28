Nokia netbook üretimi için Tayvanlı firmalarla görüşüyor

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Dünyanın en büyük cep telefonu üreticilerinden birisi olan Finlandiya merkezli Nokia, dizüstü bilgisayar dünyasına mı giriyor? Son günlerde firmanın netbook dünyasına göz kırptığı yönünde çeşitli spekülasyonlar yapılırken, Uzakdoğu kaynaklı yeni haberlere göre Nokia, Tayvanlı dizüstü bilgisayar üreticileriyle olası işbirliği alternatiflerini görüşüyor.

Gelen bilgilere göre Compal ve Foxconn, Nokia'nın olası bir netbook modeli için hacimli üretimine aday iki isim olarak gösteriliyor. Nokia'nın mobil iletişim cihazları haricinde son dönemde gerçekleştirilecek en önemli alternatif pazar girişimlerinden birisi olacağı söylenen netbook girişimi için, cevabı merak konusu olan bazı sorular da gündeme geliyor.

Netbook dünyasına yani maliyet odaklı ultra-taşınabilir bilgisayar arenasına adım atacağı iddia edilen Nokia'nın, sistemlinde hangi platforma yer vereceği henüz netlik kazanmış değil. Değişik güç gereksinimlerinin etkili olduğu pazarda, Intel'in Atom veya Qualcomm'un Full HD destekli Snapdragon platformuyla Nokia'nın netbook modeline güç vereceği idda ediliyor.

Son gelişmeler doğrultusunda Nokia'nın netbook pazarına nasıl bir adım atacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. Devam eden küresel kriz nedeniyle satışları düşen firmaların alternatif pazar arayışları sürererken, Nokia'nın mobil bilgisayar pazarına giriş konusu henüz netleşmiş değil ancak firma tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, firmanın dizüstü bilgiasayar pazarına yönelik düşünceleri olduğunu kısa bir süre önce açıklamıştı.