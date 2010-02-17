Nokia ve Intel birlikteliği, akıllı telefonlara özel x86 işlemci tasarımı doğurabilir

Atom işlemcili Moorestown platformuyla akıllı telefon dünyasına yeniden girerek pazar lideri konumundaki ARM çözümlerinden pay kapmak ve orta-uzun vadede liderliğe oynamak isteyen Intel, bu hedefleri için Nokia ile özel bir çalışma içerisine girebilir. İspanya'nın Barselona kentinde devam etmekte olan Mobil Dünya Kongresi 2010 etkinliğinde Nokia ve Intel, Moblin ve Maemo platformlarının bir araya getiren MeeGo ile yazılım tarafında önemli bir adım attılar ancak bu ortaklık daha fazlasına gebe gibi.

Elimize ulaşan bilgilere göre Nokia ile Intel arasındaki ilişki, Apple ve Intel arasındaki ilişkiye benzer bir yapıda seyredebilir. Zira bilindiği üzere Intel endüstride ilk defa ultra-ince tasarımlı MacBook Air için paket boyutu küçültümüş işlemci ve çipset çözümleri hazırlamış ve atılan bu özel adım daha sonra CULV olarak tanımlanacak ultra-ince dizüstü bilgisayar platformunun doğmasına kadar uzamıştı.

x86 işlemcileri akıllı telefon pazarına sokmak isteyen Intel'in bir süredir LG ile ciddi bir yakınlık içerisinde olduğu biliniyor. Hatta son yapılan IDF etkinliğinde Intel, LG tarafından hazırlanan Moorestown tabanlı GW990 modelini de göstermişti. Ancak ARM'a karşı güçlü bir pozisyon almak isteyen Intel, pazar yaygınlığı daha güçlü bir firmaya ihtiyaç duyuyor ve o noktada devreye dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi olarak Nokia giriyor.

Booklet 3G isimli netbook modeliyle Intel ile daha yakın bir çalışma sistemi oluşturan Nokia, yeni nesil akıllı telefon çözümleri için Intel tarafından özel olarak tasarlanmış x86 işlemcilerini kullanabilir. Bu işlemcilerin hangi açılardan Atom ailesinden ayrılacağı ve ne gibi farklar içereceği yönünde henüz net bir bilgi olmasa da x86'nın geniş kullanım alanı, Nokia'yı uygulama mağazaları eksenindeki yarışta en öne taşıyabilir.

Akıllı telefon sınıfındaki modellerinde daha çok Texas Instruments tarafından hazırlanan platform çözümlerine yer veren Nokia'nın, Intel ile gerçekleşen iş birliğinin seyrine göre en azından üst seviye modellerinde ARM tabanlı Texas Instruments çözümleri yerine Intel'in düşük güç tüketimli x86 platformuna kayabileceği iddia ediliyor. Bu yöndeki iddiaların nedenlerinden biri olarak ta TI'ın platform çalışmalarındaki gelişim hızının Nokia'yı memnun etmemesi gösteriliyor.

Tüm bu gelişmeler şu an için iddia aşamasında olsa bile Apple, HTC ve Samsung gibi güçlü rakiplerine karşı özellikle yüksek performanslı ürün segmentinden daha fazla pay isteyen Nokia ve çok hızlı büyüyen akıllı telefon pazarında kendine yer açarak, birkaç sene içerisinde en güçlü oyuncu olmak isteyen Intel arasındaki yeni işbirliğinin farklı bir boyut kazanmaması için en azından görünürde hiç bir neden bulunmuyor.