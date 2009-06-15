Nokia,E serisinin yeni üyesi E72'i bugün tanıttı. E71'e fiziksel bakımdan oldukça benzeyen E72'de en dikkat çeken değişiklik ise Navigasyon tuşu olarak optik trackpad'in tercih edilmesi olmuş..Yön tuşlarının aksine,optik trackpad ile kullanıcıların seri işlem gerektiren uygulamalarda sıkıntı çekmelerinin önüne geçilmesi sağlanmış..
HSDPA ile 10.2mbps'a kadar operatör üzerinden veri alımına,HSUPA ile de 2mbps'a kadar veri gönderimine izin veren E72, üçer bant destekleyen 2 farklı modelle (850/1900/2100 Mhz ve 900/1900/2100 Mhz) piyasaya sürülecek.
2.4” boyutlarında,16 milyon renk desteği ve 320*240 çözünürlüğe sahip ekranıyla E71'e oldukça benzerlik gösteren E72'de kamerada bir güncellemeye gidilerek E71'deki 3.2megapiksellik kamera yerine 5 megapiksellik kamera tercih edilmiş.Bu revizyonu ile VGA çözünürlüğünde video kaydı yapan Nokia'nın yeni iş telefonu E72,aynı zamanda elektronik pusula ile daha gelişmiş GPS deneyimini kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.
Topaz Kahverengisi,Metalik Gri ve Zodium Siyahı renk alternatifleriyle 2009'un 3.çeyreğine doğru piyasaya çıkması beklenen E72'nin kutusundan 4Gb microSD ve ömür boyu Nokia Mesaj aboneliği sağlayan birde lisans çıkıyor..
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niye a cep?
browser unable to connect to website
the website may have been removed, had its name changed falan yaziyor yardimci olabilecek varmi
nimbuzz var, onunla engelliyken bile giriliyordu twittera, aklında olsun.
edit: anladım ben problemi... twitter artık direk twitter.com üzerinden açılmıyor. m.twitter.com üzerinden açılıyor. ya da mobile.twitter.com.... bütün linkleri böyle yap, düzelecek...
akıcı video çekemiyorum ne yapmam lazım fabrika ayarlarına döndürsem düzelirmi lütfen yardım pls çok acil
bu telefonu çok hevesle ilk cıktığında almıstım cok sorun yaratmaya basladı napcam bilmiom
Sahibinden.
youtube da mevcut hocam gir bak istersen..
bilen biri varsa ''e 72 cihazımı ovi suite ve joikspot programları kullanarak modem olarak çalıştıramıyorum acaba bilginiz var mı?''
e-posta kurulumu sadece gprs veya 3g bağlantı ile telefondaki internetle yapılabiliyor
daha sonra wifi de çalışır
tum hersey karıstı ya.
Ygs dolayısıyla saatı ılerı almadılar ya bu hafta sorun ondan dolayı sanırım.
Ankara gm+3 olmus.
Gm+2 almaya deneyecem ben
1saat ılerı almıs benmkıde.herkese rezıl oldum
Hayırlı olsun hocam.
bir süre sonra qwerty'den dokunmatiğe geçiş sürecinizi anlatırsanız memnun oluruz :) benim de 2.5 sene oldu telefondan vazgeçemiyorum ama değişiklik de istiyorum. Lumia 820,720, Htc One vb. bir telefon almayı düşünüyorum.