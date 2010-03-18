Nokia tepe yöneticisi Snapdragon işlemcili model imasında bulundu

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Nokia tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo

Akıllı telefonlarda yaygın olarak kullanılan en güçlü platformun Qualcomm tarafından hazırlanan Snapdragon olduğu biliniyor. Bugün HTC HD2, Google Nexus One ve Sony Ericsson Xperia X10 gibi kendi sınıfılarında iddialı pek çok modelde kullanılan Snapdragon platformu için Qualcomm tepe yöneticisi Paul Jacobs, Nokia'nın da olası müşterileri arasında olduğunu belirterek Finlandiya merkezli firmanın yüksek performanslı akıllı telefon pazarı için Snapdragon işlemcili yeni bir model hazırlığında olduğunu söylemişti.

Apple, HTC, RIM, Motorola ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon pazarına yönelik güçlü adımları karşısında yeni model çalışmaları merakla beklenen Nokia'nın Snapdragon işlemcili yeni bir model üzerinde çalıştığı iddiaları giderek güçleniyor. Nokia tepe yöneticisi Olli-Pekka Kallasvuo, BusinessWeek'e verdiği yeni bir röportajında, Snapdragon platformu için bir yorum yapamayacağını ancak Qualcomm'un kesinlikle ileriye dönük potansiyel iş ortakları arasında yer aldığını belirterek, bir bakıma Snapdragon tabanlı model çalışmalarına gönderme yapmış oldu.