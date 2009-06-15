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Nokia'nın yeni iş telefonu: E72

9 yıl
2279,1b
1
10859
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia,E serisinin yeni üyesi E72'i bugün tanıttı. E71'e fiziksel bakımdan oldukça benzeyen E72'de en dikkat çeken değişiklik ise Navigasyon tuşu olarak optik trackpad'in tercih edilmesi olmuş..Yön tuşlarının aksine,optik trackpad ile kullanıcıların seri işlem gerektiren uygulamalarda sıkıntı çekmelerinin önüne geçilmesi sağlanmış..

HSDPA ile 10.2mbps'a kadar operatör üzerinden veri alımına,HSUPA ile de 2mbps'a kadar veri gönderimine izin veren E72, üçer bant destekleyen 2 farklı modelle (850/1900/2100 Mhz ve 900/1900/2100 Mhz) piyasaya sürülecek.

2.4” boyutlarında,16 milyon renk desteği ve 320*240 çözünürlüğe sahip ekranıyla E71'e oldukça benzerlik gösteren E72'de kamerada bir güncellemeye gidilerek E71'deki 3.2megapiksellik kamera yerine 5 megapiksellik kamera tercih edilmiş.Bu revizyonu ile VGA çözünürlüğünde video kaydı yapan Nokia'nın yeni iş telefonu E72,aynı zamanda elektronik pusula ile daha gelişmiş GPS deneyimini kullanıcılarına sunmayı hedefliyor.

Nokia'nın yeni iş telefonu: E72
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Topaz Kahverengisi,Metalik Gri ve Zodium Siyahı renk alternatifleriyle 2009'un 3.çeyreğine doğru piyasaya çıkması beklenen E72'nin kutusundan 4Gb microSD ve ömür boyu Nokia Mesaj aboneliği sağlayan birde lisans çıkıyor..


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22 Avatar Avatar Avatar
otuz3 4 yıl
telafonu ikinci kez kirmadan biri bisey solesin yaf
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otuz3 4 yıl
yardimli gps calismayor
niye a cep?
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Mertcan. 5 yıl
arkadaslar internette bircok siteye giriyorum fakat twitter acilmior iki aydir,,

browser unable to connect to website

the website may have been removed, had its name changed falan yaziyor yardimci olabilecek varmi
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pandistanbul 5 yıl Mertcan.
şu an turkcell ile ben de giremiyorum. sen hangi operatörle girmeye çalışıyorsun? wifi ile de mi giremiyosun?

nimbuzz var, onunla engelliyken bile giriliyordu twittera, aklında olsun.



edit: anladım ben problemi... twitter artık direk twitter.com üzerinden açılmıyor. m.twitter.com üzerinden açılıyor. ya da mobile.twitter.com.... bütün linkleri böyle yap, düzelecek...
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+24edition 5 yıl
Merhaba arkadaslar telefona yazilim guncelledim ama y ve z harfleri yer degistirdi varmi bunla daha once karsilasan cozumu nedir.
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Mertcan. 5 yıl
arkadaşlar bnm telefon video cekemiyor yani 5 sn cekiyor ondan sonra kasmaya başlıyor sonra bida 5 sn çekiyor sonra yine kasıntılar bu şekilde devam ediyor

akıcı video çekemiyorum ne yapmam lazım fabrika ayarlarına döndürsem düzelirmi lütfen yardım pls çok acil

bu telefonu çok hevesle ilk cıktığında almıstım cok sorun yaratmaya basladı napcam bilmiom
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f.emre 6 yıl
up
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f.emre 6 yıl
telefonun sıfırını bulabileceğim bir yer var mi
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AkdenizLee 6 yıl f.emre
f.emre
telefonun sıfırını bulabileceğim bir yer var mi


Sahibinden.
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AkdenizLee 6 yıl
Merhaba e72 ailesi internet baglantim sorunsuz oldugu halde e-postami olusturamiyorum gsm operatörümü aradim nokia'yi aramalisiniz dediler nokia'ya nasil ulasabilirim?
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dedekorkut121 6 yıl AkdenizLee
AkdenizLee

Merhaba e72 ailesi internet baglantim sorunsuz oldugu halde e-postami olusturamiyorum gsm operatörümü aradim nokia'yi aramalisiniz dediler nokia'ya nasil ulasabilirim?

youtube da mevcut hocam gir bak istersen..

bilen biri varsa ''e 72 cihazımı ovi suite ve joikspot programları kullanarak modem olarak çalıştıramıyorum acaba bilginiz var mı?''
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yuci 6 yıl AkdenizLee
AkdenizLee

Merhaba e72 ailesi internet baglantim sorunsuz oldugu halde e-postami olusturamiyorum gsm operatörümü aradim nokia'yi aramalisiniz dediler nokia'ya nasil ulasabilirim?

e-posta kurulumu sadece gprs veya 3g bağlantı ile telefondaki internetle yapılabiliyor
daha sonra wifi de çalışır
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D. Targaryen 6 yıl
nasıl düzeltiriz bu saati beyler ya? güncelle diyince ileri alıyor saati, ben kendim ayarlayınca mesaj saatleri uymuyor. gıcık bir durum.
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semihh95 6 yıl D. Targaryen
Pooodolski
nasıl düzeltiriz bu saati beyler ya? güncelle diyince ileri alıyor saati, ben kendim ayarlayınca mesaj saatleri uymuyor. gıcık bir durum.

tum hersey karıstı ya.
Ygs dolayısıyla saatı ılerı almadılar ya bu hafta sorun ondan dolayı sanırım.
Ankara gm+3 olmus.
Gm+2 almaya deneyecem ben
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D. Targaryen 6 yıl
bugun mal telefonun saati kendini 1 saat geriye almış kendini yaa
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semihh95 6 yıl D. Targaryen
Pooodolski
bugun mal telefonun saati kendini 1 saat geriye almış kendini yaa

1saat ılerı almıs benmkıde.herkese rezıl oldum
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moral83 6 yıl
3.5 yıllık bir kullanım sürecinden sonra iPhone 5 alarak E72'yi emekli yaptım.
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SSamet. 6 yıl moral83
moral83

3.5 yıllık bir kullanım sürecinden sonra iPhone 5 alarak E72'yi emekli yaptım.


Hayırlı olsun hocam.
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BORATAKAR 6 yıl moral83
moral83

3.5 yıllık bir kullanım sürecinden sonra iPhone 5 alarak E72'yi emekli yaptım.



bir süre sonra qwerty'den dokunmatiğe geçiş sürecinizi anlatırsanız memnun oluruz :) benim de 2.5 sene oldu telefondan vazgeçemiyorum ama değişiklik de istiyorum. Lumia 820,720, Htc One vb. bir telefon almayı düşünüyorum.
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