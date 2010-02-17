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Nokia ve Intel birlikteliği, akıllı telefonlara özel x86 işlemci tasarımı doğurabilir

9 yıl
9,3b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Atom işlemcili Moorestown platformuyla akıllı telefon dünyasına yeniden girerek pazar lideri konumundaki ARM çözümlerinden pay kapmak ve orta-uzun vadede liderliğe oynamak isteyen Intel, bu hedefleri için Nokia ile özel bir çalışma içerisine girebilir. İspanya'nın Barselona kentinde devam etmekte olan Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde Nokia ve Intel, Moblin ve Maemo platformlarının bir araya getiren MeeGo ile yazılım tarafında önemli bir adım attılar ancak bu ortaklık daha fazlasına gebe gibi.

Elimize ulaşan bilgilere göre Nokia ile Intel arasındaki ilişki, Apple ve Intel arasındaki ilişkiye benzer bir yapıda seyredebilir. Zira bilindiği üzere Intel endüstride ilk defa ultra-ince tasarımlı MacBook Air için paket boyutu küçültümüş işlemci ve çipset çözümleri hazırlamış ve atılan bu özel adım daha sonra CULV olarak tanımlanacak ultra-ince dizüstü bilgisayar platformunun doğmasına kadar uzamıştı.

x86 işlemcileri akıllı telefon pazarına sokmak isteyen Intel'in bir süredir LG ile ciddi bir yakınlık içerisinde olduğu biliniyor. Hatta son yapılan IDF etkinliğinde Intel, LG tarafından hazırlanan Moorestown tabanlı GW990 modelini de göstermişti. Ancak ARM'a karşı güçlü bir pozisyon almak isteyen Intel, pazar yaygınlığı daha güçlü bir firmaya ihtiyaç duyuyor ve o noktada devreye dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olarak Nokia giriyor.

Booklet 3G isimli netbook modeliyle Intel ile daha yakın bir çalışma sistemi oluşturan Nokia, yeni nesil akıllı telefon çözümleri için Intel tarafından özel olarak tasarlanmış x86 işlemcilerini kullanabilir. Bu işlemcilerin hangi açılardan Atom ailesinden ayrılacağı ve ne gibi farklar içereceği yönünde henüz net bir bilgi olmasa da x86'nın geniş kullanım alanı, Nokia'yı uygulama mağazaları eksenindeki yarışta en öne taşıyabilir.

Akıllı telefon sınıfındaki modellerinde daha çok Texas Instruments tarafından hazırlanan platform çözümlerine yer veren Nokia'nın, Intel ile gerçekleşen iş birliğinin seyrine göre en azından üst seviye modellerinde ARM tabanlı Texas Instruments çözümleri yerine Intel'in düşük güç tüketimli x86 platformuna kayabileceği iddia ediliyor. Bu yöndeki iddiaların nedenlerinden biri olarak ta TI'ın platform çalışmalarındaki gelişim hızının Nokia'yı memnun etmemesi gösteriliyor.

Tüm bu gelişmeler şu an için iddia aşamasında olsa bile Apple, HTC ve Samsung gibi güçlü rakiplerine karşı özellikle yüksek performanslı ürün segmentinden daha fazla pay isteyen Nokia ve çok hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında kendine yer açarak, birkaç sene içerisinde en güçlü oyuncu olmak isteyen Intel arasındaki yeni işbirliğinin farklı bir boyut kazanmaması için en azından görünürde hiç bir neden bulunmuyor.


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excellent_ 9 yıl
nokia bi bomba patlatacak ama hadi hayirlisi bakalim
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CoreXXX 9 yıl
bide telefonumuzamı girecek intel. aman uzak kalsın
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BayBağatur 9 yıl
Bir İşletim sistemi ve cihaz çılgınlığı yaşanıyor.Bu ortamda Nokia kendi İşletim sistemini, kodlarını,
imkanlarını, daha da geliştirip ilerleyecek sanıyorum.Bu çok isabetli olur.

