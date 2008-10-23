Nokia'dan boyutu ile dikkat çeken Bluetooth kulaklık; BH-804

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İletişim teknolojilerinde sektörün öncü isimlerinden Nokia, BH-804 kod adlı ultra-taşınabilir Bluetooth kulaklığını duyurdu. Firmanın şimdiye kadar hazırladığı en küçük Bluetooth kulaklık olan BH-804'ün özellikle 1.7-inç'in altındaki uzunluğu ve yapımında kullanılan yüksek kalitedeki materyaller ile iddialı olduğu belirtiliyor.

Alüminyum kasaya sahip olan kulaklık, özellikle hareket halindeki kullanıcıların daha rahat görüşme yapabilmesi için DSP tabanlı gürültü engelleme özelliğine de sahip. Şarj için Micro-USB konnektörüne sahip olan ve masaüstü şarj kiti ile gelen BH-804'ün önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.