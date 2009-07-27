Nokia yazılım firması cellity'i satın aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil iletişim teknolojilerinde dünya devi isimlerden Finlandiya merkezli Nokia, yazılım firması Cellity'i satın aldığını açıkladı. Mobil servisler üzerine faaliyet gösteren ve 14 çalışanı bulunan Hamburg merkezli cellity firmasıyla özellikle sosyal ağ uygulamalarına yönelik çalışmalarına hız vermeyi planlayan Nokia, firmanın tüm çalışanlarını kendi bünyesi altında istihdam edeceğini duyurdu.
Son çeyrek öncesinde tamamlanması beklenen satın alma işleminin Nokia'ya olan maliyeti ise açıklanmadı.
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birde bu şirketi satın aldıysa nokia tam olarak ne kzandı şimdi onu anlmaadım?yani ne kazandı derken ne gibi bir artısı oldu yada üstünlüğü oldu?