Ayrıca yanılmıyorsam Nokia işi daha ciddiye alacak ve rekabeti kızıştıracak öyle görünüyor.Basit ve ucuz
cep telefonu üretmekten vazgeçip ya da üretimi kısıtlar mı merak ediyorum , üst modellere daha ağırlık
verecek gibi görünüyor , daha profesyonel daha işlevsel ve kullanışlı modeller Nokia'yı daha da üst sıralara
taşıyacaktır.Tabi ki piyasanın en iyi firmalarıyla işbirliği de kaçınılmaz...Donanım , aksesuar , parça v.s....
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Mr. Jingles 9 yıl
Şimdi ise işlemci tarafında rekabet başladı, Texas Instruments ve Intel arasında bakalım Nokia kimi tercih edecek?

TI'nin mobil işlemci konusundaki üstünlüğü tartışılmaz bakalım ilerleyen zamanlarda kim daha üstün olacak beraber göreceğiz
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Nymphadora 9 yıl
olsun, ayfon gibisi yok, bıdı bıdıda bıdı bıdı



hadi kızıştıralım ortalığı
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cemoli78 9 yıl
2 tane tekel firma biraraya gelirse tekelin karekökü olur sanırım:))
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Applejack 9 yıl
2 tane tekel firma biraraya gelirse tekelin karekökü olur sanırım:))



karekoku olmaz karesi olur
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Batuist 9 yıl
BU tip cihazlar artık telefon olmaktan çok öteler.. telefon sadece çok küöük bir özellik olarak cihazlarda yer alıyor.. Bunlar cep bilgisayarı olarak adlandırılsalar çokta yanlış olmaz.. Trend o yöne doğru kayıyor.. baksanıza ceplerde dahi MHz yarışı başladı 1GHz hızında cepler mevcut.. bu işlemciye herhalde telefon görüşmesi yapmak için ihtiyaç duyulmuyor.. Adı telefon ama kendi bir cep bilgisayarı.. Nokiayıda bu sektöre bekleriz.. kendisi sahip olduğu pazar payının çok büyük bir kısmını ucuz telefonlardan elde ediyordur diye tahmin ediyorum..
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KanKoKan 9 yıl

Batuist

BU tip cihazlar artık telefon olmaktan çok öteler.. telefon sadece çok küöük bir özellik olarak cihazlarda yer alıyor.. Bunlar cep bilgisayarı olarak adlandırılsalar çokta yanlış olmaz.. Trend o yöne doğru kayıyor.. baksanıza ceplerde dahi MHz yarışı başladı 1GHz hızında cepler mevcut.. bu işlemciye herhalde telefon görüşmesi yapmak için ihtiyaç duyulmuyor.. Adı telefon ama kendi bir cep bilgisayarı.. Nokiayıda bu sektöre bekleriz.. kendisi sahip olduğu pazar payının çok büyük bir kısmını ucuz telefonlardan elde ediyordur diye tahmin ediyorum..


Hakikaten 1 ghz işlemciyle telefonlar iyice uçtu, 2 haftadır HTC HD2 kullanıyorum iş seyahatine gittiğimde Laptopı almaya bile gerek kalmadı, divx filmleri bile kıpmadan direk atıyorum içine takılmadan büyük ekranından rahatlıkla seyrediliyor, windows ortamı olduğu için ihtiyaca göre hertürlü programıda bulabiliyorsunuz.
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GeceBekcisi 9 yıl
İki titan bir araya gelirse, Linux Vakfı da 11 yıllık domain adresini bağışlar ve projeyi kendisi üstlenir (Bkz: Wikipedia). Tam anlamıyla rüya gibi bir ortaklık bu, bulaşan her kesimin gayet kazançlı çıkması kaçınılmaz gibi duruyor.

Ek olarak MeeGo işletim sistemi için forum.donanimhaber.com/... adresinde bir başlığımız da mevcut, işin yazılım kısmıyla daha çok ilgilenenlere duyrulur
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