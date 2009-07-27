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Nokia yazılım firması cellity'i satın aldı

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia yazılım firması cellity'i satın aldı
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Mobil iletişim teknolojilerinde dünya devi isimlerden Finlandiya merkezli Nokia, yazılım firması Cellity'i satın aldığını açıkladı. Mobil servisler üzerine faaliyet gösteren ve 14 çalışanı bulunan Hamburg merkezli cellity firmasıyla özellikle sosyal ağ uygulamalarına yönelik çalışmalarına hız vermeyi planlayan Nokia, firmanın tüm çalışanlarını kendi bünyesi altında istihdam edeceğini duyurdu.

Son çeyrek öncesinde tamamlanması beklenen satın alma işleminin Nokia'ya olan maliyeti ise açıklanmadı.


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aorhan20 9 yıl
son dönemde sıkca zara ettiği söylene nokıa nın krızden cıkmış gibi gözüküyor
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Tolgá 9 yıl
14 çalışanmı var sadece
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Mr. Jingles 9 yıl
14 bin demek istedi galiba


birde bu şirketi satın aldıysa nokia tam olarak ne kzandı şimdi onu anlmaadım?yani ne kazandı derken ne gibi bir artısı oldu yada üstünlüğü oldu?
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