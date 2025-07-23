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    Nokia akıllı telefon üretimine geri dönmek için hazırlık yapıyor

    Nokia, akıllı telefon pazarına geri dönüş sinyalleri veriyor. Şirketin resmi Reddit hesabından yapılan ve ardından hızla silinen açıklamada, büyük üreticilere açıkça iş birliği çağrısı yapıldı.

    Nokia akıllı telefon üretimine geri dönmek için hazırlık yapıyor

    Nokia, akıllı telefon pazarına geri dönmenin yollarını arıyor olabilir. Şirketin resmi Reddit hesabından yapılan ve kısa süre içinde silinen bir paylaşım, büyük ölçekli mobil üreticilerle iş birliği çağrısı içeriyordu. Bu alışılmadık hamle, Nokia'nın sektöre yönelik planlarının henüz şekillenme aşamasında olduğunu düşündürüyor.

    Yıllardır HMD Global ile yürüttüğü lisans anlaşması 2026’da sona erecek olan şirket, yeni ortaklıklar kurmak için harekete geçmiş olabilir. Özellikle geçmişte birlikte çalıştığı Foxconn ve Wingtech gibi üreticiler, olası adaylar arasında gösteriliyor. Nokia’nın hedefi, uygun fiyatlı telefonlarla küresel pazarda yeniden yer edinmek ve 5G alanındaki güçlü patent portföyünü avantaja çevirmek olabilir.

    HMD döneminde piyasaya sürülen Nokia telefonları, dayanıklılığıyla öne çıkmış ancak yazılım ve donanım alanında beklenen ilgiyi görememişti. Şimdi ise yeni bir üreticiyle, bu imajı değiştirme fırsatı doğmuş görünüyor.

    Reddit’teki çağrı kısa sürede silinse de, Nokia’nın mobil dünyaya kapıyı tamamen kapatmadığı açık. Bu sadece erken bir sinyal mi, yoksa geri dönüş planının ilk adımı mı, zaman gösterecek.

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