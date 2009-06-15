Nokia,E serisinin yeni üyesi E72'i bugün tanıttı. E71'e fiziksel bakımdan oldukça benzeyen E72'de en dikkat çeken değişiklik ise Navigasyon tuşu olarak optik trackpad'in tercih edilmesi olmuş..Yön tuşlarının aksine,optik trackpad ile kullanıcıların seri işlem gerektiren uygulamalarda sıkıntı çekmelerinin önüne geçilmesi sağlanmış..

HSDPA ile 10.2mbps'a kadar operatör üzerinden veri alımına,HSUPA ile de 2mbps'a kadar veri gönderimine izin veren E72, üçer bant destekleyen 2 farklı modelle (850/1900/2100 Mhz ve 900/1900/2100 Mhz) piyasaya sürülecek.

2.4” boyutlarında,16 milyon renk desteği ve 320*240 çözünürlüğe sahip ekranıyla E71'e oldukça benzerlik gösteren E72'de kamerada bir güncellemeye gidilerek E71'deki 3.2megapiksellik kamera yerine 5 megapiksellik kamera tercih edilmiş.Bu revizyonu ile VGA çözünürlüğünde video kaydı yapan Nokia'nın yeni iş telefonu E72,aynı zamanda elektronik pusula ile daha gelişmiş GPS deneyimini kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör

Topaz Kahverengisi,Metalik Gri ve Zodium Siyahı renk alternatifleriyle 2009'un 3.çeyreğine doğru piyasaya çıkması beklenen E72'nin kutusundan 4Gb microSD ve ömür boyu Nokia Mesaj aboneliği sağlayan birde lisans çıkıyor..