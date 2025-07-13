Nokia'nın mirası ABD'de sona erdi: HMD tüm satışları askıya aldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bir zamanlar cep telefonu dünyasının lideri olan Nokia, 2010'lu yıllarda pazardan çekilmiş ve HMD Global tarafından isim hakları satın alınmıştı. Şimdi ise HMD Global, zorlu piyasa koşullarını gerekçe göstererek ABD'deki tüm cihaz satışlarını durdurdu. Şirket artık ne Nokia markalı ne de kendi markasını taşıyan cihazları satmayacak.

HMD ABD'den çekiliyor

HMD'nin ABD'deki çevrimiçi mağazası artık aktif değil, satış bağlantıları kaldırılmış durumda. Bazı ürün sayfaları hâlâ görüntülenebiliyor ancak doğrudan satış yapılmıyor. HMD Skyline gibi bazı modeller üçüncü taraf sitelerde listelenmeye devam etse de, stokların tükenmesi an meselesi.

2016 yılında Nokia'nın tuşlu telefon birimini Microsoft’tan devralarak kurulan HMD Global, yıllar içinde Android tabanlı akıllı telefonlarla Nokia ismini yeniden canlandırmıştı. 2023'ten itibaren ise kendi markasını ön plana çıkararak modüler yapıdaki HMD Skyline ve lisans ortaklıklarıyla üretilen Barbie temalı modeller gibi ürünlere imza attı.

Bu arada HMD'nin ABD'deki varlığı sınırlıydı. Şu ana kadar yalnızca dört HMD markalı telefon pazarda yer bulabildi. Son olarak tanıtılan HMD Fusion modeli ise 2024 Eylül ayında duyurulmuştu. Nokia markası altında ise büyük ölçüde tuşlu telefonlara odaklanılmıştı.

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Son olarak ABD'deki cihaz sahipleri için garanti ve teknik destek hizmetlerinin süreceği açıklandı. Ancak satışların sona ermesiyle birlikte ülkedeki çalışanların durumu belirsizliğini koruyor. Şirketin açıklamalarına göre öncelik, dünya genelinde daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve güvenli telefon çözümleri geliştirmek olacak. Ancak ABD'den çekilme kararı, bu hedefte soru işaretleri oluşturmuyor değil.

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Nokia'nın mirası ABD'de sona erdi: HMD tüm satışları askıya aldı

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